Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?
FIFA 2026 жаҳон чемпионати ярим финалида Испания Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, финалга чиқди. Учрашувдан кейин футболчиларнинг баҳолари эълон қилинди.
Испания таркибида энг юқори баҳо Марк Кукурельяга берилди. У 7,6 балл олди. Педро Порро ҳам 7,6 балл билан баҳоланди. Ламин Ямал 6,3 балл, Родри 7,2, Пау Кубарси 7,4 балл олган.
Испания футболчилари баҳолари:
• Унаи Симон — 7,3
• Марк Кукурелья — 7,6
• Эмерик Ляпорт — 6,9
• Пау Кубарси — 7,4
• Педро Порро — 7,6
• Фабиан Руис — 7,2
• Родри — 7,2
• Алекс Баэна — 6,1
• Дани Ольмо — 7,3
• Микель Оярсабаль — 6,7
• Ламин Ямал — 6,3
Захирадан тушган испанияликлар баҳолари:
• Ферран Торрес — 6,7
• Микель Мерино — 6,8
• Педри — 6,5
• Маркос Льоренте — баҳо кўрсатилмаган
• Нико Уильямс — баҳо кўрсатилмаган
Франция сафида энг юқори баҳо Адриен Рабьога берилди. У 6,9 балл олди. Дембеле 6,5, Баркола ва Олисе 6,4 балл билан баҳоланди.
Франция футболчилари баҳолари:
• Майк Меньян — 5,5
• Люка Динь — 5,4
• Брэдли Баркола — 6,4
• Адриен Рабьо — 6,9
• Вильям Салиба — 6,0
• Дайо Упамекано — 5,7
• Орельен Тчуамени — 6,6
• Жюль Кунде — 6,2
• Усмон Дембеле — 6,5
• Майкл Олисе — 6,4
• Килиан Мбаппе — 5,7
Захирадан тушган французлар баҳолари:
• Мало Гюсто Лакруа — 6,6
• Ману Коне — 5,6
• Дезире Дуэ — 6,8
• Райан Шерки — 6,7
• Тео Эрнандес — 6,3
Умумий баҳоларга кўра, Испанияда ҳимоя чизиғи ва марказий ярим ҳимоя вакиллари юқори натижа қайд этди. Францияда эса Рабьо жамоадаги энг яхши баҳони олди.
…