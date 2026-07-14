ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди
ЖЧ-2026 яримфиналининг энг кутилган ўйинларидан бири — Франция ва Испания терма жамоалари ўртасидаги баҳс учун асосий таркиблар маълум бўлди. Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.
Финалга бир қадам: икки гигант майдонга чиқади
Бу ўйинда ғолиб жамоа Жаҳон чемпионати финалига йўл олади. Шунинг учун Франция ҳам, Испания ҳам энг кучли таркибларидан фойдаланишга қарор қилган.
Бир томонда Килиан Мбаппе етакчилигидаги Франция, иккинчи томонда эса Ламин Ямаль, Родри ва Дани Ольмо каби футболчиларга таянадиган Испания.
Бу шунчаки яримфинал эмас — бу финалга тенг баҳс.
Испания таркиби: Ямаль ва Оярсабаль ҳужумда
Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте ҳужумда Микель Оярсабаль, Ламин Ямаль ва Алекс Баенага ишонч билдирди.
Яримҳимояда Родри, Дани Ольмо ва Фабиан Руис ҳаракат қилади. Ҳимоя чизиғида эса Кукурелья, Ляпорт, Пау Кубарси ва Педро Порро майдонга тушади.
Испания асосий таркиби:
Позиция
Футболчи
Дарвозабон
Унаи Симон
Ҳимоя
Педро Порро, Пау Кубарси, Ляпорт, Кукурелья
Яримҳимоя
Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис
Ҳужум
Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль, Алекс Баена
Испаниянинг режаси тушунарли: тўп назорати, тез пас алмашинуви ва Ямаль орқали қанотда хавф яратиш.
Франция таркиби: Мбаппе стартда
Франция терма жамоаси ҳам асосий юлдузларини майдонга ташламоқда. Килиан Мбаппе ҳужум марказида ҳаракат қилади.
Унинг ортида Брэдли Баркола, Майкл Олисе ва Усмон Дембеле жойлашган. Марказда Адриен Рабьо ва Орелиен Чуамени жуфтлиги ҳаракат қилади.
Франция асосий таркиби:
Позиция
Футболчи
Дарвозабон
Майк Меньян
Ҳимоя
Жюль Кунде, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Люка Динь
Яримҳимоя
Орелиен Чуамени, Адриен Рабьо
Ҳужум
Усмон Дембеле, Майкл Олисе, Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе
Франциянинг энг катта қуроли — тезлик. Мбаппе, Дембеле ва Баркола Испания ҳимояси ортидаги бўш зоналарни излайди.
Асосий дуэл: Мбаппе ва Ямаль
Бу яримфиналнинг марказий интригаларидан бири — Мбаппе ва Ямаль қарама-қаршилиги.
Мбаппе Франциянинг асосий етакчиси. У ҳар қандай вазиятда гол уриши, пас бериши ёки рақиб ҳимоясини бир ўзи парчалаб юбориши мумкин.
Ямаль эса Испаниянинг энг хавфли ёш юлдузларидан бири. Унинг қанотдаги ҳаракатлари, дриблинги ва кутилмаган қарорлари Франция ҳимояси учун жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Бу ерда авлодлар тўқнашуви ҳам бор: Мбаппе — аллақачон катта юлдуз, Ямаль эса жаҳон футболида янги давр рамзига айланмоқда.
Ўйин қаерда ҳал бўлиши мумкин?
Бу баҳсда марказий яримҳимоя катта аҳамиятга эга бўлади. Испанияда Родри ўйин темпини ушлаб туриши керак. Францияда эса Чуамени ва Рабьо Испаниянинг пас алмашинувини бузишга ҳаракат қилади.
Калит нуқта
Нима ҳал қилади?
Родри — Чуамени дуэли
марказда ким устунлик қилади?
Ямаль — Динь қаноти
Испания хавф ярата оладими?
Мбаппе — Кубарси/Ляпорт
Франция тез ҳужумда қандай фойдаланади?
Олисе ва Дембеле
Испания ҳимоясини қанотдан очиш имконияти
Агар Испания тўпни узоқ ушлаб, Францияни ҳимояда қолдирса, ўйин де ла Фуэнте режаси бўйича кетади. Агар Франция тезкор қарши ҳужумлар учун майдон топса, Испанияга жуда қийин бўлади.
Биринчи финалчи номи аниқланади
Франция ва Испания ўртасидаги ўйин 00:00 да бошланади. Ғолиб жамоа ЖЧ-2026 финалига йўл олади.
Испания амалдаги Европа чемпиони сифатида ўз кучини жаҳон саҳнасида исботлашни истайди. Франция эса яна бир бор финалга чиқиб, катта турнирлардаги барқарорлигини кўрсатмоқчи.
Бу ўйинда юлдузлар кўп. Аммо яримфиналда баъзан энг катта ном эмас, энг тўғри қарор ғалабани олиб келади.
Сизнингча, финалга ким чиқади — Мбаппе етакчилигидаги Франциями ёки Ямаль бошлаган Испаниями?
…