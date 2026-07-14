Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқда
Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги энг кўзга кўринган стартапи ҳисобланган DeepSeek компанияси ўзининг молиявий имкониятларини кенгайтириш ва глобал бозордаги мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида 1,5 миллиард доллар миқдорида янги инвестиция жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу келишув амалга ошса, компаниянинг бозор қиймати қарийб 71 миллиард долларга етиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу янгилик DeepSeek учун жуда қисқа вақт ичида иккинчи йирик молиявий ютуқ бўлади. Атиги бир ой муқаддам компания ўзининг илк ташқи инвестиция босқичида 7 миллиард доллар маблағ тўплаган ва ўшанда унинг қиймати 50 миллиард долларга баҳоланган эди. Бундай тезкор ўсиш инвесторларнинг Хитой технологияларига бўлган ишончи ортиб бораётганидан далолат беради.
DeepSeek нафақат маблағ йиғиш, балки оммавий акциядорлик жамиятига айланиш режасини ҳам тузмоқда. Маълумотларга кўра, компания 2027-йилда IPO (акцияларни биржага чиқариш) ўтказишни режалаштирган, бироқ жараён тезлашса, бу жорий йилнинг охиридаёқ юз бериши мумкин. Бу қадам компанияга АҚШнинг OpenAI ва Google каби гигантлари билан рақобатда қўшимча ресурслар тақдим этади.
Технологик самарадорлик ва рақобат2023-йилда асос солинган DeepSeek ўтган йилнинг бошида ўзининг юқори самарадор ва арзон сунъий интеллект моделларини тақдим этиб, дунё эътиборини тортган эди. Компания технологиялари АҚШ моделларидан қолишмаган ҳолда, улардан анча кам харажат талаб қилиши билан ажралиб туради. Бу эса корпоратив мижозлар орасида унга бўлган талабни кескин оширди.
Vercel платформаси маълумотларига кўра, июн ойида DeepSeek корпоратив сегментда қайта ишланган барча токенларнинг қарийб 23 фоизини эгаллаган. Таққослаш учун, соҳанинг яна бир етакчиси Anthropic улуши 32 фоизни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар Хитойнинг очиқ кодли моделлари АҚШ экспорт чекловларига қарамасдан, жаҳон даражасидаги лабораториялар билан рақобатлашаётганини кўрсатади.
Қизиғи шундаки, DeepSeek ўзининг булутли хизматларини Huawei Течнологиес томонидан ишлаб чиқарилган чипларда ишга туширган. Бу АҚШнинг юқори технологияли чиплар экспортига қўйган тақиқлари шароитида Хитой ўзининг ички ресурсларидан унумли фойдалана олаётганини исботловчи муҳим омилдир. Компания инвесторлари орасида Тенсент ва Хитой миллий сунъий интеллект саноати инвестиция жамғармаси каби йирик тузилмалар мавжуд.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам DeepSeek моделлари тобора оммалашиб бормоқда. Айниқса, дастурлаш ва матнлар билан ишлашда ушбу моделнинг бепул ва очиқ экани маҳаллий стартаплар учун янги имкониятлар очмоқда. Компаниянинг биржага чиқиши ва янги инвестициялар жалб қилиши келажакда янада кучли ва ҳамёнбоп сунъий интеллект воситалари пайдо бўлишига хизмат қилади.
…