Клод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқда

·33·Спорт
Клод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқда

Реал Мадрид ва Франция терма жамоасининг собиқ юлдузи Клод Макелеле ҳужумчи Килиан Мбаппе ҳақида юқори фикр билдирди. Тажрибали мутахассиснинг фикрича, франциялик ҳужумчи ўз ўйин услуби ва майдондаги таъсири билан афсонавий бразилиялик Роналдо Назариога (R9) энг яқин бўлган ягона футболчидир. Бу ҳақда Marca нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Макелеле Килиан Мбаппенинг доимий барқарорлиги ва ҳар мавсумда кўрсатаётган натижаларини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, замонавий футболда айнан Мбаппе "Феномен" мақомига муносиб ягона ўйинчи бўлиб турибди. Бу қиёслов нафақат тезлик, балки техник маҳорат ва рақиб ҳимоясини яксон қилиш қобилиятига ҳам асосланган.

Олтин тўп учун асосий номзод

Гарчи Килиан Мбаппе жорий мавсумда Реал Мадрид сафида клуб миқёсидаги йирик совринларни қўлга киритишда бироз қийинчиликка дуч келаётган бўлса-да, Макелеле уни 2026-йилги "Олтин тўп" соврини учун асосий даъвогар деб ҳисобламоқда. Собиқ ярим ҳимоячининг таъкидлашича, халқаро майдондаги муваффақиятлар ва Жаҳон чемпионатидаги ўйинлар индивидуал соврин тақдирида ҳал қилувчи рол ўйнайди.

"Мен Мбаппенинг ушбу совринни ютишини жуда хоҳлайман. Тўғри, у бу мавсумда Реал Мадрид билан кўп соврин юта олмагандир, аммо унинг Жаҳон чемпионатида кўрсатаётган ўйини шунчаки ҳайратланарли. У ўз авлодининг ҳақиқий феномени ва энг қўрқинчлиси — у ҳали ўзининг энг юқори чўққисига чиққани йўқ", — дейди Макелеле.

Килиан Мбаппе ва Роналдо Назарио ўртасидаги ўхшашликлар кўпдан буён мутахассислар эътиборида бўлиб келмоқда. Иккала футболчи ҳам ёшлигиданоқ дунё футболи элитасига кириб келган ва ўз тезлиги билан ҳимоячиларни саросимага солган. Макелеленинг фикрича, Мбаппе ҳозирги даврнинг юзига айланиб улгурган.

Ҳозирда Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг ярим финалига тайёргарлик кўрмоқда. Диде Дешам бошчилигидаги жамоа Испанияга қарши муҳим баҳсда майдонга тушади. Ушбу учрашувда Килиан Мбаппе ва Майкл Олисе каби етакчиларнинг соғлиғи ва спорт формаси ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.

Реал Мадрид мухлислари ва футбол жамоатчилиги Мбаппенинг Мадриддаги фаолияти янада ёрқинроқ бўлишига ишонмоқда. Макелеле каби тажрибали футболчиларнинг бундай эътирофи эса ҳужумчининг жаҳон футболи иерархиясидаги ўрнини яна бир бор тасдиқлайди.

Реал МадридКилиан МбаппеРоналдо НазариоОлтин ТўпФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:46Франция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиФранция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:40 Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким? Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким?Бугун, 22:38Неймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот бердиНеймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот бердиБугун, 21:59Хаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қуриладиХаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қуриладиБугун, 21:38Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Бугун, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди