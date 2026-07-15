Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очди
Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналида Аргентина билан тўқнашади. Учрашув олдидан Томас Тухель энг катта саволга жавоб берди: Лионель Мессини қандай тўхтатиш мумкин?
“Уни 100 фоиз ёпиб бўлмайди”
Тухель Мессини тўлиқ зарарсизлантириш осон эмаслигини очиқ тан олди.
“Жуда яхши тушуниб турибмиз, уни 100% ва мунтазам равишда ‘ёпиб’ қўя олмаймиз”, — деди Англия бош мураббийи.
Бу гап яримфинал олдидан реал баҳолашга ўхшайди. Чунки Месси 39 ёшида ҳам ўйинни бир эпизодда ўзгартириб юбора оладиган футболчи бўлиб қолмоқда.
Ҳоланд тажрибаси Мессига қарши ишлайдими?
Тухель Норвегияга қарши ўйинни эсга олди. Англия чорак финалда Эрлинг Ҳоландни тўхтатиш учун вазиятга қараб яхши ҳаракат қилганини таъкидлади.
Аммо у Месси ва Ҳоландни бир хил футболчи сифатида кўрмаяпти.
Ҳоланд кўпроқ жарима майдони ичидаги куч, тезлик ва гол ҳисси билан хавф туғдиради. Месси эса бутунлай бошқа муаммо: у бўш ҳудуд топади, ўйин ритмини ўзгартиради, сўнгги пасни беради ва керак пайтда зарба беради.
Футболчи
Асосий хавф
Эрлинг Ҳоланд
жарима майдонидаги гол хавфи
бўш ҳудуд, пас, зарба ва ўйинни бошқариш
Англия вазифаси
Мессини эмас, унга етадиган йўлларни ёпиш
Аргентина Мессини қандай қўллаб-қувватлайди?
Тухельнинг фикрича, Мессининг хавфи фақат унинг шахсий маҳоратида эмас. Бутун Аргентина жамоаси унинг ўйинда ҳал қилувчи таъсир кўрсатишига шароит яратади.
“Улар Леони қўллаб-қувватлайдилар, унга ёрдам берадилар ва керакли паллада унинг аралашиши ҳамда ўйин тақдирини ўзгартиришига тайёр турадилар”, — деди Тухель.
Бу Англия учун энг муҳим тактик сигнал: Мессини якка ҳолда кузатиш етарли эмас. Унга тўп етказадиган футболчилар, атрофида очиладиган ҳудудлар ва уни қўллаб-қувватлайдиган ҳаракатлар ҳам назорат қилиниши керак.
Тухель нимани талаб қилмоқда?
Англия бош мураббийи жамоасидан дадиллик, ишонч ва юқори концентрация кутмоқда. Унинг режаси Мессини фақат “қўриқлаш” эмас, Аргентина ўйинининг манбасини бузишга қаратилган.
Англия қуйидаги вазифаларни бажариши керак:
• Мессига тўп етиб келишини қийинлаштириш;
• унинг атрофидаги ёрдамчиларни узиб қўйиш;
• бўш ҳудудларни қисқартириш;
• Месси тўп қабул қилганда жамоавий босим ўтказиш;
• тўп билан ҳар бир ҳаракатини назорат қилиш;
• Аргентинага ўйин суръатини бемалол белгилаш имконини бермаслик.
Оддий қилиб айтганда, Мессини бир киши эмас, бутун жамоа тўхтатиши керак.
Месси — яримфиналнинг энг катта саволи
ЖЧ-2026да Месси яна катта турнир футболчиси эканини кўрсатмоқда. Унинг тажрибаси, майдонни кўриши ва ҳал қилувчи лаҳзаларда совуққонлиги Аргентина учун асосий қурол бўлиб турибди.
Англия эса бу сафар фақат Мессини кузатиб туриш билан чекланса, жазоланиши мумкин. Чунки Аргентинада Хулиан Альварес, Энцо Фернандес ва бошқа футболчилар ҳам ўйинни очиб беришга қодир.
Шунинг учун Тухель учун асосий муаммо битта футболчи эмас, Месси атрофида қурилган бутун механизм.
Англия учун тарихий имконият
Англия Жаҳон чемпионати финалига чиқиш учун катта имкониятга эга. Аммо йўлда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина ва Месси турибди.
Бу учрашувда Жуд Беллингем, Ҳарри Кейн, Деклан Райс ва бошқа етакчилардан максимал даража талаб қилинади. Айниқса, марказда Аргентина ҳужумининг бошланиш нуқталарини ёпиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Тухель жамоаси эҳтиёткорлик ва дадиллик ўртасида мувозанат топиши керак. Фақат ҳимояга ётиб олиш — хавфли. Ортиқча очилиш ҳам Месси учун совға бўлиши мумкин.
“Рецепт” борми?
Мессини тўхтатиш учун тайёр рецепт йўқ. Тухель ҳам буни яхши тушунади.
Лекин Англиянинг имконияти бор: жамоавий интизом, тезкор прессинг, марказдаги жисмоний устунлик ва ҳужумда Кейн — Беллингем дуэти орқали Аргентинага босим ўтказиш.
Бу яримфинал фақат Мессига қарши режа эмас. Бу Англиянинг ўзини қанчалик катта жамоа сифатида кўрсата олиши ҳақидаги имтиҳон.
Ҳаммаси майдонда ҳал бўлади
Тухель Мессини тўлиқ ёпиб бўлмаслигини тан олди. Аммо Англия унинг таъсирини камайтириш, Аргентинадаги алоқаларни узиш ва ўз ўйинига ишониш орқали финалга чиқишга ҳаракат қилади.
Энди асосий савол шу: Англия Мессининг сеҳрини чеклай оладими ёки аргентиналик афсона яна бир марта катта ўйин тақдирини ўзгартириб юборадими?
…