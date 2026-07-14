Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилди

·0·Техно
Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилди

Google DeepMind бош директори Демис Ҳассабис сунъий интеллект (AI) соҳасидаги энг илғор моделларни тартибга солиш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида янги халқаро стандартлар органини ташкил этиш ташаббуси билан чиқди. Ушбу таклиф технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда, чунки у AI ривожланишини чеклаш эмас, балки уни масъулиятли тарзда бошқаришни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳассабис ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилган "Фронтиер AI учун асос ва янги даврнинг бошланиши" номли мақоласида АҚШ молия тизимидаги ФИНРА (Молия саноатини тартибга солиш органи) моделига ўхшаш тизимни жорий этишни таклиф қилди. Унинг фикрича, бундай орган янги моделларни бозорга чиқаришдан олдин синовдан ўтказиши ва уларни эълон қилиш бўйича энг яхши тажрибаларни ишлаб чиқиши лозим.

Янги назорат механизми қандай ишлайди?

Таклиф этилаётган тизимга кўра, Google, OpenAI ва Anthropic каби етакчи лабораториялар ўзларининг энг кучли моделларини оммага тақдим этишдан 30 кун олдин ушбу стандартлар органига кўриб чиқиш учун ихтиёрий равишда топширадилар. Агар баҳолаш протоколи ўзининг самарадорлигини исботласа, келажакда бу жараён мажбурий тус олиши ва АҚШ бозорида AI моделларини жойлаштириш учун асосий шартга айланиши мумкин.

Ҳассабиснинг таъкидлашича, ушбу орган нафақат чиқарилишдан олдинги текширувлар, балки моделларни ишга туширгандан кейин аниқланган муҳим заифликларни бартараф этиш устида ҳам лабораториялар билан ҳамкорликда ишлайди. Бу ҳозирда АҚШ ҳукумати томонидан Anthropic ва OpenAI моделларида ўтказилаётган ад ҳок (махсус) текширувлардан анча мукаммалроқ ёндашувдир.

ixbt.com маълумотига кўра, амалдаги ҳукумат текширувлари техник экспертиза етишмаслиги ва қарорлар қабул қилиш жараёнининг шаффоф эмаслиги сабабли кескин танқид қилинмоқда. Янги таклиф этилаётган ташкилот эса ҳукумат томонидан қўллаб-қувватланади, бироқ бевосита AI саноати томонидан молиялаштирилади ва мустақил равишда фаолият юритади.

Саноат ва ҳукумат ўртасидаги мувозанат

AI соҳасини тартибга солиш масаласи технология гигантлари ва АҚШнинг янги маъмурияти ўртасида баҳсли мавзу бўлиб қолмоқда. Яқинда Оқ уйнинг AI бўйича маслаҳатчиси Sriram Krishnan ижроия ҳокимияти таркибида AI учун алоҳида назорат агентлиги (масалан, ФДА каби) тузилмаслигини маълум қилган эди. Ҳассабис таклиф қилаётган ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилот модели эса ушбу сиёсий қарашларга мос келиши мумкин.

Демис Ҳассабис ушбу органда қуйидаги мутахассислар фаолият юритишини тасаввур қилмоқда:

  • Очиқ кодли (опен-соурсе) дастурий таъминот вакиллари;
  • Саноат ичидаги юқори малакали техник экспертлар;
  • AI хавфсизлиги бўйича ихтисослашган мустақил гуруҳлар.

"Ушбу ёндашувнинг кучи шундаки, у техник жиҳатдан мукаммал бўлиши билан бирга, инновацияларни қўллаб-қувватлайди ва масъулиятли хатти-ҳаракатларни рағбатлантиради", — деб ёзади DeepMind раҳбари. Унинг сўзларига кўра, тизим соҳадаги тезкор ўзгаришларга мослашувчан бўлиб, хавф даражаси ошган сари назорат чораларини ҳам кучайтириб бориш имконини беради.

Ушбу ташаббус амалга ошса, у жаҳон миқёсида сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича биринчи реал ва самарали стандартга айланиши мумкин. Бу эса нафақат технология компаниялари, балки оддий фойдаланувчилар учун ҳам AI тизимларининг ишончлилигини кафолатлайди.

GoogleDeepMindСунъий ИнтеллектТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиБугун, 22:53Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиДевид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиБугун, 22:26Сунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиСунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиБугун, 22:21Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаСунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 21:54Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБугун, 21:51Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди