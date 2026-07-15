Xiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг энг сўнгги флагман қурилмалари учун Android 17 операцион тизимига асосланган HyperOS 3.3 прошивкасининг якуний талқинини тарқатишни бошлади. Ушбу янгиланиш нафақат тизим барқарорлигини оширади, балки жорий йил якунида кутилаётган йирик HyperOS 4 интерфейси учун пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Химитиме нашри томонидан эълон қилинган ўзгаришлар рўйхатига кўра, янги дастурий таъминот биринчи навбатда Xiaomi 17 ва Xiaomi 17 Ultra моделларининг глобал ҳамда Европа минтақасидаги фойдаланувчилари учун очиқ деб эълон қилинди. Шунингдек, Xiaomi 15T Pro смартфони эгалари ҳам ушбу янгиланишни қабул қилишни бошлаганлар, бироқ ушбу модел учун жараён ҳозирча Ми Пилот синов канали орқали амалга оширилмоқда.
Тизим барқарорлиги ва хавфсизлик масалалариHyperOS 3.3 талқинининг асосий эътибори тизимнинг ишлаш унумдорлигини оптималлаштиришга қаратилган. Янгиланиш таркибига 2026-йил июн ойи учун мўлжалланган хавфсизлик патчлари киритилган бўлиб, бу қурилмаларнинг киберҳужумлардан ҳимояланиш даражасини сезиларли даражада оширади. Гарчи фойдаланувчи интерфейсида визуал жиҳатдан кескин ўзгаришлар кўзга ташланмаса-да, ички архитектура тўлиқ янгиланган.
Эътиборли жиҳати шундаки, юклаб олинадиган файл ҳажми жуда катта — қарийб 9,5 GBни ташкил этади. Бундай улкан ҳажм янгиланишнинг негизида мутлақо янги Android 17 операцион тизими ётганлиги билан изоҳланади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш яқин кунларда босқичма-босқич тақдим этилиши кутилмоқда, чунки компания одатда дастурий таъминотни ҳудудлар бўйича навбатма-навбат тарқатади.
Келажакдаги йирик янгиланишлар учун тайёргарликМутахассисларнинг фикрича, HyperOS 3.3 версияси ўтиш даври вазифасини ўтайди. Унинг асосий вазифаси қурилмаларни HyperOS 4 тизимидаги кенгайтирилган функциялар ва сунъий интеллект имкониятларига мослаштиришдир. Бу эса Xiaomi фойдаланувчиларига келажакда янада ақлли ва тезкор интерфейсдан фойдаланиш имконини беради.
Ҳозирда Xiaomi 15T Pro эгалари учун чекланган миқдордаги янгиланиш тарқатилмоқда. Синов муваффақиятли якунлангач, барча фойдаланувчилар ўз қурилмалари созламалари орқали янги прошивкани юклаб олишлари мумкин бўлади. Компания фойдаланувчиларга янгиланишни юклаб олишдан олдин барқарор Wi-Fi тармоғига уланишни ва қурилма қуввати етарли эканлигини текширишни тавсия қилмоқда.
…