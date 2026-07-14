Хаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ берди

·26·Спорт
Хаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ берди

Футбол оламидаги энг талабгир мутахассислардан бири саналган Хаби Алонсо кутилмаганда Лондоннинг Челси клуби бошқарувини қўлга олди. Испаниялик мураббий ўзининг янги жамоасидаги илк иш кунида нима сабабдан собиқ жамоаси Ливерпулга қайтмагани ва нима учун айнан Стамфорд Бридге лойиҳасини танлагани ҳақида батафсил тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Хаби Алонсо футболчи сифатида Ливерпул сафида 2005-йилда Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган ва мухлисларнинг ҳақиқий кумирига айланган эди. Бироқ, мураббийнинг таъкидлашича, унинг Лондонга кўчиб ўтиши ҳис-туйғулар билан эмас, балки профессионал имкониятлар ва вақт масаласи билан боғлиқ. BBC Sport нашрига берган интервюсида у буни "тўғри вақтда келган таклиф" деб баҳолади.

Вақт ва имкониятлар масаласи

Хаби Алонсо Ливерпул билан боғлиқ миш-мишларга ойдинлик киритар экан, Мерсисайд клубидан тайинловдан олдинги ҳафталарда ҳеч қандай расмий алоқа бўлмаганини билдирди. Ливерпул жамоаси Арне Слот билан хайрлашган бўлса-да, Алонсо учун Челси варианти аниқроқ ва истиқболлироқ кўринган. "Мен бугун шу ердаман ва бу катта чорловни интиқлик билан кутяпман. Челси — дунёнинг энг йирик клубларидан бири", — дея қўшимча қилди испан мутахассиси.

Эътиборли жиҳати шундаки, Хаби Алонсо Челси таркибида шунчаки бош мураббий эмас, балки кенгайтирилган ваколатларга эга бўлган менежер мақомида иш бошлади. Бу унинг ўзидан олдинги мураббийлар Энзо Мареска ва Лиам Росениордан фарқли ўлароқ, трансфер сиёсати ва клуб стратегиясига кўпроқ таъсир ўтказа олишини англатади.

Янги тизим ва келажак режалари

Алонсо клуб спорт директорлари билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини ва қарорлар қабул қилишда жамоавий масъулият муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Челси таркибида кучли пойдевор мавжуд ва ҳозирги вазифа уни тўғри йўналишда мустаҳкамлашдан иборат. Испаниялик мураббий Реал Мадрид ва Баер Леверкусен клубларидаги муваффақиятли тажрибасини энди Англия Премер-лигасида қўллашни мақсад қилган.

Шу билан бирга, Алонсо Лондон клубидаги босим нақадар юқори эканлигини яхши тушунади. Челси охирги тўрт йил ичида олтинчи доимий мураббийни тайинлади, бу эса раҳбариятнинг натижаларга бўлган талабчанлигидан далолат беради. Шунга қарамай, 44 ёшли мутахассис замонавий футбол талабларига тайёрлигини ва клубни яна чўққига олиб чиқишига ишончи комил эканини билдирди.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Хаби Алонсонинг Челси бошқарувига келиши Англия футболида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Унинг тактик билимлари ва ёшлар билан ишлаш қобилияти ҳозирги ёш таркибга эга бўлган Лондон жамоаси учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.

Хаби АлонсоЧелсиЛиверпулТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Ҳарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Бугун, 21:33ФИФАда катта исён: Европа федерациялари Инфантинога қарши бирлашмоқда!ФИФАда катта исён: Европа федерациялари Инфантинога қарши бирлашмоқда!Бугун, 21:25Моуринью “Реал”ни ўзгартирмоқчи: янги схема маълум бўлди...Моуринью “Реал”ни ўзгартирмоқчи: янги схема маълум бўлди...Бугун, 21:23Ливерпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқдаБугун, 21:10Барселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқдиБарселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқдиБугун, 20:53Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаАрсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди