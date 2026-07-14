Франция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилинди

·45·Спорт
Франция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилинди

Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи ярим финалида Франция ва Испания 15 июль куни 00:00 да майдонга тушади. Ҳар икки терма жамоа учун 4-2-3-1 схемаси кўрсатилган. Франция ва Испаниянинг асосий таркиби маълум қилинган, аммо захиралар, бош мураббийлар ва стадион номи рўйхатда берилмаган. FIFA рейтингида Испания 2-ўринда, Франция эса 3-ўринда турибди.

Франция дарвозасини Майк Менян қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Жюл Кунде, Даё Упамекано, Уилям Салиба ва Люка Дин жой олган. Ярим ҳимояда Орелен Чуамени ва Адриен Рабо ҳаракат қилади. Олдинги чизиқда Усмон Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва Бредли Барколя ўйинга тайёр турибди.

Испания таркибида дарвозабон сифатида Унай Симон кўрсатилган. Ҳимояда Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт ва Марк Кукуреля майдонга тушиши кутилмоқда. Ярим ҳимояда Алекс Баена, Родри ва Педри бор. Ҳужумда Ламин Ямал, Дани Олмо ва Микел Оярсабал ўйнайди.

Учрашувда икки жамоа ҳам бир хил тактик тизимдан фойдаланиши мумкин. Франция ҳужумда Мбаппе, Дембеле ва Барколяга таянади, Испания эса Родри, Педри ва Ямал иштирокида тўп назоратига урғу бериши кутилмоқда.

ФранцияИспанияМбаппеРодриЯмал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатинг Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 23:07ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:46 Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким? Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким?Бугун, 22:38Неймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот бердиНеймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот бердиБугун, 21:59Клод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқдаКлод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқдаБугун, 21:51Хаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қуриладиХаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қуриладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди