Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!
Олий таълим тизимида йилнинг энг интизорлик билан кутилган жараёни бошланди. 2026-2027 ўқув йили учун давлат олий таълим муассасаларига ўқишни кўчириш («перевод») ва қайта тиклаш бўйича онлайн аризалар қабулига старт берилди.
Аризалар 15 июлдан 5 август кунини ҳам қўшган ҳолда электрон платформалар орқали қабул қилинади.
Zamin.uz ушбу муҳим жараёнда абитуриентлар ва талабалар билиши керак бўлган энг асосий қоидалар, ариза топшириш платформалари ва янги имтиёзларни бир жойга жамлади.
Аризалар қайси платформалар орқали қабул қилинади?
Бу йил ўқишни кўчириш йўналишига қараб ҳужжатлар икки хил тизим орқали қабул қилинади:
Давлат ОТМлараро ва ички кўчиришлар учун: Республикадаги бир давлат олий таълим ташкилотидан бошқасига ёки бир ОТМ доирасида ўқишни кўчириш, шунингдек, ўқишни қайта тиклаш бўйича аризалар transfer.edu.uz платформаси орқали амалга оширилади.
Муҳим эслатма: Ички кўчириш фақат қонунчиликда белгиланган икки турдаги узрли сабаб мавжуд бўлган ҳолатлардагина тизим орқали кўриб чиқилади.
Хорижий ва хусусий ОТМлардан давлат ОТМларига: Хорижий ва нодавлат (хусусий) олий таълим ташкилотларидан давлат ОТМларининг мос ва турдош бакалавриат йўналишларига ўқишни кўчириш бўйича аризалар my.uzbmb.uz (Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги) платформаси орқали топширилади.
Сертификати борларга имтиёз: Янги тартиб қандай ишлайди?
Ҳукуматнинг 2026 йил 11 июндаги 299-сонли қарорига мувофиқ, бу йил ҳужжат топширувчилар учун бир қанча енгиллик ва имтиёзлар жорий этилган:
Автоматик аниқлаш: Миллий умумтаълим фанлари ва чет тили бўйича миллий сертификатлар тизимга қўлда киритилмайди, улар ахборот тизими орқали автоматик тарзда аниқланади.
Халқаро сертификатлар: Халқаро тан олинган тил ва фан сертификатлари эса талабгор томонидан бошқа ҳужжатлар қаторида тизимга электрон (PDF) шаклда юкланади.
Максимал балл имтиёзи: Хорижий ёки нодавлат ОТМлардан давлат муассасаларига ўтишда миллий ёки халқаро сертификатга эга бўлган талабгорларга тегишли фанлардан табақалаштирилган ёки максимал балл берилади. Бу эса «перевод» имтиҳонларида катта устунлик тақдим этади.
«Перевод-2026» эслатма жадвали
Кўчириш тури
Платформа
Охирги муддат
Муҳим шарти ва имтиёзи
Давлат ОТМлари ўртасида (Ички кўчириш ва тиклаш)
transfer.edu.uz
5 август (шу куни ҳам)
Фақат қонунда белгиланган 2 та узрли сабаб бўлиши шарт.
Хорижий ва нодавлат ОТМлардан давлатга
my.uzbmb.uz
5 август (шу куни ҳам)
Миллий/халқаро сертификати борларга имтиёзли ва максимал балл берилади.
Ўқишини кўчириш ва тиклаш истагида бўлган барча талабаларга ҳужжат топшириш жараёнида муваффақият тилаймиз. Муддатни ўтказиб юбормаслик учун ҳозироқ ҳаракатни бошланг!
…