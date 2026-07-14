Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким?
Англия миллий жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналига чиққанидан кейин Жуд Беллингҳем атрофидаги мақтовлар янада кучайди. “Манчестер Юнайтед” собиқ ҳимоячиси Гари Невилл унинг мундиалдаги ўйинини “феноменал” деб атаб, Англиядаги болалар энди Беллингҳем бўлишни орзу қилаётганини айтди.
“Ҳар бир бола Жуд бўлишни орзу қилмоқда”
Гари Невилл Беллингҳемнинг таъсири фақат майдон билан чекланиб қолмаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Жуд Англияда янги авлод учун ҳақиқий қаҳрамонга айланмоқда.
“Қизларим 16 ва 17 ёшда, улар футболни жуда яхши кўради ва Беллингҳемнинг ўйинидан ҳайратда. Улар учун Жуд чинакам қаҳрамон. Ҳозир Англиядаги ҳар бир болакай жаҳон чемпионатини томоша қилмоқда ва Жуд Беллингҳем бўлишни орзу қилмоқда”, — деди Невилл.
Бу гаплар Беллингҳемнинг ҳозирги мақомини яхши кўрсатади: у фақат гол ураётган футболчи эмас, балки Англия футболида янги тимсолга айланмоқда.
6 гол ва яримфинал йўли
Беллингҳем ЖЧ-2026да Англиянинг энг муҳим футболчиларидан бири бўлиб турибди. У мусобақада 6 та гол урди ва жамоани яримфиналга олиб чиқишда ҳал қилувчи роль ўйнади.
Невиллнинг фикрича, бу ерда гап фақат голлар ҳақида эмас. Беллингҳем майдонда ҳужумда ҳам, ҳимояда ҳам катта ҳажмда иш бажармоқда.
Беллингҳемнинг роли
Англия учун аҳамияти
Голлар
жамоани қийин вазиятларда қутқармоқда
Ҳужумдаги ҳаракат
рақиб ҳимоясини босимда ушлаб турмоқда
Ҳимоядаги ёрдам
марказда мувозанат яратмоқда
Лидерлик
жамоа руҳиятига таъсир қилмоқда
Шунинг учун Невилл уни “дунё футболи чўққисига чиққан” футболчи сифатида баҳоламоқда.
“Сайёранинг энг яхши яримҳимоячиси”
Невилл Беллингҳем ҳақида гапирар экан, жуда катта таъриф ишлатди.
“Биз сайёрамизнинг энг яхши яримҳимоячиси ўйинига гувоҳ бўляпмиз”, — деди у.
Бу баҳо шунчаки ҳиссиёт эмас. Беллингҳемнинг ҳозирги турнири унга бундай мақомни даъво қилиш имконини бермоқда. У гол уради, прессинг қилади, тўпни олиб юради, ҳужумга қўшилади ва керак пайтда ҳимояга қайтиб, марказни ёпади.
Оддий қилиб айтганда, Беллингҳем ҳозир “яримҳимоячи” деган сўзнинг тўлиқ комплектациясидаги версиясидек кўринмоқда.
Кейн ёрдами ҳам унутилмади
Невилл Беллингҳемнинг Англияни деярли бир ўзи яримфиналгача етаклаганини айтди, аммо Ҳарри Кейннинг ролини ҳам алоҳида таъкидлади.
Бу муҳим нуқта. Чунки Беллингҳем қанчалик ёрқин кўринмасин, Англиянинг ҳозирги муваффақияти фақат бир футболчига боғлиқ эмас. Кейн ҳужумда тажриба, етакчилик ва ҳал қилувчи вазиятларда совуққонлик бермоқда.
Беллингҳем — энергия ва портлаш. Кейн — тажриба ва гол сезгиси. Англия учун бу иккилик яримфинал олдидан энг катта умид манбаи бўлиб турибди.
Беллингҳем Англияни ўзгартирдими?
Англия кўп йиллар давомида катта турнирларда иқтидорли таркибга эга бўлиб, лекин ҳал қилувчи босқичларда етарли даражада “юлдуз лаҳзаси”ни топа олмаган.
Ҳозир эса Беллингҳем айнан шу бўшлиқни тўлдирмоқда. У майдонда фақат яхши ўйнамаяпти — ўйинни ўз атрофида айлантирмоқда.
Бундай футболчилар турнир тақдирини ўзгартириши мумкин. Улар бир пас, бир зарба ёки бир босим ҳаракати билан бутун жамоага ишонч беради.
Яримфиналда эътибор яна Жудда бўлади
Англия яримфиналгача етиб келди ва энди Беллингҳемдан кутилаётган босим янада ортади.
Бу босқичда рақиблар уни қаттиқроқ ёпишга ҳаракат қилади. Унга камроқ вақт, камроқ майдон ва кўпроқ жисмоний босим берилади. Аммо айнан шундай ўйинларда ҳақиқий етакчилар ажралиб чиқади.
Беллингҳем учун бу яримфинал фақат яна бир ўйин эмас. Бу унинг Англия тарихидаги мақомини янада мустаҳкамлаши мумкин бўлган имконият.
Англия янги юлдузини топди
Гари Невиллнинг сўзлари Англиядаги умумий кайфиятни ифода этмоқда: Беллингҳем энди шунчаки иқтидорли футболчи эмас, балки миллий умидга айланган.
Унинг 6 голи, икки томонлама ўйини ва майдондаги етакчилиги Англияни яримфиналга олиб келди. Энди эса бутун мамлакат ундан яна бир катта лаҳзани кутмоқда.
Савол битта: Жуд Беллингҳем Англияни финалгача олиб бора оладими?
…