ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этилади

·0·Техно
ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этилади

Мобил қурилмалар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган ҲМД Глобал компанияси навбатдаги ностандарт лойиҳасини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Тармоқларда тарқалган маълумотларга кўра, бренд ўзининг янги — ҲМД ХплораОне Нео деб номланган ихчам телефонини ишлаб чиқди. Ушбу қурилма замонавий смартфонлар ва классик тугмачали телефонлар ўртасидаги ўзига хос "кўприк" вазифасини ўташи кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри инсайдер смашх_60 маълумотларига таяниб хабар беришича, янги модел 3,5 дюймли ҚВГА аниқлигидаги LCD-дисплей билан жиҳозланади. Гарчи экран ўлчами бугунги стандартлар бўйича жуда кичик бўлса-да, у сенсорли бошқарувни қўллаб-қувватлайди. Қурилма РТОС Тоуч операцион тизимида ишлайди, бу эса унинг интерфейси содда ва тушунарли бўлишини таъминлайди.

Техник имкониятлар ва функционаллик

ҲМД ХплораОне Нео техник жиҳатдан камтарона хусусиятларга эга: у 64 МБ оператив ва 128 МБ ички хотира билан таъминланган. Бироқ фойдаланувчилар микроСД бўлмаси орқали хотирани 32 GB гача кенгайтириш имкониятига эга бўладилар. Қурилманинг орқа панелида 2 мегапикселли камера жойлашган бўлиб, у кундалик оддий суратларни олиш учун мўлжалланган.

Қизиғи шундаки, бундай ихчам корпусга ишлаб чиқарувчилар 2000 мА•соат сиғимли аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Бу каби кам қувват сарфловчи тизим учун ушбу сиғим узоқ муддатли автоном иш фаолиятини кафолатлайди. Шунингдек, замонавий стандартларга мувофиқ, қурилма USB-C порти ва анъанавий 3,5 мм аудио тирқиш билан жиҳозланган.

Замонавий алоқа ва хавфсизлик

ҲМД ХплораОне Нео фақатгина қўнғироқлар учун эмас, балки замонавий алоқа воситалари учун ҳам мослаштирилган. Қурилманинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • ЛТE тармоғини қўллаб-қувватлаш ва эСИМ технологияси;
  • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ва ГПС модуллари;
  • Ҳотспот (кириш нуқтаси) режими орқали интернет тарқатиш имконияти;
  • IP54 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган корпус.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Қурилмада фавқулодда вазиятлар учун махсус СОС тугмаси ва ота-оналар ёки яқинлар учун масофавий назоратни таъминловчи Гуардиан иловаси мавжуд. Шунингдек, хариталар хизмати ва булутли иловалар ҳам тизимга интеграция қилинган.

Носталгия ишқибозлари учун ҲМД Глобал яна бир совға тайёрлаган: телефонга афсонавий Снаке (Илонча) ўйини ўрнатилган. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи эълон қилинмаган бўлса-да, инсайдер смашх_60 нинг аввалги маълумотлари (масалан, ҲМД Икон Флип 1 ҳақидаги хабарлар) ўзини оқлаганини ҳисобга олсак, ушбу янгилик тез орада ҳақиқатга айланиши шубҳасиз.

ҲМДСмартфонТехнологияГаджетХплораОне Нео
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиБугун, 22:51Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиДевид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиБугун, 22:26Сунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиСунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиБугун, 22:21Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаСунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 21:54Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБугун, 21:51Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди