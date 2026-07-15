Ҳарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...
Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси тўпурари Ҳарри Кейннинг келажаги футбол оламида яна бош мавзуга айланди. TEAMtalk нашри берган маълумотларга кўра, 32 ёшли ҳужумчи атрофидаги вазиятни Европанинг энг қудратли клублари яқиндан кузатиб бормоқда.
Zamin.uz ушбу трансфер интригаси ва мюнхенликларнинг бунга муносабати тафсилотларини тақдим этади.
Грандлар навбатда: Кейнга кимлар даъвогарлик қилмоқда?
Ҳарри Кейн «Бавария»да сермаҳсул ўйин кўрсатаётган бўлса-да, унинг трансфер бозоридаги жозибадорлиги умуман пасайгани йўқ. Айни пайтда қуйидаги клублар унинг атрофидаги воқеалар ривожини диққат билан кузатиб бормоқда:
Англия грандлари: «Манчестер Юнайтед», «Челси» ва «Манчестер Сити» ҳужумчини АПЛга қайтариш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
Испания гигантлари: «Реал Мадрид» ва «Барселона» ҳам форварднинг ҳолатига бефарқ эмас.
«Тоттенхэм» фактори: Лондон клуби собиқ сардорининг ҳолати ҳақида доимий маълумот олиб туриш ҳуқуқига эга. Сабаби, унинг «Бавария»га трансфери бўйича келишувга махсус бандлар киритилган.
«Бавария» хавотирдами? Йўқ, клуб янги режа тайёрламоқда
Грандларнинг бундай фаоллигига қарамай, Мюнхен клуби раҳбарияти хотиржамликни сақламоқда. Улар Кейннинг жамоани тарк этиши эҳтимолидан хавотирда эмаслар.
Ишонч жуда юқори: «Бавария» раҳбарияти инглиз форварди тез орада янги шартнома имзолашига тўлиқ ишонмоқда. Томонлар ўртасидаги музокаралар бир неча ойдан бери давом этмоқда ва янги битим шу йилнинг охиригача ёки келаси йилнинг январь ойида расмийлаштирилиши кутилмоқда.
Шартнома муддати ва Кейннинг режалари
Ҳозирда 32 ёшда бўлган Кейннинг амалдаги шартномаси 2027 йилнинг ёзигача мўлжалланган. Футболчининг келажакдаги режалари ҳам анча аниқ бўлиб улгурган:
Савол / Йўналиш
Кейннинг муносабати ва ҳолат
Амалдаги шартнома муддати
2027 йил ёзигача
Янги шартнома истиқболлари
2026 йил охири ёки январда имзоланиши кутилмоқда
Саудия Про-лигаси вариантлари
Қизиқиш бор, лекин Кейн ҳозирча Яқин Шарққа боришни истамаяпти
MLS (АҚШ чемпионати)
Европадан кетса, энг мақбул йўналиш. Бироқ яқин йилларда бу амалга ошмайди
Ҳарри Кейн ҳозирча ўз эътиборини Мюнхендаги совринлар учун курашга ва «Бавария» билан янги зафарлар қучишга қаратган. Шундай бўлса-да, трансфер бозорида унинг атрофидаги воқеалар ривожи анча қизиқарли тус олмоқда.
…