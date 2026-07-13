Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяпти

·6·Спорт
Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяпти

Камерун футбол федерацияси президенти ва афсонавий ҳужумчи Самуел Этўо замонамизнинг энг ёрқин юлдузларидан бири Килиан Мбаппе атрофидаги вазиятга муносабат билдирди. Унинг фикрича, Реал Мадрид ҳужумчиси ўз ватанида кўрсатаётган феноменал натижаларига қарамай, жамоатчилик томонидан муносиб эътироф этилмаяпти. Этўо француз футболи тарихидаги энг яхши тўпурарлардан бири бўлган Мбаппенинг нуфузи ва унга бўлган муносабат ўртасидаги номутаносибликдан ҳайратда эканини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ле Парисиен нашрига берган интервюсида Этўо Мбаппенинг эришган ютуқлари бошқа футбол афсоналари билан бир қаторда туришини таъкидлади. Бироқ, унинг сўзларига кўра, 27 ёшли ҳужумчи ҳамон ўзининг буюклигини исботлашга мажбур қилинмоқда. Бу эса футболчининг руҳий ҳолати ва унинг Франция терма жамоасидаги ўрнига нисбатан турли саволларни келтириб чиқармоқда.

Келиб чиқиш масаласи ва ижтимоий босим

Этўо Мбаппега нисбатан бўлаётган танқидларнинг туб илдизи футболчининг келиб чиқиши билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилди. Маълумки, Мбаппенинг ота-онаси Камерун ва Жазоир миллатига мансуб. Самуел Этўонинг фикрича, айнан шу омил жамиятнинг баъзи қатламларида унга нисбатан нохолис муносабатни шакллантирган бўлиши мумкин.

"Бу ноқулай савол бўлса-да, уни беришнинг вақти келди: Килианнинг келиб чиқиши ва унинг жамиятдаги ўрни одамларнинг унга бўлган муносабатига таъсир қилмаяптими? Биз ирқчилик ва нотўғри қарашлар ҳали ҳам мавжуд бўлган дунёда яшаяпмиз, буни инкор этиб бўлмайди", — дея қўшимча қилди собиқ ҳужумчи. Унинг фикрича, Мбаппенинг ижтимоий-сиёсий масалаларда ўз фикрини очиқ баён этиши ҳам унга нисбатан босимни оширмоқда.

Статистика ва тарихий натижалар

Goal.com нашри тақдим этган маълумотларга кўра, Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатлари тарихида ўчмас из қолдирмоқда. 2018-йилдан буён у турнир доирасида 20 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткич бўйича у фақатгина 21 та голга эга бўлган Лионель Месси дан ортда қолмоқда, холос. Бошқа ҳеч бир замонавий футболчи бу муддат ичида Мбаппега яқинлаша олмаган.

Шунга қарамай, Францияда уни мамлакат тарихидаги энг буюк футболчи деб тан олишга шошилишмаяпти. Этўо бу борада шундай дейди: "Килиан ўз авлодининг энг яхшиси ёки тарихий шахс сифатида тан олиниши учун яна нима қилиши керак? У ҳар бир ўйинда ўз даражасини исботламоқда, лекин барибир қатъий танқидлар остида қолмоқда".

Ҳозирда Реал Мадрид сафида тўп сураётган Мбаппе учун ушбу баҳслар янгилик эмас. Бироқ, Самуел Этўо каби нуфузли шахсларнинг бундай баёнотлари Европа футболида ирқий ва ижтимоий тенглик масалаларини яна бир бор кун тартибига олиб чиқмоқда. Франция футбол жамоатчилиги эса ўз қаҳрамонини чин дилдан қадрлашни ўрганиши кераклиги ҳақида жиддий огоҳлантириш олди.

Килиан МбаппеРеал МадридСамуел ЭтўоФранцияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиЛионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиБугун, 19:17Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиМанчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиБугун, 18:37Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиБугун, 18:13ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаБугун, 18:05ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаБугун, 17:59Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Бугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди