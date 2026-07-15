Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяпти
Испания терма жамоаси ва Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри Жахон чемпионати ярим финалида Францияга қарши кечган баҳсдан сўнг ҳакамлик даражасидан норозилигини билдирди. Тажрибали футболчининг таъкидлашича, жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал рақиб ҳимоячилари томонидан мунтазам равишда қўпол муносабатга учрамоқда, бироқ ҳакамлар буни эътиборсиз қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испания терма жамоаси Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, 2026-йилги Жахон чемпионати финалига йўлланмани қўлга киритган бўлса-да, Родри ўйиндан кейин хурсандчилик ўрнига жиддий муаммоларни кўтарди. Унинг фикрича, сальвадорлик ҳакам Иван Бартон Барселона вундеркиндига нисбатан қилинган кўплаб қоидабузарликларни қайд этмаган, бу эса рақибларга ёш иқтидорга нисбатан янада агрессив ўйнаш имконини бермоқда.
Ҳакамликдаги тушунарсиз ҳолатларРодри ўйиндан кейинги интервюсида ҳакамнинг қарорлари ўйин руҳига мос келмаганини таъкидлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, учрашув статистикаси Ямалга нисбатан бор-йўғи битта фол ишлатилганини кўрсатган. Бироқ Родри бу кўрсаткич ҳақиқатдан йироқ эканини айтмоқда.
"Биз бу вазият билан кетма-кет учинчи ўйиндирки тўқнаш келяпмиз. Мен тушунаман, ҳамма тўқнашувлар ҳам фол бўлавермайди, лекин гап боланинг 10 ёки 15 марта ерга йиқитилгани, оёқларига зарба берилгани ҳақида кетяпти. Ҳакамлар буни тўхтатиши шарт, акс ҳолда ҳимоячилар худди шу тарзда давом этаверишади. Бугун ҳакамнинг бу борадаги бепарволиги яққол кўзга ташланди", — деди Испания терма жамоаси сардори.
Қизиғи шундаки, ўйиндаги ягона расмий фол 22-дақиқада пеналти белгиланишига сабаб бўлди ва уни Микел Оярзабал аниқ амалга оширди. Ушбу вазият эса Франция бош мураббийи Дидиер Десчампснинг эътирозига сабаб бўлиб, у ҳам ҳакамлик даражасини савол остига олди.
Ямалнинг жамоа муваффақиятидаги ўрниҲакамлик билан боғлиқ можароларга қарамай, Родри Ламине Ямалнинг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади. Ярим финалдан бир кун аввал 19 ёшини қарши олган вингер, нафақат ҳужумда, балки ҳимоявий вазифаларни бажаришда ҳам катта ҳажмдаги ишни бажарди. Айниқса, Килиан Мбаппе ва французларнинг хавфли ҳужумларини тўхтатишда унинг тактик интизоми муҳим рол ўйнади.
Родри ТВE телеканалига берган интервюсида ёш футболчининг профессионал ўсишини алоҳида эътироф этди: "Ламине Ямал фантастик ўйин ўтказди. Айниқса, тўпсиз ҳаракат қилишда у сенсацион даражада эди ва бизга жуда кўп ёрдам берди". Турнир давомида бор-йўғи битта гол урган бўлса-да, Ямалнинг майдондаги фойдали иш коэффициенти Испаниянинг финалга чиқишида ҳал қилувчи омиллардан бири бўлди.
Испания терма жамоаси энди Жахон чемпионлиги учун ҳал қилувчи баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Родрининг чиқиши эса финал олдидан ҳакамлар эътиборини ёш юлдузларни жароҳатлардан ҳимоя қилишга қаратишга қаратилган стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.
…