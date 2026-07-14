Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилди
Google DeepMind бош директори Демис Ҳассабис сунъий интеллект (AI) соҳасидаги энг илғор моделларни тартибга солиш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида янги халқаро стандартлар органини ташкил этиш ташаббуси билан чиқди. Ушбу таклиф технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда, чунки у AI ривожланишини чеклаш эмас, балки уни масъулиятли тарзда бошқаришни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳассабис ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилган "Фронтиер AI учун асос ва янги даврнинг бошланиши" номли мақоласида АҚШ молия тизимидаги ФИНРА (Молия саноатини тартибга солиш органи) моделига ўхшаш тизимни жорий этишни таклиф қилди. Унинг фикрича, бундай орган янги моделларни бозорга чиқаришдан олдин синовдан ўтказиши ва уларни эълон қилиш бўйича энг яхши тажрибаларни ишлаб чиқиши лозим.
Янги назорат механизми қандай ишлайди?Таклиф этилаётган тизимга кўра, Google, OpenAI ва Anthropic каби етакчи лабораториялар ўзларининг энг кучли моделларини оммага тақдим этишдан 30 кун олдин ушбу стандартлар органига кўриб чиқиш учун ихтиёрий равишда топширадилар. Агар баҳолаш протоколи ўзининг самарадорлигини исботласа, келажакда бу жараён мажбурий тус олиши ва АҚШ бозорида AI моделларини жойлаштириш учун асосий шартга айланиши мумкин.
Ҳассабиснинг таъкидлашича, ушбу орган нафақат чиқарилишдан олдинги текширувлар, балки моделларни ишга туширгандан кейин аниқланган муҳим заифликларни бартараф этиш устида ҳам лабораториялар билан ҳамкорликда ишлайди. Бу ҳозирда АҚШ ҳукумати томонидан Anthropic ва OpenAI моделларида ўтказилаётган ад ҳок (махсус) текширувлардан анча мукаммалроқ ёндашувдир.
ixbt.com маълумотига кўра, амалдаги ҳукумат текширувлари техник экспертиза етишмаслиги ва қарорлар қабул қилиш жараёнининг шаффоф эмаслиги сабабли кескин танқид қилинмоқда. Янги таклиф этилаётган ташкилот эса ҳукумат томонидан қўллаб-қувватланади, бироқ бевосита AI саноати томонидан молиялаштирилади ва мустақил равишда фаолият юритади.
Саноат ва ҳукумат ўртасидаги мувозанатAI соҳасини тартибга солиш масаласи технология гигантлари ва АҚШнинг янги маъмурияти ўртасида баҳсли мавзу бўлиб қолмоқда. Яқинда Оқ уйнинг AI бўйича маслаҳатчиси Sriram Krishnan ижроия ҳокимияти таркибида AI учун алоҳида назорат агентлиги (масалан, ФДА каби) тузилмаслигини маълум қилган эди. Ҳассабис таклиф қилаётган ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилот модели эса ушбу сиёсий қарашларга мос келиши мумкин.
Демис Ҳассабис ушбу органда қуйидаги мутахассислар фаолият юритишини тасаввур қилмоқда:
- Очиқ кодли (опен-соурсе) дастурий таъминот вакиллари;
- Саноат ичидаги юқори малакали техник экспертлар;
- AI хавфсизлиги бўйича ихтисослашган мустақил гуруҳлар.
"Ушбу ёндашувнинг кучи шундаки, у техник жиҳатдан мукаммал бўлиши билан бирга, инновацияларни қўллаб-қувватлайди ва масъулиятли хатти-ҳаракатларни рағбатлантиради", — деб ёзади DeepMind раҳбари. Унинг сўзларига кўра, тизим соҳадаги тезкор ўзгаришларга мослашувчан бўлиб, хавф даражаси ошган сари назорат чораларини ҳам кучайтириб бориш имконини беради.
Ушбу ташаббус амалга ошса, у жаҳон миқёсида сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича биринчи реал ва самарали стандартга айланиши мумкин. Бу эса нафақат технология компаниялари, балки оддий фойдаланувчилар учун ҳам AI тизимларининг ишончлилигини кафолатлайди.
…