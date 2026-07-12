Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”
Норвегия миллий жамоаси ЖЧ-2026да ўз иштирокини якунлаган бўлса-да, Эрлинг Ҳоланд учун бу турнир оддий саҳифа эмас, балки янги давр бошланишига ишора бўлди. Ҳужумчи жамоасининг ўйини, Бразилияга қарши ғалаба ва Англия билан кечган оғир баҳсдан кейин норвег футболининг келажаги ҳақида очиқ гапирди.
“Бу менинг узоқ йиллик мақсадим эди”
Эрлинг Ҳоланд учун жаҳон чемпионатида Норвегия шарафини ҳимоя қилиш узоқ йиллар давомидаги асосий орзулардан бири бўлган. Унинг сўзларига кўра, ЖЧ-2026 Норвегия терма жамоаси учун катта саҳнага чиқиш имконини берди.
“Бу менинг узоқ йиллик мақсадим эди. Ўйлайманки, ушбу турнирдан кейин биз Норвегияни футбол оламига танита олдик”, — деди Ҳоланд.
Ҳоланднинг таъкидлашича, энди энг муҳим вазифа — бир марта яхши ўйнаш эмас, балки шу даражани барқарор сақлаб қолиш.
Бразилияга қарши ғалаба — янги ишонч манбаи
Норвегия учун турнирдаги энг ёрқин лаҳзалардан бири Бразилияга қарши ўйин бўлди. Ҳоланд бу ғалабани жамоа салоҳиятини кўрсатган муҳим далил сифатида баҳолади.
Унинг фикрича, Норвегия дунёнинг энг кучли терма жамоаларидан бирига қарши нафақат рақобат қила олишини, балки ғалаба қозонишга ҳам қодир эканини исботлади.
Англияга мағлубият, лекин мағлуб кайфият эмас
Норвегия кейинги босқичда Англияга имкониятни бой берди. Аммо Ҳоланд бу натижани фақат мағлубият сифатида кўрмаяпти.
Унинг айтишича, Норвегия Англияни жиддий курашишга мажбур қилган ва ўйин бошқача якунланиши ҳам мумкин эди.
“Якунда Англияга ютқаздик, аммо уларни жиддий курашишга мажбур қилдик. Балки ҳаммаси бошқача якунланиши ҳам мумкин эди”, — деди у.
Бу гаплар жамоада руҳ тушмаганини, аксинча, келажакка ишонч кучайганини кўрсатади.
“Бизда ажойиб авлод шаклланган”
Ҳоланд Норвегия терма жамоасининг келажагига катта умид билан қарамоқда. Унинг фикрича, олдиндаги Жаҳон ва Европа чемпионатлари ушбу авлод учун ўзини тўлиқ намоён этиш имконияти бўлади.
“Олдинда бизни яна Жаҳон ва Европа чемпионатлари кутмоқда. Менимча, энди ўзимизни ҳақиқатан ҳам намоён этиш вақти келди. Бизда ажойиб авлод шаклланган”, — деди Ҳоланд.
Норвегия ЖЧ-2026да катта совринсиз қолган бўлиши мумкин. Аммо Ҳоланднинг сўзларидан англашиладики, бу жамоа учун ҳикоя эндигина бошланяпти.
Сизнингча, Норвегия келаси йирик турнирларда ҳақиқатан ҳам кучли даъвогарга айлана оладими?
…