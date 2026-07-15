Давид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айланди

·23·Спорт
Давид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айланди

Футбол оламининг тирик афсонаси, Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед клубининг собиқ сардори Давид Бекхам замонавий технологиялар ва ўйин саноати оламига дадил қадам қўйди. Дунёга машҳур Фортните видео ўйини ишлаб чиқувчилари яқин орада афсонавий ярим ҳимоячининг образини ўз платформаларига қўшишларини эълон қилишди. Бу нафақат геймерлар, балки миллионлар ўйини мухлислари учун ҳам кутилмаган ва ҳаяжонли янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Давид Бекхам ўзининг расмий Instagram саҳифасида ушбу лойиҳа устида шахсан иш олиб бораётганини тасдиқлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, 1999-йилги Европанинг энг яхши футболчиси ўзининг рақамли аватарини яратиш жараёнида бевосита иштирок этмоқда. "Янги Фортните қаҳрамоним устида ишлаяпман. Тез кунда тайёр бўлади", — дея изоҳ қолдирган "Манчестер Юнайтед" билан олти карра Англия чемпиони ва Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган юлдуз.

Икки хил кўриниш ва тарихий мерос

Ўйин ичидаги маълумотларга кўра, фойдаланувчилар учун Бекхамнинг икки хил қиёфаси (скин) тақдим этилади. Биринчиси — Англия терма жамоасидаги рамзий 7-рақамли либосда бўлса, иккинчиси — мухлислар уни сўнгги йилларда йирик турнирлар трибуналарида кўришга одатланган расмий костюм-шимдаги классик кўринишидир. Бу ранг-баранглик футболчининг ҳам спортдаги, ҳам модалар оламидаги нуфузини акс эттиради.

Бекхамнинг Фортните оламига кириб келиши тасодиф эмас. Ушбу платформа аллақачон Лионель Месси ва Гарри Кейн каби замонавий футбол юлдузларини, шунингдек, Ладй Гага каби санъат вакилларини ўз ичига олган улкан виртуал маконга айланган. Давид Бекхам эса Реал Мадрид, Милан, PSJ ва ЛА Galaxy каби клублардаги ёрқин фаолияти билан бу рўйхатга алоҳида салобат бағишлайди.

Ўзбекистондаги кўплаб футбол мухлислари учун Бекхам номи фақатгина ўтмиш хотираси эмас, балки аниқ узатмалари ва жарима зарбалари билан боғлиқ маҳорат мактабидир. Унинг виртуал оламдаги дебюти ёш авлод вакиллари орасида футбол тарихига бўлган қизиқишни янада ошириши шубҳасиз. Ўйин орқали ёшлар афсонавий "еттинчи рақам"нинг мероси билан яқиндан танишиш имконига эга бўладилар.

Ҳозирда Эпик Гамес компанияси ва футболчининг жамоаси якуний дизайн устида ишламоқда. Бекхамнинг ўйиндаги пайдо бўлиши нафақат тижорий лойиҳа, балки спорт ва рақамли кўнгилочар соҳаларнинг ўзаро интеграциялашувининг ёрқин намунасидир. Тез орада бутун дунё бўйлаб миллионлаб ўйинчилар майдонда афсонавий инглиз ярим ҳимоячиси сифатида тўп суришлари ёки жанг қилишлари мумкин бўлади.

Давид БекхамФортнитеМанчестер ЮнайтедКибер SportФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:12Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51Микел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиМикел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиБугун, 01:08Англия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танландиАнглия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танландиБугун, 00:54Лионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирдиЛионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирдиБугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди