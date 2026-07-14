Клод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқда
Реал Мадрид ва Франция терма жамоасининг собиқ юлдузи Клод Макелеле ҳужумчи Килиан Мбаппе ҳақида юқори фикр билдирди. Тажрибали мутахассиснинг фикрича, франциялик ҳужумчи ўз ўйин услуби ва майдондаги таъсири билан афсонавий бразилиялик Роналдо Назариога (R9) энг яқин бўлган ягона футболчидир. Бу ҳақда Marca нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Макелеле Килиан Мбаппенинг доимий барқарорлиги ва ҳар мавсумда кўрсатаётган натижаларини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, замонавий футболда айнан Мбаппе "Феномен" мақомига муносиб ягона ўйинчи бўлиб турибди. Бу қиёслов нафақат тезлик, балки техник маҳорат ва рақиб ҳимоясини яксон қилиш қобилиятига ҳам асосланган.
Олтин тўп учун асосий номзодГарчи Килиан Мбаппе жорий мавсумда Реал Мадрид сафида клуб миқёсидаги йирик совринларни қўлга киритишда бироз қийинчиликка дуч келаётган бўлса-да, Макелеле уни 2026-йилги "Олтин тўп" соврини учун асосий даъвогар деб ҳисобламоқда. Собиқ ярим ҳимоячининг таъкидлашича, халқаро майдондаги муваффақиятлар ва Жаҳон чемпионатидаги ўйинлар индивидуал соврин тақдирида ҳал қилувчи рол ўйнайди.
"Мен Мбаппенинг ушбу совринни ютишини жуда хоҳлайман. Тўғри, у бу мавсумда Реал Мадрид билан кўп соврин юта олмагандир, аммо унинг Жаҳон чемпионатида кўрсатаётган ўйини шунчаки ҳайратланарли. У ўз авлодининг ҳақиқий феномени ва энг қўрқинчлиси — у ҳали ўзининг энг юқори чўққисига чиққани йўқ", — дейди Макелеле.
Килиан Мбаппе ва Роналдо Назарио ўртасидаги ўхшашликлар кўпдан буён мутахассислар эътиборида бўлиб келмоқда. Иккала футболчи ҳам ёшлигиданоқ дунё футболи элитасига кириб келган ва ўз тезлиги билан ҳимоячиларни саросимага солган. Макелеленинг фикрича, Мбаппе ҳозирги даврнинг юзига айланиб улгурган.
Ҳозирда Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг ярим финалига тайёргарлик кўрмоқда. Диде Дешам бошчилигидаги жамоа Испанияга қарши муҳим баҳсда майдонга тушади. Ушбу учрашувда Килиан Мбаппе ва Майкл Олисе каби етакчиларнинг соғлиғи ва спорт формаси ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.
Реал Мадрид мухлислари ва футбол жамоатчилиги Мбаппенинг Мадриддаги фаолияти янада ёрқинроқ бўлишига ишонмоқда. Макелеле каби тажрибали футболчиларнинг бундай эътирофи эса ҳужумчининг жаҳон футболи иерархиясидаги ўрнини яна бир бор тасдиқлайди.
…