Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?

Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Майкл Оуэн Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида Жуд Беллингемнинг жаҳон футболидаги ўрни ва унинг Гарри Кейн билан бўлажак рақобати ҳақида тўхталиб ўтди. Оуэннинг фикрича, Реал Мадрид ярим ҳимоячиси айни дамда Уэйн Руни ва Паул Гаскоигне каби афсоналар даражасидаги таъсир кучига эга бўлиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионати доирасида Англия терма жамоаси ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Энди улар финал йўлида Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан тўқнаш келишади. Ушбу учрашув нафақат жамоавий муваффақият, балки индивидуал совринлар, хусусан, Олтин тўп учун курашда ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.

Янги авлод етакчиси

Жуд Беллингем мазкур турнирда ўзини ҳақиқий етакчи сифатида кўрсатмоқда. У олтита ўйинда олтита гол уришга муваффақ бўлди, жумладан, Мексика ва Норвегияга қарши баҳсларда дубл қайд этди. Майкл Оуэн унинг ёш бўлишига қарамай, Реал Мадрид каби гранд клубда асосий фигуралардан бирига айланганини алоҳида эътироф этди.

"Биз дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири ҳақида гапиряпмиз. У ҳали ёш, лекин йирик турнирларда ўзини кўрсата олади. Реал Мадрид сафида ўйнаш ва у ерда юлдуз бўлиш ҳар кимнинг ҳам қўлидан келмайди. Яқин ўтмишда баъзилар унинг терма жамоага лойиқлигини шубҳа остига олгани ҳайратланарли. Бизда жаҳон даражасидаги ўйинчилар кўп эмас, шундай экан, боридан воз кечиш хато бўлар эди", — дейди Оуэн.

Олтин тўп учун ички рақобат

Англия терма жамоасининг икки етакчиси — Жуд Беллингем ва Гарри Кейн ўртасидаги Олтин тўп учун кураш тобора қизғин тус олмоқда. Агар Англия 60 йиллик танаффусдан сўнг жаҳон чемпионлигини қўлга киритса, ушбу нуфузли соврин айнан шу икки футболчидан бирига насиб этиши эҳтимоли юқори. Оуэннинг таъкидлашича, Беллингэмнинг майдондаги универсал ҳаракатлари унга Кейн олдида устунлик бериши мумкин.

Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси Аргентина билан бўладиган ўйинда катта босим остида қолиши аниқ. Лионель Месси ўз фаолиятида илк бор инглизларга қарши расмий баҳсда майдонга тушади. Бу эса ўйиннинг аҳамиятини янада оширади. Оуэн инглиз футболчиларини ўз даражаларини янада кўтаришга ва 1966-йилдаги муваффақиятни такрорлашга чақирди.

Шунингдек, собиқ ҳужумчи ўзининг "Олтин авлод" давридаги муваффақиятсизликларини эслаб ўтди. Ўшанда Давид Бекхам, Уэйн Руни ва Оуэн каби юлдузлар Криштиано Роналдо тўсиқ бўлгани сабабли чорак финалдан уйга қайтишган эди. Ҳозирги таркиб эса ўша хатолардан хулоса чиқарган ҳолда финал сари дадил қадам ташламоқда.

Жуде БеллингэмГарри КейнРеал МадридАнглияОлтин Тўп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиРодри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиБугун, 12:25Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиМейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиБугун, 12:18Килиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлдиКилиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлдиБугун, 11:30Саммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиСаммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиБугун, 10:47Томас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирдиТомас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирдиБугун, 10:08Гарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Гарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Бугун, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди