Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олди
Машҳур футболчи ва тадбиркор Девид Бекхем томонидан асос солинган IM8 соғлом турмуш тарзи стартапи Генерал Каталйст (ГК) венчур фондидан 1 миллиард доллар миқдорида йирик молиявий кўмак олди. Ушбу сармоя компаниянинг глобал миқёсда кенгайиши ва мижозлар базасини оширишга йўналтирилиши кутилмоқда. Мазкур келишув замонавий технологиялар ва саломатлик индустрияси чорраҳасида юз бераётган энг йирик битимлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур инвестиция Генерал Каталйст фондининг Кустомер Валуе Фунд (КВФ) деб номланувчи махсус йўналиши орқали амалга оширилган. Бу анъанавий венчур сармояларидан фарқ қилиб, компания улушини сотиб олишни назарда тутмайди. Бунинг ўрнига, маблағлар ўзига хос кредит кўринишида тақдим этилади ва стартап олинган даромаднинг маълум бир қисмини қайтариш орқали ҳисоб-китоб қилади.
Сармоя киритишнинг ўзига хос моделиКВФ моделининг асосий афзаллиги шундаки, у IM8 эгаларининг улушини камайтирмайди (дилутион юз бермайди). Стартап олинган маблағни мижозларни жалб қилиш харажатларининг 70 фоизигача бўлган қисмини қоплаш учун сарфлаши мумкин. Бунинг эвазига Генерал Каталйст маълум бир даромад чегарасига етгунча тушумдан улуш олади. Белгиланган маррага эришилгач, барча кейинги даромадлар тўлиқлигича IM8 ва унинг бош компанияси Пренетикс ихтиёрида қолади.
IM8 лойиҳаси Пренетикс компанияси раҳбари Денни Юнг ва Девид Бекхемнинг ҳамкорлиги натижасида дунёга келган. Юнг аввалроқ 2022-йилда оммавий биржага чиққан Пренетикс саломатлик компаниясини муваффақиятли бошқарган эди. Бекхем билан кечки овқат пайтидаги суҳбатдан бошланган ғоя, бугунги кунда узоқ умр кўришга ёрдам берувчи витаминли ичимликлар ишлаб чиқарувчи йирик бизнесга айланди.
Маҳсулот ва бозор имкониятлариКомпания таклиф қилаётган маҳсулот — бу таркибида асаи меваси экстракти ва Коэнзим Q10 каби узоқ умр кўриш билан боғлиқ фойдали моддалар бўлган махсус витаминли ичимликдир. Истеъмолчилар ушбу маҳсулотни обуна тизими орқали харид қилишлари мумкин. Бу каби бизнес модели прогноз қилинадиган ва барқарор даромад оқимини таъминлайди, бу эса Генерал Каталйст каби фондлар учун инвестиция хатарини камайтиради.
Таъкидлаш жоизки, Генерал Каталйст аввалроқ худди шундай схема бўйича Граммарлй компаниясига ҳам 1 миллиард доллар ажратган эди. Бу шуни кўрсатадики, йирик инвестиция фондлари эндиликда нафақат компания акцияларига, балки уларнинг келажакдаги даромад салоҳиятига ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Бекхемнинг бренди ва Юнгнинг тажрибаси IM8 учун соғлиқни сақлаш технологиялари бозорида етакчи ўринни эгаллаш имконини беради.
Ўзбекистон бозорида ҳам соғлом турмуш тарзи ва биоқўшимчалар (БАД) сегменти жадал ривожланмоқда. Гарчи IM8 маҳсулотлари ҳозирча асосан Ғарб бозорига йўналтирилган бўлса-да, Бекхем каби глобал юлдузларнинг бу соҳага кириб келиши бутун дунёда, жумладан, Марказий Осиёда ҳам узоқ умр кўриш технологияларига бўлган қизиқишни ошириши шубҳасиз.
…