Сунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқлади

·18·Техно
Сунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқлади

Яле университети олимлари сунъий интеллект (СИ) технологияларининг реал иқтисодиётга таъсирини ўрганувчи энг йирик тадқиқотлардан бирини якунлади. 380 триллион токенни таҳлил қилиш асосида тайёрланган ҳисоботга кўра, фонд бозори аллақачон ушбу технологиянинг кенг тарқалишини ўз нархларига киритиб бўлган. Тадқиқотчилар инвесторлар СИ туфайли энг кўп фойда кўриши кутилаётган компаниялар акциялари учун сезиларли даражада кўпроқ маблағ сарфлаётганини аниқлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

НБEР (АҚШ Миллий иқтисодий тадқиқотлар бюроси) томонидан эълон қилинган мақолада айтилишича, СИ технологияларини жорий этишдан максимал манфаатдор деб ҳисобланган компаниялар акциялари ҳафтасига ўртача 0,64 фоиз кўпроқ даромад келтирмоқда. Олимлар ушбу ҳодисани "AI Премиум" деб аташди. Бу кўрсаткич инвесторларнинг келажакдаги самарадорликка бўлган ишончи нақадар юқори эканлигидан далолат беради.

Инвесторлар кутуви ва бозор динамикаси

Таҳлил учун ОпенРоутер платформасининг анонимлаштирилган маълумотларидан фойдаланилди. Ушбу платформа ГПТ, Claude ва DeepSeek каби 400 дан ортиқ моделларга сўровларни йўналтиради. Тадқиқот 2024-йил январидан 2026-йил апрелигача бўлган даврни қамраб олиб, дунё бўйлаб ойлик СИ истеъмолининг тахминан 2 фоизини акс эттиради. Мутахассислар "AI Фактор" кўрсаткичини ишлаб чиқиб, уни акциялар динамикаси ва бандлик маълумотлари билан солиштиришди.

Эътиборли жиҳати шундаки, ижобий эффект нафақат технологик гигантларда, балки истеъмол товарлари ишлаб чиқарувчи ва йирик ишлаб чиқариш активларига эга компанияларда ҳам кузатилмоқда. Инвесторлар ушбу соҳалар СИ ёрдамида ўз унумдорлигини кескин оширишига ишонмоқда. Шу билан бирга, "AI Премиум" эффекти АҚШ ва Европа бозорларида яққол кўзга ташлангани ҳолда, Хитой ва ривожланаётган бозорларда анча суст экани маълум бўлди.

Агентли тизимларнинг юксалиши ва меҳнат бозори

Тадқиқот давомида СИ тизимларининг табиати ҳам ўзгаргани аниқланди. Агар 2024-йилда агентли СИ тизимлари (фақат жавоб бериш билан чекланмай, мустақил вазифаларни бажарувчи моделлар) умумий ҳажмнинг кичик қисмини ташкил этган бўлса, 2026-йилга келиб улар барча қайта ишланган токенларнинг ярмидан кўпини эгаллаган. Бу технологиянинг оддий чат-ботлардан мураккаб автоном ёрдамчиларга айланаётганини кўрсатади.

Меҳнат бозори бўйича ўтказилган таҳлиллар қуйидаги йўналишларда СИ катта фойда келтиришини кўрсатмоқда:

  • Коммуникация ва одамлар билан мулоқот қилиш;
  • Таълим ва ўқитиш жараёнлари;
  • Инсонларни ишонтириш ва координация қилиш;
  • Мураккаб бошқарув қарорларини қабул қилиш.

Шу билан бирга, ixbt.com маълумотларига кўра, мунтазам таҳлилий вазифалар билан боғлиқ касблар СИ таъсирига энг кўп дучор бўлиши кутилмоқда. Шуни таъкидлаш керакки, Яле тадқиқоти ҳақиқий унумдорлик ўзгаришини эмас, балки айнан инвесторларнинг акциялар нархида акс этган кутувларини таҳлил қилган. Бу эса бозорда маълум маънода "шиширилган" умидлар мавжуд бўлиши мумкинлигидан ҳам огоҳлантиради.

Сунъий ИнтеллектЯле УниверситетиФонд БозориAI ПремиумТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиБугун, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиБугун, 22:51Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиДевид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиБугун, 22:26Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаСунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 21:54Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБугун, 21:51Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди