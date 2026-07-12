Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”

·26·Спорт
Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”

Норвегия миллий жамоаси ЖЧ-2026да ўз иштирокини якунлаган бўлса-да, Эрлинг Ҳоланд учун бу турнир оддий саҳифа эмас, балки янги давр бошланишига ишора бўлди. Ҳужумчи жамоасининг ўйини, Бразилияга қарши ғалаба ва Англия билан кечган оғир баҳсдан кейин норвег футболининг келажаги ҳақида очиқ гапирди.

“Бу менинг узоқ йиллик мақсадим эди”

Эрлинг Ҳоланд учун жаҳон чемпионатида Норвегия шарафини ҳимоя қилиш узоқ йиллар давомидаги асосий орзулардан бири бўлган. Унинг сўзларига кўра, ЖЧ-2026 Норвегия терма жамоаси учун катта саҳнага чиқиш имконини берди.

“Бу менинг узоқ йиллик мақсадим эди. Ўйлайманки, ушбу турнирдан кейин биз Норвегияни футбол оламига танита олдик”, — деди Ҳоланд.

Ҳоланднинг таъкидлашича, энди энг муҳим вазифа — бир марта яхши ўйнаш эмас, балки шу даражани барқарор сақлаб қолиш.

Бразилияга қарши ғалаба — янги ишонч манбаи

Норвегия учун турнирдаги энг ёрқин лаҳзалардан бири Бразилияга қарши ўйин бўлди. Ҳоланд бу ғалабани жамоа салоҳиятини кўрсатган муҳим далил сифатида баҳолади.

Унинг фикрича, Норвегия дунёнинг энг кучли терма жамоаларидан бирига қарши нафақат рақобат қила олишини, балки ғалаба қозонишга ҳам қодир эканини исботлади.

Англияга мағлубият, лекин мағлуб кайфият эмас

Норвегия кейинги босқичда Англияга имкониятни бой берди. Аммо Ҳоланд бу натижани фақат мағлубият сифатида кўрмаяпти.

Унинг айтишича, Норвегия Англияни жиддий курашишга мажбур қилган ва ўйин бошқача якунланиши ҳам мумкин эди.

“Якунда Англияга ютқаздик, аммо уларни жиддий курашишга мажбур қилдик. Балки ҳаммаси бошқача якунланиши ҳам мумкин эди”, — деди у.

Бу гаплар жамоада руҳ тушмаганини, аксинча, келажакка ишонч кучайганини кўрсатади.

“Бизда ажойиб авлод шаклланган”

Ҳоланд Норвегия терма жамоасининг келажагига катта умид билан қарамоқда. Унинг фикрича, олдиндаги Жаҳон ва Европа чемпионатлари ушбу авлод учун ўзини тўлиқ намоён этиш имконияти бўлади.

“Олдинда бизни яна Жаҳон ва Европа чемпионатлари кутмоқда. Менимча, энди ўзимизни ҳақиқатан ҳам намоён этиш вақти келди. Бизда ажойиб авлод шаклланган”, — деди Ҳоланд.

Норвегия ЖЧ-2026да катта совринсиз қолган бўлиши мумкин. Аммо Ҳоланднинг сўзларидан англашиладики, бу жамоа учун ҳикоя эндигина бошланяпти.

Сизнингча, Норвегия келаси йирик турнирларда ҳақиқатан ҳам кучли даъвогарга айлана оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Бугун, 22:50Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиЭрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиБугун, 22:35Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқдаКриштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 22:35FIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиFIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиБугун, 22:35Арсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрАрсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрБугун, 21:39Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиАлежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди