ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этилади
Мобил қурилмалар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган ҲМД Глобал компанияси навбатдаги ностандарт лойиҳасини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Тармоқларда тарқалган маълумотларга кўра, бренд ўзининг янги — ҲМД ХплораОне Нео деб номланган ихчам телефонини ишлаб чиқди. Ушбу қурилма замонавий смартфонлар ва классик тугмачали телефонлар ўртасидаги ўзига хос "кўприк" вазифасини ўташи кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашри инсайдер смашх_60 маълумотларига таяниб хабар беришича, янги модел 3,5 дюймли ҚВГА аниқлигидаги LCD-дисплей билан жиҳозланади. Гарчи экран ўлчами бугунги стандартлар бўйича жуда кичик бўлса-да, у сенсорли бошқарувни қўллаб-қувватлайди. Қурилма РТОС Тоуч операцион тизимида ишлайди, бу эса унинг интерфейси содда ва тушунарли бўлишини таъминлайди.
Техник имкониятлар ва функционалликҲМД ХплораОне Нео техник жиҳатдан камтарона хусусиятларга эга: у 64 МБ оператив ва 128 МБ ички хотира билан таъминланган. Бироқ фойдаланувчилар микроСД бўлмаси орқали хотирани 32 GB гача кенгайтириш имкониятига эга бўладилар. Қурилманинг орқа панелида 2 мегапикселли камера жойлашган бўлиб, у кундалик оддий суратларни олиш учун мўлжалланган.
Қизиғи шундаки, бундай ихчам корпусга ишлаб чиқарувчилар 2000 мА•соат сиғимли аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Бу каби кам қувват сарфловчи тизим учун ушбу сиғим узоқ муддатли автоном иш фаолиятини кафолатлайди. Шунингдек, замонавий стандартларга мувофиқ, қурилма USB-C порти ва анъанавий 3,5 мм аудио тирқиш билан жиҳозланган.
Замонавий алоқа ва хавфсизликҲМД ХплораОне Нео фақатгина қўнғироқлар учун эмас, балки замонавий алоқа воситалари учун ҳам мослаштирилган. Қурилманинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:
- ЛТE тармоғини қўллаб-қувватлаш ва эСИМ технологияси;
- Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ва ГПС модуллари;
- Ҳотспот (кириш нуқтаси) режими орқали интернет тарқатиш имконияти;
- IP54 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган корпус.
Носталгия ишқибозлари учун ҲМД Глобал яна бир совға тайёрлаган: телефонга афсонавий Снаке (Илонча) ўйини ўрнатилган. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи эълон қилинмаган бўлса-да, инсайдер смашх_60 нинг аввалги маълумотлари (масалан, ҲМД Икон Флип 1 ҳақидаги хабарлар) ўзини оқлаганини ҳисобга олсак, ушбу янгилик тез орада ҳақиқатга айланиши шубҳасиз.
…