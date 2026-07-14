Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?

·54·Дунё
Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?

Астрономлар Сомон Йўли галактикаси марказига яқин жойлашган улкан газ ва чанг булутида илк бор табиий шакар турини аниқлашди. Мутахассисларнинг фикрича, бу кашфиёт коинотда ҳаёт учун зарур бўлган органик моддалар юлдузлараро муҳитнинг ўзида ҳам ҳосил бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Гап эритрулоза деб аталадиган оддий шакар ҳақида кетмоқда. У табиатда малина таркибида учрайди, шунингдек, косметика саноатида, жумладан, сунъий қорайтирувчи воситалар ишлаб чиқаришда ҳам қўлланилади. Олимлар ушбу моддани Сомон Йўли марказига яқин жойлашган улкан молекуляр булутда қайд этган.

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, бу натижа коинотда бошқа цивилизация мавжудлигини англатмайди. Бироқ у ҳаётнинг пайдо бўлиши учун муҳим ҳисобланган органик бирикмалар космоснинг ўта совуқ ҳудудларида ҳам табиий равишда шаклланиши мумкинлигини тасдиқлайди.

Испания Астробиология маркази олими Изаскун Ҳименес-Серранинг айтишича, эритрулоза юлдузлараро муҳитда илк бор аниқланган шакар ҳисобланади. Бу эса бундай моддалар коинотда аввал тахмин қилинганидан анча кенг тарқалган бўлиши мумкинлигини англатади.

Олимларнинг тушунтиришича, эритрулоза майда чанг заррачалари юзасида содир бўладиган кимёвий реакциялар натижасида ҳосил бўлади. Кейинчалик у кометалар ёки астероидлар таркибига қўшилиб, сайёраларга етиб бориши эҳтимолдан холи эмас.

Тадқиқот давомида мутахассислар Испаниядаги радиотелескоплар ёрдамида G+0.693-0.027 деб номланган чанг булутини ўрганишган. Аввалига улар бошқа турдаги шакарларни излашган, аммо кутилмаган тарзда айнан эритрулозага хос сигналларни қайд этишга муваффақ бўлишган.

Маълум қилинишича, ушбу шакар космосда тахминан –250 даража совуқ шароитда ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Бу эса органик молекулалар шаклланиши учун юқори ҳарорат шарт эмаслигини кўрсатади.

Мутахассислар эритрулоза нафақат энергия манбаи, балки РНК каби илк генетик тизимларнинг шаклланишида иштирок этувчи моддалар пайдо бўлиши учун ҳам муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидламоқда. Шу боис, бундай органик бирикмалар Ерга қадимда комета ва метеоритлар орқали келган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги назария янада мустаҳкамланмоқда.

Тадқиқот муаллифларининг фикрича, миллионлаб йиллар аввал Ерга ёғилган комета ва метеоритлар таркибидаги органик моддалар сайёрада ҳаёт пайдо бўлиши учун дастлабки шароитларни яратишга ҳисса қўшган бўлиши мумкин.

Япониялик олим Ёсиҳиро Фурукава ҳам ушбу натижани муҳим илмий воқеа сифатида баҳолади. Унинг таъкидлашича, юлдузлараро муҳитда ҳосил бўлган шакарлар бошқа сайёраларга ҳам етиб бориши мумкин. Бироқ бу жараён ҳаётнинг айнан қандай шаклланганини тўлиқ тушунтирмайди ва бу борадаги изланишлар ҳали давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Бугун, 18:07Илк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олдиИлк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олдиБугун, 18:02Эрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиЭрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 17:33Ҳиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиҲиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиБугун, 16:21Қўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаҚўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаБугун, 16:14Президент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирдиПрезидент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирдиБугун, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди