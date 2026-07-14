ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди

ЖЧ-2026 яримфиналининг энг кутилган ўйинларидан бири — Франция ва Испания терма жамоалари ўртасидаги баҳс учун асосий таркиблар маълум бўлди. Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.

Финалга бир қадам: икки гигант майдонга чиқади

Бу ўйинда ғолиб жамоа Жаҳон чемпионати финалига йўл олади. Шунинг учун Франция ҳам, Испания ҳам энг кучли таркибларидан фойдаланишга қарор қилган.

Бир томонда Килиан Мбаппе етакчилигидаги Франция, иккинчи томонда эса Ламин Ямаль, Родри ва Дани Ольмо каби футболчиларга таянадиган Испания.

Бу шунчаки яримфинал эмас — бу финалга тенг баҳс.

Испания таркиби: Ямаль ва Оярсабаль ҳужумда

Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте ҳужумда Микель Оярсабаль, Ламин Ямаль ва Алекс Баенага ишонч билдирди.

Яримҳимояда Родри, Дани Ольмо ва Фабиан Руис ҳаракат қилади. Ҳимоя чизиғида эса Кукурелья, Ляпорт, Пау Кубарси ва Педро Порро майдонга тушади.

Испания асосий таркиби:

Позиция

Футболчи

Дарвозабон

Унаи Симон

Ҳимоя

Педро Порро, Пау Кубарси, Ляпорт, Кукурелья

Яримҳимоя

Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис

Ҳужум

Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль, Алекс Баена

Испаниянинг режаси тушунарли: тўп назорати, тез пас алмашинуви ва Ямаль орқали қанотда хавф яратиш.

Франция таркиби: Мбаппе стартда

Франция терма жамоаси ҳам асосий юлдузларини майдонга ташламоқда. Килиан Мбаппе ҳужум марказида ҳаракат қилади.

Унинг ортида Брэдли Баркола, Майкл Олисе ва Усмон Дембеле жойлашган. Марказда Адриен Рабьо ва Орелиен Чуамени жуфтлиги ҳаракат қилади.

Франция асосий таркиби:

Позиция

Футболчи

Дарвозабон

Майк Меньян

Ҳимоя

Жюль Кунде, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Люка Динь

Яримҳимоя

Орелиен Чуамени, Адриен Рабьо

Ҳужум

Усмон Дембеле, Майкл Олисе, Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе

Франциянинг энг катта қуроли — тезлик. Мбаппе, Дембеле ва Баркола Испания ҳимояси ортидаги бўш зоналарни излайди.

Асосий дуэл: Мбаппе ва Ямаль

Бу яримфиналнинг марказий интригаларидан бири — Мбаппе ва Ямаль қарама-қаршилиги.

Мбаппе Франциянинг асосий етакчиси. У ҳар қандай вазиятда гол уриши, пас бериши ёки рақиб ҳимоясини бир ўзи парчалаб юбориши мумкин.

Ямаль эса Испаниянинг энг хавфли ёш юлдузларидан бири. Унинг қанотдаги ҳаракатлари, дриблинги ва кутилмаган қарорлари Франция ҳимояси учун жиддий муаммо туғдириши мумкин.

Бу ерда авлодлар тўқнашуви ҳам бор: Мбаппе — аллақачон катта юлдуз, Ямаль эса жаҳон футболида янги давр рамзига айланмоқда.

Ўйин қаерда ҳал бўлиши мумкин?

Бу баҳсда марказий яримҳимоя катта аҳамиятга эга бўлади. Испанияда Родри ўйин темпини ушлаб туриши керак. Францияда эса Чуамени ва Рабьо Испаниянинг пас алмашинувини бузишга ҳаракат қилади.

Калит нуқта

Нима ҳал қилади?

Родри — Чуамени дуэли

марказда ким устунлик қилади?

Ямаль — Динь қаноти

Испания хавф ярата оладими?

Мбаппе — Кубарси/Ляпорт

Франция тез ҳужумда қандай фойдаланади?

Олисе ва Дембеле

Испания ҳимоясини қанотдан очиш имконияти

Агар Испания тўпни узоқ ушлаб, Францияни ҳимояда қолдирса, ўйин де ла Фуэнте режаси бўйича кетади. Агар Франция тезкор қарши ҳужумлар учун майдон топса, Испанияга жуда қийин бўлади.

Биринчи финалчи номи аниқланади

Франция ва Испания ўртасидаги ўйин 00:00 да бошланади. Ғолиб жамоа ЖЧ-2026 финалига йўл олади.

Испания амалдаги Европа чемпиони сифатида ўз кучини жаҳон саҳнасида исботлашни истайди. Франция эса яна бир бор финалга чиқиб, катта турнирлардаги барқарорлигини кўрсатмоқчи.

Бу ўйинда юлдузлар кўп. Аммо яримфиналда баъзан энг катта ном эмас, энг тўғри қарор ғалабани олиб келади.

Сизнингча, финалга ким чиқади — Мбаппе етакчилигидаги Франциями ёки Ямаль бошлаган Испаниями?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиФранция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:40 Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким? Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким?Бугун, 22:38Неймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот бердиНеймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот бердиБугун, 21:59Клод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқдаКлод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқдаБугун, 21:51Хаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қуриладиХаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қуриладиБугун, 21:38Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Бугун, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди