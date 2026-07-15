Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!

·20·Жамият
Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!

Олий таълим тизимида йилнинг энг интизорлик билан кутилган жараёни бошланди. 2026-2027 ўқув йили учун давлат олий таълим муассасаларига ўқишни кўчириш («перевод») ва қайта тиклаш бўйича онлайн аризалар қабулига старт берилди.

Аризалар 15 июлдан 5 август кунини ҳам қўшган ҳолда электрон платформалар орқали қабул қилинади.

Zamin.uz ушбу муҳим жараёнда абитуриентлар ва талабалар билиши керак бўлган энг асосий қоидалар, ариза топшириш платформалари ва янги имтиёзларни бир жойга жамлади.

Аризалар қайси платформалар орқали қабул қилинади?

Бу йил ўқишни кўчириш йўналишига қараб ҳужжатлар икки хил тизим орқали қабул қилинади:

  1. Давлат ОТМлараро ва ички кўчиришлар учун: Республикадаги бир давлат олий таълим ташкилотидан бошқасига ёки бир ОТМ доирасида ўқишни кўчириш, шунингдек, ўқишни қайта тиклаш бўйича аризалар transfer.edu.uz платформаси орқали амалга оширилади.

    Муҳим эслатма: Ички кўчириш фақат қонунчиликда белгиланган икки турдаги узрли сабаб мавжуд бўлган ҳолатлардагина тизим орқали кўриб чиқилади.

  2. Хорижий ва хусусий ОТМлардан давлат ОТМларига: Хорижий ва нодавлат (хусусий) олий таълим ташкилотларидан давлат ОТМларининг мос ва турдош бакалавриат йўналишларига ўқишни кўчириш бўйича аризалар my.uzbmb.uz (Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги) платформаси орқали топширилади.

Сертификати борларга имтиёз: Янги тартиб қандай ишлайди?

Ҳукуматнинг 2026 йил 11 июндаги 299-сонли қарорига мувофиқ, бу йил ҳужжат топширувчилар учун бир қанча енгиллик ва имтиёзлар жорий этилган:

  • Автоматик аниқлаш: Миллий умумтаълим фанлари ва чет тили бўйича миллий сертификатлар тизимга қўлда киритилмайди, улар ахборот тизими орқали автоматик тарзда аниқланади.

  • Халқаро сертификатлар: Халқаро тан олинган тил ва фан сертификатлари эса талабгор томонидан бошқа ҳужжатлар қаторида тизимга электрон (PDF) шаклда юкланади.

  • Максимал балл имтиёзи: Хорижий ёки нодавлат ОТМлардан давлат муассасаларига ўтишда миллий ёки халқаро сертификатга эга бўлган талабгорларга тегишли фанлардан табақалаштирилган ёки максимал балл берилади. Бу эса «перевод» имтиҳонларида катта устунлик тақдим этади.

«Перевод-2026» эслатма жадвали

Кўчириш тури

Платформа

Охирги муддат

Муҳим шарти ва имтиёзи

Давлат ОТМлари ўртасида (Ички кўчириш ва тиклаш)

transfer.edu.uz

5 август (шу куни ҳам)

Фақат қонунда белгиланган 2 та узрли сабаб бўлиши шарт.

Хорижий ва нодавлат ОТМлардан давлатга

my.uzbmb.uz

5 август (шу куни ҳам)

Миллий/халқаро сертификати борларга имтиёзли ва максимал балл берилади.

Ўқишини кўчириш ва тиклаш истагида бўлган барча талабаларга ҳужжат топшириш жараёнида муваффақият тилаймиз. Муддатни ўтказиб юбормаслик учун ҳозироқ ҳаракатни бошланг!

Замин.узБилим ва малакаларни баҳолаш агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Бугун, 13:26Самарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиСамарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиБугун, 13:04Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиҚашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиБугун, 11:2135 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилди35 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилдиБугун, 05:30Қарздорлик олдиндан тўлаб берилдиҚарздорлик олдиндан тўлаб берилдиКеча, 20:09БМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаБМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаКеча, 19:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди