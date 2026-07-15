Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?

·0·Спорт
Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?

FIFA 2026 жаҳон чемпионати ярим финалида Испания Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, финалга чиқди. Учрашувдан кейин футболчиларнинг баҳолари эълон қилинди.

Испания таркибида энг юқори баҳо Марк Кукурельяга берилди. У 7,6 балл олди. Педро Порро ҳам 7,6 балл билан баҳоланди. Ламин Ямал 6,3 балл, Родри 7,2, Пау Кубарси 7,4 балл олган.

Испания футболчилари баҳолари:

• Унаи Симон — 7,3
• Марк Кукурелья — 7,6
• Эмерик Ляпорт — 6,9
• Пау Кубарси — 7,4
• Педро Порро — 7,6
• Фабиан Руис — 7,2
• Родри — 7,2
• Алекс Баэна — 6,1
• Дани Ольмо — 7,3
• Микель Оярсабаль — 6,7
• Ламин Ямал — 6,3

Захирадан тушган испанияликлар баҳолари:

• Ферран Торрес — 6,7
• Микель Мерино — 6,8
• Педри — 6,5
• Маркос Льоренте — баҳо кўрсатилмаган
• Нико Уильямс — баҳо кўрсатилмаган

Франция сафида энг юқори баҳо Адриен Рабьога берилди. У 6,9 балл олди. Дембеле 6,5, Баркола ва Олисе 6,4 балл билан баҳоланди.

Франция футболчилари баҳолари:

• Майк Меньян — 5,5
• Люка Динь — 5,4
• Брэдли Баркола — 6,4
• Адриен Рабьо — 6,9
Вильям Салиба — 6,0
• Дайо Упамекано — 5,7
• Орельен Тчуамени — 6,6
• Жюль Кунде — 6,2
• Усмон Дембеле — 6,5
• Майкл Олисе — 6,4
Килиан Мбаппе — 5,7

Захирадан тушган французлар баҳолари:

• Мало Гюсто Лакруа — 6,6
• Ману Коне — 5,6
• Дезире Дуэ — 6,8
• Райан Шерки — 6,7
• Тео Эрнандес — 6,3

Умумий баҳоларга кўра, Испанияда ҳимоя чизиғи ва марказий ярим ҳимоя вакиллари юқори натижа қайд этди. Францияда эса Рабьо жамоадаги энг яхши баҳони олди.

ИспанияФранцияМарк КукурельяПедро ПорроЛамин ЯмалАдриен Рабьо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51Давид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айландиДавид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айландиБугун, 01:34Микел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиМикел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиБугун, 01:08Англия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танландиАнглия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танландиБугун, 00:54Лионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирдиЛионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирдиБугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди