Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқда

·30·Техно
Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқда

Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги энг кўзга кўринган стартапи ҳисобланган DeepSeek компанияси ўзининг молиявий имкониятларини кенгайтириш ва глобал бозордаги мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида 1,5 миллиард доллар миқдорида янги инвестиция жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу келишув амалга ошса, компаниянинг бозор қиймати қарийб 71 миллиард долларга етиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу янгилик DeepSeek учун жуда қисқа вақт ичида иккинчи йирик молиявий ютуқ бўлади. Атиги бир ой муқаддам компания ўзининг илк ташқи инвестиция босқичида 7 миллиард доллар маблағ тўплаган ва ўшанда унинг қиймати 50 миллиард долларга баҳоланган эди. Бундай тезкор ўсиш инвесторларнинг Хитой технологияларига бўлган ишончи ортиб бораётганидан далолат беради.

DeepSeek нафақат маблағ йиғиш, балки оммавий акциядорлик жамиятига айланиш режасини ҳам тузмоқда. Маълумотларга кўра, компания 2027-йилда IPO (акцияларни биржага чиқариш) ўтказишни режалаштирган, бироқ жараён тезлашса, бу жорий йилнинг охиридаёқ юз бериши мумкин. Бу қадам компанияга АҚШнинг OpenAI ва Google каби гигантлари билан рақобатда қўшимча ресурслар тақдим этади.

Технологик самарадорлик ва рақобат

2023-йилда асос солинган DeepSeek ўтган йилнинг бошида ўзининг юқори самарадор ва арзон сунъий интеллект моделларини тақдим этиб, дунё эътиборини тортган эди. Компания технологиялари АҚШ моделларидан қолишмаган ҳолда, улардан анча кам харажат талаб қилиши билан ажралиб туради. Бу эса корпоратив мижозлар орасида унга бўлган талабни кескин оширди.

Vercel платформаси маълумотларига кўра, июн ойида DeepSeek корпоратив сегментда қайта ишланган барча токенларнинг қарийб 23 фоизини эгаллаган. Таққослаш учун, соҳанинг яна бир етакчиси Anthropic улуши 32 фоизни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар Хитойнинг очиқ кодли моделлари АҚШ экспорт чекловларига қарамасдан, жаҳон даражасидаги лабораториялар билан рақобатлашаётганини кўрсатади.

Қизиғи шундаки, DeepSeek ўзининг булутли хизматларини Huawei Течнологиес томонидан ишлаб чиқарилган чипларда ишга туширган. Бу АҚШнинг юқори технологияли чиплар экспортига қўйган тақиқлари шароитида Хитой ўзининг ички ресурсларидан унумли фойдалана олаётганини исботловчи муҳим омилдир. Компания инвесторлари орасида Тенсент ва Хитой миллий сунъий интеллект саноати инвестиция жамғармаси каби йирик тузилмалар мавжуд.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам DeepSeek моделлари тобора оммалашиб бормоқда. Айниқса, дастурлаш ва матнлар билан ишлашда ушбу моделнинг бепул ва очиқ экани маҳаллий стартаплар учун янги имкониятлар очмоқда. Компаниянинг биржага чиқиши ва янги инвестициялар жалб қилиши келажакда янада кучли ва ҳамёнбоп сунъий интеллект воситалари пайдо бўлишига хизмат қилади.

DeepSeekСунъий ИнтеллектИнвестицияIPOХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиБугун, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиБугун, 22:51Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиДевид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиБугун, 22:26Сунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиСунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиБугун, 22:21Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБугун, 21:51Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди