Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?
Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Майкл Оуэн Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида Жуд Беллингемнинг жаҳон футболидаги ўрни ва унинг Гарри Кейн билан бўлажак рақобати ҳақида тўхталиб ўтди. Оуэннинг фикрича, Реал Мадрид ярим ҳимоячиси айни дамда Уэйн Руни ва Паул Гаскоигне каби афсоналар даражасидаги таъсир кучига эга бўлиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионати доирасида Англия терма жамоаси ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Энди улар финал йўлида Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан тўқнаш келишади. Ушбу учрашув нафақат жамоавий муваффақият, балки индивидуал совринлар, хусусан, Олтин тўп учун курашда ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.
Янги авлод етакчисиЖуд Беллингем мазкур турнирда ўзини ҳақиқий етакчи сифатида кўрсатмоқда. У олтита ўйинда олтита гол уришга муваффақ бўлди, жумладан, Мексика ва Норвегияга қарши баҳсларда дубл қайд этди. Майкл Оуэн унинг ёш бўлишига қарамай, Реал Мадрид каби гранд клубда асосий фигуралардан бирига айланганини алоҳида эътироф этди.
"Биз дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири ҳақида гапиряпмиз. У ҳали ёш, лекин йирик турнирларда ўзини кўрсата олади. Реал Мадрид сафида ўйнаш ва у ерда юлдуз бўлиш ҳар кимнинг ҳам қўлидан келмайди. Яқин ўтмишда баъзилар унинг терма жамоага лойиқлигини шубҳа остига олгани ҳайратланарли. Бизда жаҳон даражасидаги ўйинчилар кўп эмас, шундай экан, боридан воз кечиш хато бўлар эди", — дейди Оуэн.
Олтин тўп учун ички рақобатАнглия терма жамоасининг икки етакчиси — Жуд Беллингем ва Гарри Кейн ўртасидаги Олтин тўп учун кураш тобора қизғин тус олмоқда. Агар Англия 60 йиллик танаффусдан сўнг жаҳон чемпионлигини қўлга киритса, ушбу нуфузли соврин айнан шу икки футболчидан бирига насиб этиши эҳтимоли юқори. Оуэннинг таъкидлашича, Беллингэмнинг майдондаги универсал ҳаракатлари унга Кейн олдида устунлик бериши мумкин.
Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси Аргентина билан бўладиган ўйинда катта босим остида қолиши аниқ. Лионель Месси ўз фаолиятида илк бор инглизларга қарши расмий баҳсда майдонга тушади. Бу эса ўйиннинг аҳамиятини янада оширади. Оуэн инглиз футболчиларини ўз даражаларини янада кўтаришга ва 1966-йилдаги муваффақиятни такрорлашга чақирди.
Шунингдек, собиқ ҳужумчи ўзининг "Олтин авлод" давридаги муваффақиятсизликларини эслаб ўтди. Ўшанда Давид Бекхам, Уэйн Руни ва Оуэн каби юлдузлар Криштиано Роналдо тўсиқ бўлгани сабабли чорак финалдан уйга қайтишган эди. Ҳозирги таркиб эса ўша хатолардан хулоса чиқарган ҳолда финал сари дадил қадам ташламоқда.
…