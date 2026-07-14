Неймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот берди
Бразилия олимпия терма жамоаси билан олтин медалларни қўлга киритган тажрибали мураббий Рогерио Микале мамлакат футболи юлдузи Неймар борасида шов-шувли баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, ҳужумчи 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг фаолиятини якунламаслиги ва 2030-йилги турнирда иштирок этиши лозим. Микале Неймарнинг маҳоратини Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби афсоналар билан бир қаторга қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Бразилия терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Норвегия термасидан мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этган эди. Ўшанда Эрлинг Холанд бошчилигидаги скандинавияликлар ғалаба қозонган, Неймар эса учрашувдан сўнг кўз ёшлари билан халқаро фаолиятини якунлаганини эълон қилганди. Бироқ Микале бу қарорни шошқалоқлик деб ҳисобламоқда.
Анселотти ва Неймарга бўлган муносабатESPN нашри хабарига кўра, Рогерио Микале Бразилия терма жамоаси устози Карло Анселотти томонидан Неймарга берилган ўйин вақтидан норози бўлган. Турнирга жароҳат билан келган ҳужумчи Шотландияга қарши баҳсда 14 дақиқа, Норвегия билан ўйинда эса атиги 23 дақиқа ҳаракат қилган эди. Гарчи Неймар Норвегияга қарши ўйин охирида пеналтидан гол урган бўлса-да, бу жамоани қутқариб қолишга етмади.
Микале дунё даражасидаги юлдузларга алоҳида ёндашув кераклигини таъкидлади. "Неймар мен учун Бразилиянинг энг яхши футболчиси. Анселотти ҳақида гапиришга ҳаққим борми ёки йўқ, лекин Неймардан яхшироқ фойдаланиш керак эди. Худди Месси, Криштиану Роналду ёки Муҳаммад Салах каби. Мен Мисрда ишлаганман ва у ерда Салахнинг энг юқори даражада ўйнаши учун бутун бир тизим яратилганига гувоҳ бўлганман", — дейди мураббий.
Мутахассиснинг фикрича, футболчининг жисмоний ҳолати 100 фоиз тайёр бўлмаган тақдирда ҳам, унинг майдонда бўлиши рақиблар учун руҳий босим ва жамоадошлари учун катта мотивация манбаи ҳисобланади. Унинг сўзларига кўра, бундай иқтидорлар ўйин тақдирини биргина вазиятда ҳал қилиб юборишга қодир.
2030-йилги мундиал сари умидМикале Неймарнинг қайтишига шунчалик ишонадики, у ҳатто чипта сотиб олиб, унинг ўйинларини томоша қилишга тайёрлигини билдирди. "Кейинги сиклда мен Неймарни майдонда кўришни истайман. Бразилиядаги кўплаб ўйинларга таклиф қилишса ҳам бормаслигим мумкин, лекин Неймар ўйнаса, ҳар қандай ҳолатда ҳам стадионга бораман. Неймар — баҳс-мунозараларга ўрин қолдирмайдиган даражадаги футболчи", — дея қўшимча қилди у.
Эслатиб ўтамиз, Неймар 2010-йилда ўз дебютини ўтказган "МетЛифе Стадиум"да халқаро фаолиятига нуқта қўйганини эълон қилган эди. Ўшанда у ҳиссиётларга берилиб: "Ҳаммаси тугади, мен қўлимдан келганини қилдим", дея баёнот берган. Бироқ футбол жамоатчилиги ва мухлислар ҳали ҳам 32 ёшли юлдузнинг катта саҳнага қайтишидан умидвор бўлиб туришибди.
…