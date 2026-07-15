Давид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айланди
Футбол оламининг тирик афсонаси, Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед клубининг собиқ сардори Давид Бекхам замонавий технологиялар ва ўйин саноати оламига дадил қадам қўйди. Дунёга машҳур Фортните видео ўйини ишлаб чиқувчилари яқин орада афсонавий ярим ҳимоячининг образини ўз платформаларига қўшишларини эълон қилишди. Бу нафақат геймерлар, балки миллионлар ўйини мухлислари учун ҳам кутилмаган ва ҳаяжонли янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Давид Бекхам ўзининг расмий Instagram саҳифасида ушбу лойиҳа устида шахсан иш олиб бораётганини тасдиқлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, 1999-йилги Европанинг энг яхши футболчиси ўзининг рақамли аватарини яратиш жараёнида бевосита иштирок этмоқда. "Янги Фортните қаҳрамоним устида ишлаяпман. Тез кунда тайёр бўлади", — дея изоҳ қолдирган "Манчестер Юнайтед" билан олти карра Англия чемпиони ва Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган юлдуз.
Икки хил кўриниш ва тарихий меросЎйин ичидаги маълумотларга кўра, фойдаланувчилар учун Бекхамнинг икки хил қиёфаси (скин) тақдим этилади. Биринчиси — Англия терма жамоасидаги рамзий 7-рақамли либосда бўлса, иккинчиси — мухлислар уни сўнгги йилларда йирик турнирлар трибуналарида кўришга одатланган расмий костюм-шимдаги классик кўринишидир. Бу ранг-баранглик футболчининг ҳам спортдаги, ҳам модалар оламидаги нуфузини акс эттиради.
Бекхамнинг Фортните оламига кириб келиши тасодиф эмас. Ушбу платформа аллақачон Лионель Месси ва Гарри Кейн каби замонавий футбол юлдузларини, шунингдек, Ладй Гага каби санъат вакилларини ўз ичига олган улкан виртуал маконга айланган. Давид Бекхам эса Реал Мадрид, Милан, PSJ ва ЛА Galaxy каби клублардаги ёрқин фаолияти билан бу рўйхатга алоҳида салобат бағишлайди.
Ўзбекистондаги кўплаб футбол мухлислари учун Бекхам номи фақатгина ўтмиш хотираси эмас, балки аниқ узатмалари ва жарима зарбалари билан боғлиқ маҳорат мактабидир. Унинг виртуал оламдаги дебюти ёш авлод вакиллари орасида футбол тарихига бўлган қизиқишни янада ошириши шубҳасиз. Ўйин орқали ёшлар афсонавий "еттинчи рақам"нинг мероси билан яқиндан танишиш имконига эга бўладилар.
Ҳозирда Эпик Гамес компанияси ва футболчининг жамоаси якуний дизайн устида ишламоқда. Бекхамнинг ўйиндаги пайдо бўлиши нафақат тижорий лойиҳа, балки спорт ва рақамли кўнгилочар соҳаларнинг ўзаро интеграциялашувининг ёрқин намунасидир. Тез орада бутун дунё бўйлаб миллионлаб ўйинчилар майдонда афсонавий инглиз ярим ҳимоячиси сифатида тўп суришлари ёки жанг қилишлари мумкин бўлади.
…