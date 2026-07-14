Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олди
Қозоғистондаги Бойқўнғир космодромидан навбатдаги стратегик парвоз амалга оширилди. 14-июль куни Тошкент вақти билан соат 19:47 да Россиянинг “Soyuz-2.1a” ракета-ташувчиси “Soyuz MS-29” транспорт бошқариладиган кемасини орбитага олиб чиқди. Мазкур миссия Халқаро космик станцияга (ХКС) 75-узоқ муддатли экспедиция аъзоларини ва муҳим илмий ускуналарни етказишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Экипаж таркибидан Россия қаҳрамонлари, космонавтлар Пётр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ўрин олган. Таъкидлаш жоизки, Пётр Дубров ва Анна Кикина учун бу коинотга иккинчи парвоз ҳисобланади. Кикина аввалроқ SpaceX компаниясининг Crew Dragon кемасида орбитага чиққан бўлса, Анил Менон учун бу дебют парвоздир. Ушбу халқаро ҳамкорлик коинотни ўрганиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Илмий тадқиқотлар ва янги технологияларЭкспедиция давомида экипаж 38 та илмий тажриба ва мақсадли ишларни бажариши режалаштирилган. Уларнинг асосий қисми тиббий-биологик ва биотехнологик тадқиқотларга йўналтирилган. Хусусан, “Soyuz MS-29” кемаси бортида “Прогнесс” ва “Энергия” корпорациялари томонидан ишлаб чиқилган энг сўнгги технологик намуналар етказилди.
Янги дастурлар орасида “Газанализатор-ФС” тизими алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу қурилма станция атмосферасидаги газлар таркибини автоматик назорат қилади ва ҳатто энг кичик ўзгаришларни ҳам аниқлай олади. Бу тизим келажакда узоқ коинотга амалга ошириладиган парвозларда хавфсизликни таъминлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.
Робототехника ва Қуёш фаоллигиЯна бир қизиқарли лойиҳа “Теледроид” деб номланиб, унда антропоморф (одаmsимон) робот билан тажрибалар ўтказилади. Робот ҳам автоном режимда, ҳам “аватар” режимида — оператор ҳаракатларини такрорлаган ҳолда ишлаши мумкин. Ушбу технология инсон ҳаёти учун хавфли бўлган очиқ коинотдаги ишларни роботларга топшириш имконини беради.
Шунингдек, космонавтлар “ҚУЁШ-ТERAGEРТС” тажрибасини давом эттирадилар. Бу орқали Қуёш атмосферасидаги энергия ажралиши ўрганилади. Олинган маълумотлар Ердаги алоқа воситалари ва сунъий йўлдошлар ишига салбий таъсир кўрсатувчи магнит бўронларини олдиндан прогноз қилишда ёрдам беради.
ixbt.com маълумотига кўра, парвоз дастури доирасида Пётр Дубров ва Анна Кикина икки маротаба очиқ коинотга чиқиши кўзда тутилган. Экипаж алмашинуви якунлангач, станциянинг амалдаги аъзолари Сергей Куд-Сверчков, Сергей Микаев ва Чристопҳер Виллиаms “Soyuz МС-28” кемасида Ерга қайтадилар. Россиялик Андрей Федяев эса янги экспедиция таркибида ўз ишини давом эттиради.
…