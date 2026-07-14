Франция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилинди
Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи ярим финалида Франция ва Испания 15 июль куни 00:00 да майдонга тушади. Ҳар икки терма жамоа учун 4-2-3-1 схемаси кўрсатилган. Франция ва Испаниянинг асосий таркиби маълум қилинган, аммо захиралар, бош мураббийлар ва стадион номи рўйхатда берилмаган. FIFA рейтингида Испания 2-ўринда, Франция эса 3-ўринда турибди.
Франция дарвозасини Майк Менян қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Жюл Кунде, Даё Упамекано, Уилям Салиба ва Люка Дин жой олган. Ярим ҳимояда Орелен Чуамени ва Адриен Рабо ҳаракат қилади. Олдинги чизиқда Усмон Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва Бредли Барколя ўйинга тайёр турибди.
Испания таркибида дарвозабон сифатида Унай Симон кўрсатилган. Ҳимояда Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт ва Марк Кукуреля майдонга тушиши кутилмоқда. Ярим ҳимояда Алекс Баена, Родри ва Педри бор. Ҳужумда Ламин Ямал, Дани Олмо ва Микел Оярсабал ўйнайди.
Учрашувда икки жамоа ҳам бир хил тактик тизимдан фойдаланиши мумкин. Франция ҳужумда Мбаппе, Дембеле ва Барколяга таянади, Испания эса Родри, Педри ва Ямал иштирокида тўп назоратига урғу бериши кутилмоқда.
…