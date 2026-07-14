Хаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ берди
Футбол оламидаги энг талабгир мутахассислардан бири саналган Хаби Алонсо кутилмаганда Лондоннинг Челси клуби бошқарувини қўлга олди. Испаниялик мураббий ўзининг янги жамоасидаги илк иш кунида нима сабабдан собиқ жамоаси Ливерпулга қайтмагани ва нима учун айнан Стамфорд Бридге лойиҳасини танлагани ҳақида батафсил тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Хаби Алонсо футболчи сифатида Ливерпул сафида 2005-йилда Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган ва мухлисларнинг ҳақиқий кумирига айланган эди. Бироқ, мураббийнинг таъкидлашича, унинг Лондонга кўчиб ўтиши ҳис-туйғулар билан эмас, балки профессионал имкониятлар ва вақт масаласи билан боғлиқ. BBC Sport нашрига берган интервюсида у буни "тўғри вақтда келган таклиф" деб баҳолади.
Вақт ва имкониятлар масаласиХаби Алонсо Ливерпул билан боғлиқ миш-мишларга ойдинлик киритар экан, Мерсисайд клубидан тайинловдан олдинги ҳафталарда ҳеч қандай расмий алоқа бўлмаганини билдирди. Ливерпул жамоаси Арне Слот билан хайрлашган бўлса-да, Алонсо учун Челси варианти аниқроқ ва истиқболлироқ кўринган. "Мен бугун шу ердаман ва бу катта чорловни интиқлик билан кутяпман. Челси — дунёнинг энг йирик клубларидан бири", — дея қўшимча қилди испан мутахассиси.
Эътиборли жиҳати шундаки, Хаби Алонсо Челси таркибида шунчаки бош мураббий эмас, балки кенгайтирилган ваколатларга эга бўлган менежер мақомида иш бошлади. Бу унинг ўзидан олдинги мураббийлар Энзо Мареска ва Лиам Росениордан фарқли ўлароқ, трансфер сиёсати ва клуб стратегиясига кўпроқ таъсир ўтказа олишини англатади.
Янги тизим ва келажак режалариАлонсо клуб спорт директорлари билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини ва қарорлар қабул қилишда жамоавий масъулият муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Челси таркибида кучли пойдевор мавжуд ва ҳозирги вазифа уни тўғри йўналишда мустаҳкамлашдан иборат. Испаниялик мураббий Реал Мадрид ва Баер Леверкусен клубларидаги муваффақиятли тажрибасини энди Англия Премер-лигасида қўллашни мақсад қилган.
Шу билан бирга, Алонсо Лондон клубидаги босим нақадар юқори эканлигини яхши тушунади. Челси охирги тўрт йил ичида олтинчи доимий мураббийни тайинлади, бу эса раҳбариятнинг натижаларга бўлган талабчанлигидан далолат беради. Шунга қарамай, 44 ёшли мутахассис замонавий футбол талабларига тайёрлигини ва клубни яна чўққига олиб чиқишига ишончи комил эканини билдирди.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Хаби Алонсонинг Челси бошқарувига келиши Англия футболида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Унинг тактик билимлари ва ёшлар билан ишлаш қобилияти ҳозирги ёш таркибга эга бўлган Лондон жамоаси учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.
…