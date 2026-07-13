Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяпти
Камерун футбол федерацияси президенти ва афсонавий ҳужумчи Самуел Этўо замонамизнинг энг ёрқин юлдузларидан бири Килиан Мбаппе атрофидаги вазиятга муносабат билдирди. Унинг фикрича, Реал Мадрид ҳужумчиси ўз ватанида кўрсатаётган феноменал натижаларига қарамай, жамоатчилик томонидан муносиб эътироф этилмаяпти. Этўо француз футболи тарихидаги энг яхши тўпурарлардан бири бўлган Мбаппенинг нуфузи ва унга бўлган муносабат ўртасидаги номутаносибликдан ҳайратда эканини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ле Парисиен нашрига берган интервюсида Этўо Мбаппенинг эришган ютуқлари бошқа футбол афсоналари билан бир қаторда туришини таъкидлади. Бироқ, унинг сўзларига кўра, 27 ёшли ҳужумчи ҳамон ўзининг буюклигини исботлашга мажбур қилинмоқда. Бу эса футболчининг руҳий ҳолати ва унинг Франция терма жамоасидаги ўрнига нисбатан турли саволларни келтириб чиқармоқда.
Келиб чиқиш масаласи ва ижтимоий босимЭтўо Мбаппега нисбатан бўлаётган танқидларнинг туб илдизи футболчининг келиб чиқиши билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилди. Маълумки, Мбаппенинг ота-онаси Камерун ва Жазоир миллатига мансуб. Самуел Этўонинг фикрича, айнан шу омил жамиятнинг баъзи қатламларида унга нисбатан нохолис муносабатни шакллантирган бўлиши мумкин.
"Бу ноқулай савол бўлса-да, уни беришнинг вақти келди: Килианнинг келиб чиқиши ва унинг жамиятдаги ўрни одамларнинг унга бўлган муносабатига таъсир қилмаяптими? Биз ирқчилик ва нотўғри қарашлар ҳали ҳам мавжуд бўлган дунёда яшаяпмиз, буни инкор этиб бўлмайди", — дея қўшимча қилди собиқ ҳужумчи. Унинг фикрича, Мбаппенинг ижтимоий-сиёсий масалаларда ўз фикрини очиқ баён этиши ҳам унга нисбатан босимни оширмоқда.
Статистика ва тарихий натижаларGoal.com нашри тақдим этган маълумотларга кўра, Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатлари тарихида ўчмас из қолдирмоқда. 2018-йилдан буён у турнир доирасида 20 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу кўрсаткич бўйича у фақатгина 21 та голга эга бўлган Лионель Месси дан ортда қолмоқда, холос. Бошқа ҳеч бир замонавий футболчи бу муддат ичида Мбаппега яқинлаша олмаган.
Шунга қарамай, Францияда уни мамлакат тарихидаги энг буюк футболчи деб тан олишга шошилишмаяпти. Этўо бу борада шундай дейди: "Килиан ўз авлодининг энг яхшиси ёки тарихий шахс сифатида тан олиниши учун яна нима қилиши керак? У ҳар бир ўйинда ўз даражасини исботламоқда, лекин барибир қатъий танқидлар остида қолмоқда".
Ҳозирда Реал Мадрид сафида тўп сураётган Мбаппе учун ушбу баҳслар янгилик эмас. Бироқ, Самуел Этўо каби нуфузли шахсларнинг бундай баёнотлари Европа футболида ирқий ва ижтимоий тенглик масалаларини яна бир бор кун тартибига олиб чиқмоқда. Франция футбол жамоатчилиги эса ўз қаҳрамонини чин дилдан қадрлашни ўрганиши кераклиги ҳақида жиддий огоҳлантириш олди.
…