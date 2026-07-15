Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяпти

·30·Спорт
Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяпти

Испания терма жамоаси ва Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри Жахон чемпионати ярим финалида Францияга қарши кечган баҳсдан сўнг ҳакамлик даражасидан норозилигини билдирди. Тажрибали футболчининг таъкидлашича, жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал рақиб ҳимоячилари томонидан мунтазам равишда қўпол муносабатга учрамоқда, бироқ ҳакамлар буни эътиборсиз қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испания терма жамоаси Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, 2026-йилги Жахон чемпионати финалига йўлланмани қўлга киритган бўлса-да, Родри ўйиндан кейин хурсандчилик ўрнига жиддий муаммоларни кўтарди. Унинг фикрича, сальвадорлик ҳакам Иван Бартон Барселона вундеркиндига нисбатан қилинган кўплаб қоидабузарликларни қайд этмаган, бу эса рақибларга ёш иқтидорга нисбатан янада агрессив ўйнаш имконини бермоқда.

Ҳакамликдаги тушунарсиз ҳолатлар

Родри ўйиндан кейинги интервюсида ҳакамнинг қарорлари ўйин руҳига мос келмаганини таъкидлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, учрашув статистикаси Ямалга нисбатан бор-йўғи битта фол ишлатилганини кўрсатган. Бироқ Родри бу кўрсаткич ҳақиқатдан йироқ эканини айтмоқда.

"Биз бу вазият билан кетма-кет учинчи ўйиндирки тўқнаш келяпмиз. Мен тушунаман, ҳамма тўқнашувлар ҳам фол бўлавермайди, лекин гап боланинг 10 ёки 15 марта ерга йиқитилгани, оёқларига зарба берилгани ҳақида кетяпти. Ҳакамлар буни тўхтатиши шарт, акс ҳолда ҳимоячилар худди шу тарзда давом этаверишади. Бугун ҳакамнинг бу борадаги бепарволиги яққол кўзга ташланди", — деди Испания терма жамоаси сардори.

Қизиғи шундаки, ўйиндаги ягона расмий фол 22-дақиқада пеналти белгиланишига сабаб бўлди ва уни Микел Оярзабал аниқ амалга оширди. Ушбу вазият эса Франция бош мураббийи Дидиер Десчампснинг эътирозига сабаб бўлиб, у ҳам ҳакамлик даражасини савол остига олди.

Ямалнинг жамоа муваффақиятидаги ўрни

Ҳакамлик билан боғлиқ можароларга қарамай, Родри Ламине Ямалнинг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади. Ярим финалдан бир кун аввал 19 ёшини қарши олган вингер, нафақат ҳужумда, балки ҳимоявий вазифаларни бажаришда ҳам катта ҳажмдаги ишни бажарди. Айниқса, Килиан Мбаппе ва французларнинг хавфли ҳужумларини тўхтатишда унинг тактик интизоми муҳим рол ўйнади.

Родри ТВE телеканалига берган интервюсида ёш футболчининг профессионал ўсишини алоҳида эътироф этди: "Ламине Ямал фантастик ўйин ўтказди. Айниқса, тўпсиз ҳаракат қилишда у сенсацион даражада эди ва бизга жуда кўп ёрдам берди". Турнир давомида бор-йўғи битта гол урган бўлса-да, Ямалнинг майдондаги фойдали иш коэффициенти Испаниянинг финалга чиқишида ҳал қилувчи омиллардан бири бўлди.

Испания терма жамоаси энди Жахон чемпионлиги учун ҳал қилувчи баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Родрининг чиқиши эса финал олдидан ҳакамлар эътиборини ёш юлдузларни жароҳатлардан ҳимоя қилишга қаратишга қаратилган стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.

ИспанияЛамине ЯмалРодриЖахон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Бугун, 13:31Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиДе ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиБугун, 13:05Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Бугун, 13:03Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиБугун, 12:58Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиТомас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиБугун, 12:51Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиНорвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди