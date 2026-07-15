Самарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилди

·0·Жамият
Самарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилди

Самарқанд шаҳрида жойлашган банклардан бирида хавотирли воқеа содир бўлди. Ниқоб таққан шахс банкка бостириб кириб, ўзида портловчи модда борлигини айтиб, ходимлардан пул талаб қилди. Ҳодиса бўйича гумонланувчи қўлга олинди.

Маълумотларга кўра, воқеа 13 июль куни соат 17:00 атрофида Мирзо Улуғбек кўчасида жойлашган банк филиалида юз берган. Хавфли вазият ҳақида хабар келиб тушгач, воқеа жойига Қўриқлаш хизмати тезкор ҳаракатланувчи гуруҳи, ички ишлар органлари ва тез тиббий ёрдам ходимлари зудлик билан етиб борган.

Дастлабки маълумотларга кўра, қишки кийимда бўлган, юзини ниқоб билан беркитган ва қора сумка кўтарган эркак банк ичига кириб, ойналарни синдирган. Шундан сўнг у ўзида портловчи модда мавжудлигини айтган ҳолда пул беришни талаб қилган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари гумонланувчи билан музокаралар ўтказган. Натижада у қаршилик кўрсатмасдан ўз ихтиёри билан таслим бўлган ва ички ишлар органлари ходимларига топширилган.

Ҳодиса вақтида банк ходимлари ва мижозлардан ҳеч ким жабрланмаган.

Дастлабки текширувларга кўра, гумонланувчи пул маблағларини ноқонуний йўл билан қўлга киритишни режалаштирган.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 164-моддаси 4-қисми (босқинчилик) билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиҚашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиБугун, 11:2135 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилди35 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилдиБугун, 05:30Қарздорлик олдиндан тўлаб берилдиҚарздорлик олдиндан тўлаб берилдиКеча, 20:09БМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаБМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаКеча, 19:15Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?Кеча, 18:49Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Кеча, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди