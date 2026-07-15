Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқланди

·25·Дунё
Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқланди

Европанинг Solar Orbiter космик аппарати узоқ вақтдан буён илк марта Қуёшнинг Ердан кўринмайдиган тескари томонида қандай жараёнлар кечаётганини кузатишга муваффақ бўлди. Олинган янги маълумотлар олимлар кутган натижадан фарқ қилди — сўнгги ойларда диққат билан кузатилган улкан фаол ҳудудлар ўз фаоллигини тез суръатларда йўқота бошлаган. Бу ҳақда Tengrinews хабар берди.

Кузатувлар вақтида Solar Orbiter аппарати Қуёшнинг Ерга қарама-қарши қисмида жойлашган бўлиб, бу Ердаги телескоплар учун кўринмайдиган ҳудудни тасвирга олиш имконини берди. Айнан шу томонда яқин вақтгача, хусусан июнь ойи охирида, сўнгги йиллардаги энг йирик ва энг фаол ҳисобланган 4478 ва 4479 рақамли ҳудудлар жойлашган эди.

Мутахассислар таъкидлашича, бор-йўғи икки ҳафта аввал охирги ўн йилликдаги иккинчи энг катта фаол ҳудуд сифатида баҳоланган 4478-зона ҳозирга келиб сезиларли даражада кучсизланган.

«Пастда жойлашган ва икки ҳафта олдин ўн йилликнинг иккинчи энг йирик ҳудуди ҳисобланган 4478-зона жуда заифлашди. У Ер томонга яна қайтишига тахминан бир ҳафта вақт қолган бўлса-да, шу пайтгача сақланиб қолиши ҳам сўроқ остида. Бироқ 4479-ҳудуд ҳозирча фаоллигини сақлаб турибди», — дейди лаборатория мутахассислари.

Шу тариқа, Қуёшдаги энг кучли фаол ҳудудлардан бири Ерга яна юзланишидан олдин бутунлай йўқолиб кетиши мумкин. Тадқиқотчиларнинг қайд этишича, айни пайтда Қуёшда ғайриоддий даражада сокин давр кузатилмоқда. Ҳатто Solar Orbiter аппаратининг рентген датчиклари ҳам ҳеч қандай сезиларли фаолликни қайд этмаган.

Олимлар нима учун бошқача натижани кутган эди?

Май ойидаёқ мутахассислар Қуёшнинг тескари томонида жуда катта фаол ҳудуд пайдо бўлганини аниқлаган эди. Ўшанда олимлар уни 2024 йилда кузатилган шунга ўхшаш ҳудуд билан таққослаган. Айнан ўша фаол минтақа Ерда сўнгги 20 йилдаги энг кучли магнит бўронларидан бирини келтириб чиқарган эди.

Тадқиқотчилар янги ҳудуд ҳам июнь ойида Ер томонга бурилиб, яна кучли чақнашлар ва магнит бўронлари манбайига айланишини тахмин қилганди. Бироқ Solar Orbiter томонидан юборилган сўнгги маълумотлар бу кутилмаларни тасдиқламади. Кузатувлар энг йирик фаол зоналардан бири анча заифлашганини, Қуёшнинг умумий фаоллиги эса кутилмаган даражада пастлигича қолаётганини кўрсатди.

Мутахассислар мазкур жараёнларни кузатишда давом этмоқда. Улар Қуёш фаоллигидаги бундай ўзгаришлар келгусида Ерга таъсир қилиши мумкин бўлган космик об-ҳавони олдиндан башорат қилишда муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқда.

Солар ОрбитерТенгриньюсЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиОчликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиБугун, 02:15Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиТуркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиКеча, 23:12Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Кеча, 23:06Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Кеча, 23:03Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Кеча, 21:43Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?Кеча, 18:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди