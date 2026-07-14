Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олди

·25·Техно
Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олди

Машҳур футболчи ва тадбиркор Девид Бекхем томонидан асос солинган IM8 соғлом турмуш тарзи стартапи Генерал Каталйст (ГК) венчур фондидан 1 миллиард доллар миқдорида йирик молиявий кўмак олди. Ушбу сармоя компаниянинг глобал миқёсда кенгайиши ва мижозлар базасини оширишга йўналтирилиши кутилмоқда. Мазкур келишув замонавий технологиялар ва саломатлик индустрияси чорраҳасида юз бераётган энг йирик битимлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур инвестиция Генерал Каталйст фондининг Кустомер Валуе Фунд (КВФ) деб номланувчи махсус йўналиши орқали амалга оширилган. Бу анъанавий венчур сармояларидан фарқ қилиб, компания улушини сотиб олишни назарда тутмайди. Бунинг ўрнига, маблағлар ўзига хос кредит кўринишида тақдим этилади ва стартап олинган даромаднинг маълум бир қисмини қайтариш орқали ҳисоб-китоб қилади.

Сармоя киритишнинг ўзига хос модели

КВФ моделининг асосий афзаллиги шундаки, у IM8 эгаларининг улушини камайтирмайди (дилутион юз бермайди). Стартап олинган маблағни мижозларни жалб қилиш харажатларининг 70 фоизигача бўлган қисмини қоплаш учун сарфлаши мумкин. Бунинг эвазига Генерал Каталйст маълум бир даромад чегарасига етгунча тушумдан улуш олади. Белгиланган маррага эришилгач, барча кейинги даромадлар тўлиқлигича IM8 ва унинг бош компанияси Пренетикс ихтиёрида қолади.

IM8 лойиҳаси Пренетикс компанияси раҳбари Денни Юнг ва Девид Бекхемнинг ҳамкорлиги натижасида дунёга келган. Юнг аввалроқ 2022-йилда оммавий биржага чиққан Пренетикс саломатлик компаниясини муваффақиятли бошқарган эди. Бекхем билан кечки овқат пайтидаги суҳбатдан бошланган ғоя, бугунги кунда узоқ умр кўришга ёрдам берувчи витаминли ичимликлар ишлаб чиқарувчи йирик бизнесга айланди.

Маҳсулот ва бозор имкониятлари

Компания таклиф қилаётган маҳсулот — бу таркибида асаи меваси экстракти ва Коэнзим Q10 каби узоқ умр кўриш билан боғлиқ фойдали моддалар бўлган махсус витаминли ичимликдир. Истеъмолчилар ушбу маҳсулотни обуна тизими орқали харид қилишлари мумкин. Бу каби бизнес модели прогноз қилинадиган ва барқарор даромад оқимини таъминлайди, бу эса Генерал Каталйст каби фондлар учун инвестиция хатарини камайтиради.

Таъкидлаш жоизки, Генерал Каталйст аввалроқ худди шундай схема бўйича Граммарлй компаниясига ҳам 1 миллиард доллар ажратган эди. Бу шуни кўрсатадики, йирик инвестиция фондлари эндиликда нафақат компания акцияларига, балки уларнинг келажакдаги даромад салоҳиятига ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Бекхемнинг бренди ва Юнгнинг тажрибаси IM8 учун соғлиқни сақлаш технологиялари бозорида етакчи ўринни эгаллаш имконини беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам соғлом турмуш тарзи ва биоқўшимчалар (БАД) сегменти жадал ривожланмоқда. Гарчи IM8 маҳсулотлари ҳозирча асосан Ғарб бозорига йўналтирилган бўлса-да, Бекхем каби глобал юлдузларнинг бу соҳага кириб келиши бутун дунёда, жумладан, Марказий Осиёда ҳам узоқ умр кўриш технологияларига бўлган қизиқишни ошириши шубҳасиз.

Давид БекхамIM8Генерал КаталйстИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиБугун, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиБугун, 22:51Сунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиСунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиБугун, 22:21Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаСунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 21:54Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБугун, 21:51Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди