Неймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот берди

·48·Спорт
Неймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот берди

Бразилия олимпия терма жамоаси билан олтин медалларни қўлга киритган тажрибали мураббий Рогерио Микале мамлакат футболи юлдузи Неймар борасида шов-шувли баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, ҳужумчи 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг фаолиятини якунламаслиги ва 2030-йилги турнирда иштирок этиши лозим. Микале Неймарнинг маҳоратини Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби афсоналар билан бир қаторга қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Бразилия терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Норвегия термасидан мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этган эди. Ўшанда Эрлинг Холанд бошчилигидаги скандинавияликлар ғалаба қозонган, Неймар эса учрашувдан сўнг кўз ёшлари билан халқаро фаолиятини якунлаганини эълон қилганди. Бироқ Микале бу қарорни шошқалоқлик деб ҳисобламоқда.

Анселотти ва Неймарга бўлган муносабат

ESPN нашри хабарига кўра, Рогерио Микале Бразилия терма жамоаси устози Карло Анселотти томонидан Неймарга берилган ўйин вақтидан норози бўлган. Турнирга жароҳат билан келган ҳужумчи Шотландияга қарши баҳсда 14 дақиқа, Норвегия билан ўйинда эса атиги 23 дақиқа ҳаракат қилган эди. Гарчи Неймар Норвегияга қарши ўйин охирида пеналтидан гол урган бўлса-да, бу жамоани қутқариб қолишга етмади.

Микале дунё даражасидаги юлдузларга алоҳида ёндашув кераклигини таъкидлади. "Неймар мен учун Бразилиянинг энг яхши футболчиси. Анселотти ҳақида гапиришга ҳаққим борми ёки йўқ, лекин Неймардан яхшироқ фойдаланиш керак эди. Худди Месси, Криштиану Роналду ёки Муҳаммад Салах каби. Мен Мисрда ишлаганман ва у ерда Салахнинг энг юқори даражада ўйнаши учун бутун бир тизим яратилганига гувоҳ бўлганман", — дейди мураббий.

Мутахассиснинг фикрича, футболчининг жисмоний ҳолати 100 фоиз тайёр бўлмаган тақдирда ҳам, унинг майдонда бўлиши рақиблар учун руҳий босим ва жамоадошлари учун катта мотивация манбаи ҳисобланади. Унинг сўзларига кўра, бундай иқтидорлар ўйин тақдирини биргина вазиятда ҳал қилиб юборишга қодир.

2030-йилги мундиал сари умид

Микале Неймарнинг қайтишига шунчалик ишонадики, у ҳатто чипта сотиб олиб, унинг ўйинларини томоша қилишга тайёрлигини билдирди. "Кейинги сиклда мен Неймарни майдонда кўришни истайман. Бразилиядаги кўплаб ўйинларга таклиф қилишса ҳам бормаслигим мумкин, лекин Неймар ўйнаса, ҳар қандай ҳолатда ҳам стадионга бораман. Неймар — баҳс-мунозараларга ўрин қолдирмайдиган даражадаги футболчи", — дея қўшимча қилди у.

Эслатиб ўтамиз, Неймар 2010-йилда ўз дебютини ўтказган "МетЛифе Стадиум"да халқаро фаолиятига нуқта қўйганини эълон қилган эди. Ўшанда у ҳиссиётларга берилиб: "Ҳаммаси тугади, мен қўлимдан келганини қилдим", дея баёнот берган. Бироқ футбол жамоатчилиги ва мухлислар ҳали ҳам 32 ёшли юлдузнинг катта саҳнага қайтишидан умидвор бўлиб туришибди.

НеймарБразилияКарло АнселоттиФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатинг Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 23:07ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:46Франция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиФранция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:40 Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким? Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким?Бугун, 22:38Клод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқдаКлод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқдаБугун, 21:51Хаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қуриладиХаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қуриладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди