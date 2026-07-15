Xiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилди

·32·Техно
Xiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг энг сўнгги флагман қурилмалари учун Android 17 операцион тизимига асосланган HyperOS 3.3 прошивкасининг якуний талқинини тарқатишни бошлади. Ушбу янгиланиш нафақат тизим барқарорлигини оширади, балки жорий йил якунида кутилаётган йирик HyperOS 4 интерфейси учун пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Химитиме нашри томонидан эълон қилинган ўзгаришлар рўйхатига кўра, янги дастурий таъминот биринчи навбатда Xiaomi 17 ва Xiaomi 17 Ultra моделларининг глобал ҳамда Европа минтақасидаги фойдаланувчилари учун очиқ деб эълон қилинди. Шунингдек, Xiaomi 15T Pro смартфони эгалари ҳам ушбу янгиланишни қабул қилишни бошлаганлар, бироқ ушбу модел учун жараён ҳозирча Ми Пилот синов канали орқали амалга оширилмоқда.

Тизим барқарорлиги ва хавфсизлик масалалари

HyperOS 3.3 талқинининг асосий эътибори тизимнинг ишлаш унумдорлигини оптималлаштиришга қаратилган. Янгиланиш таркибига 2026-йил июн ойи учун мўлжалланган хавфсизлик патчлари киритилган бўлиб, бу қурилмаларнинг киберҳужумлардан ҳимояланиш даражасини сезиларли даражада оширади. Гарчи фойдаланувчи интерфейсида визуал жиҳатдан кескин ўзгаришлар кўзга ташланмаса-да, ички архитектура тўлиқ янгиланган.

Эътиборли жиҳати шундаки, юклаб олинадиган файл ҳажми жуда катта — қарийб 9,5 GBни ташкил этади. Бундай улкан ҳажм янгиланишнинг негизида мутлақо янги Android 17 операцион тизими ётганлиги билан изоҳланади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш яқин кунларда босқичма-босқич тақдим этилиши кутилмоқда, чунки компания одатда дастурий таъминотни ҳудудлар бўйича навбатма-навбат тарқатади.

Келажакдаги йирик янгиланишлар учун тайёргарлик

Мутахассисларнинг фикрича, HyperOS 3.3 версияси ўтиш даври вазифасини ўтайди. Унинг асосий вазифаси қурилмаларни HyperOS 4 тизимидаги кенгайтирилган функциялар ва сунъий интеллект имкониятларига мослаштиришдир. Бу эса Xiaomi фойдаланувчиларига келажакда янада ақлли ва тезкор интерфейсдан фойдаланиш имконини беради.

Ҳозирда Xiaomi 15T Pro эгалари учун чекланган миқдордаги янгиланиш тарқатилмоқда. Синов муваффақиятли якунлангач, барча фойдаланувчилар ўз қурилмалари созламалари орқали янги прошивкани юклаб олишлари мумкин бўлади. Компания фойдаланувчиларга янгиланишни юклаб олишдан олдин барқарор Wi-Fi тармоғига уланишни ва қурилма қуввати етарли эканлигини текширишни тавсия қилмоқда.

XiaomiHyperOSAndroid 17СмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратдиНокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратдиБугун, 13:53Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиБугун, 12:52Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБуюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБугун, 12:29Россияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиРоссияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиБугун, 11:59SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиSpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиБугун, 11:26SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди