Ҳарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...

·0·Спорт
Ҳарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...

Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси тўпурари Ҳарри Кейннинг келажаги футбол оламида яна бош мавзуга айланди. TEAMtalk нашри берган маълумотларга кўра, 32 ёшли ҳужумчи атрофидаги вазиятни Европанинг энг қудратли клублари яқиндан кузатиб бормоқда.

Zamin.uz ушбу трансфер интригаси ва мюнхенликларнинг бунга муносабати тафсилотларини тақдим этади.

Грандлар навбатда: Кейнга кимлар даъвогарлик қилмоқда?

Ҳарри Кейн «Бавария»да сермаҳсул ўйин кўрсатаётган бўлса-да, унинг трансфер бозоридаги жозибадорлиги умуман пасайгани йўқ. Айни пайтда қуйидаги клублар унинг атрофидаги воқеалар ривожини диққат билан кузатиб бормоқда:

  • Англия грандлари: «Манчестер Юнайтед», «Челси» ва «Манчестер Сити» ҳужумчини АПЛга қайтариш имкониятларини кўриб чиқмоқда.

  • Испания гигантлари: «Реал Мадрид» ва «Барселона» ҳам форварднинг ҳолатига бефарқ эмас.

  • «Тоттенхэм» фактори: Лондон клуби собиқ сардорининг ҳолати ҳақида доимий маълумот олиб туриш ҳуқуқига эга. Сабаби, унинг «Бавария»га трансфери бўйича келишувга махсус бандлар киритилган.

«Бавария» хавотирдами? Йўқ, клуб янги режа тайёрламоқда

Грандларнинг бундай фаоллигига қарамай, Мюнхен клуби раҳбарияти хотиржамликни сақламоқда. Улар Кейннинг жамоани тарк этиши эҳтимолидан хавотирда эмаслар.

Ишонч жуда юқори: «Бавария» раҳбарияти инглиз форварди тез орада янги шартнома имзолашига тўлиқ ишонмоқда. Томонлар ўртасидаги музокаралар бир неча ойдан бери давом этмоқда ва янги битим шу йилнинг охиригача ёки келаси йилнинг январь ойида расмийлаштирилиши кутилмоқда.

Шартнома муддати ва Кейннинг режалари

Ҳозирда 32 ёшда бўлган Кейннинг амалдаги шартномаси 2027 йилнинг ёзигача мўлжалланган. Футболчининг келажакдаги режалари ҳам анча аниқ бўлиб улгурган:

Савол / Йўналиш

Кейннинг муносабати ва ҳолат

Амалдаги шартнома муддати

2027 йил ёзигача

Янги шартнома истиқболлари

2026 йил охири ёки январда имзоланиши кутилмоқда

Саудия Про-лигаси вариантлари

Қизиқиш бор, лекин Кейн ҳозирча Яқин Шарққа боришни истамаяпти

MLS (АҚШ чемпионати)

Европадан кетса, энг мақбул йўналиш. Бироқ яқин йилларда бу амалга ошмайди

Ҳарри Кейн ҳозирча ўз эътиборини Мюнхендаги совринлар учун курашга ва «Бавария» билан янги зафарлар қучишга қаратган. Шундай бўлса-да, трансфер бозорида унинг атрофидаги воқеалар ривожи анча қизиқарли тус олмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...Бугун, 09:21Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?Бугун, 09:17АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 08:21Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Бугун, 08:15Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Бугун, 08:03Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Бугун, 07:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди