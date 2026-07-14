Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олди

·43·Техно
Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олди

Қозоғистондаги Бойқўнғир космодромидан навбатдаги стратегик парвоз амалга оширилди. 14-июль куни Тошкент вақти билан соат 19:47 да Россиянинг “Soyuz-2.1a” ракета-ташувчиси “Soyuz MS-29” транспорт бошқариладиган кемасини орбитага олиб чиқди. Мазкур миссия Халқаро космик станцияга (ХКС) 75-узоқ муддатли экспедиция аъзоларини ва муҳим илмий ускуналарни етказишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экипаж таркибидан Россия қаҳрамонлари, космонавтлар Пётр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ўрин олган. Таъкидлаш жоизки, Пётр Дубров ва Анна Кикина учун бу коинотга иккинчи парвоз ҳисобланади. Кикина аввалроқ SpaceX компаниясининг Crew Dragon кемасида орбитага чиққан бўлса, Анил Менон учун бу дебют парвоздир. Ушбу халқаро ҳамкорлик коинотни ўрганиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Илмий тадқиқотлар ва янги технологиялар

Экспедиция давомида экипаж 38 та илмий тажриба ва мақсадли ишларни бажариши режалаштирилган. Уларнинг асосий қисми тиббий-биологик ва биотехнологик тадқиқотларга йўналтирилган. Хусусан, “Soyuz MS-29” кемаси бортида “Прогнесс” ва “Энергия” корпорациялари томонидан ишлаб чиқилган энг сўнгги технологик намуналар етказилди.

Янги дастурлар орасида “Газанализатор-ФС” тизими алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу қурилма станция атмосферасидаги газлар таркибини автоматик назорат қилади ва ҳатто энг кичик ўзгаришларни ҳам аниқлай олади. Бу тизим келажакда узоқ коинотга амалга ошириладиган парвозларда хавфсизликни таъминлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Робототехника ва Қуёш фаоллиги

Яна бир қизиқарли лойиҳа “Теледроид” деб номланиб, унда антропоморф (одаmsимон) робот билан тажрибалар ўтказилади. Робот ҳам автоном режимда, ҳам “аватар” режимида — оператор ҳаракатларини такрорлаган ҳолда ишлаши мумкин. Ушбу технология инсон ҳаёти учун хавфли бўлган очиқ коинотдаги ишларни роботларга топшириш имконини беради.

Шунингдек, космонавтлар “ҚУЁШ-ТERAGEРТС” тажрибасини давом эттирадилар. Бу орқали Қуёш атмосферасидаги энергия ажралиши ўрганилади. Олинган маълумотлар Ердаги алоқа воситалари ва сунъий йўлдошлар ишига салбий таъсир кўрсатувчи магнит бўронларини олдиндан прогноз қилишда ёрдам беради.

ixbt.com маълумотига кўра, парвоз дастури доирасида Пётр Дубров ва Анна Кикина икки маротаба очиқ коинотга чиқиши кўзда тутилган. Экипаж алмашинуви якунлангач, станциянинг амалдаги аъзолари Сергей Куд-Сверчков, Сергей Микаев ва Чристопҳер Виллиаms “Soyuz МС-28” кемасида Ерга қайтадилар. Россиялик Андрей Федяев эса янги экспедиция таркибида ўз ишини давом эттиради.

КоинотБойқўнғирSoyuz MS-29ХКСNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиБугун, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиБугун, 22:51Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиДевид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиБугун, 22:26Сунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиСунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиБугун, 22:21Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаСунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 21:54Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди