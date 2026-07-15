Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?

·55·Спорт
Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?

Франция терма жамоасининг ЖЧ-2026 яримфиналида Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиши мамлакат футболида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Машҳур собиқ футболчи Патрик Виейра ҳам бу ўйиндан кейин ҳафсаласи пир бўлганини яширмади.

“Франциядан бундай ўйин кутмаган эдик”

Патрик Виейра BBC билан суҳбатда Франция терма жамоаси Испанияга қарши яримфиналда ўз даражасини кўрсата олмаганини айтди.

Унинг фикрича, Франциядан нафақат финал, балки ҳатто чемпионлик ҳам кутилганди. Аммо ҳал қилувчи ўйинда жамоа ўз мухлисларига керакли жавобни бера олмади.

“Франциядан жаҳон чемпионатида ғалаба кутилганди… Аммо энг аввало жамоанинг ўйинидан ҳафсаламиз пир бўлди”, — деди Виейра.

Бу танқид Франциядаги умумий кайфиятни ҳам очиб беради: мағлубият оғриқли, лекин ундан ҳам оғирроғи — ўйин сифати.

Етакчилар ҳал қилувчи кунда йўқолди

Виейра энг қаттиқ эътирозни Франция етакчиларига қаратди. Унинг фикрича, яримфинал айнан катта футболчилар ўз сўзини айтиши керак бўлган саҳна эди.

Аммо Испанияга қарши ўйинда бундай бўлмади.

“Яримфиналда етакчиларимиз ўзини яхши томондан кўрсатиши керак эди. Улар эса буни уддалай олишмади. Худди бир-икки эмас, етакчиларнинг бирортаси ҳам майдонга тушмагандек”, — деди собиқ футболчи.

Франция таркибида Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле, Майкл Олисе каби номлар бор эди. Аммо Испания ҳимояси уларни деярли тўлиқ зарарсизлантирди. AP ҳам Испания Франция ҳужумидаги асосий юлдузларни тўхтатганини қайд этган.

Испания нимада устун бўлди?

Испания бу яримфиналда шунчаки 2 та гол урмади. Луис де ла Фуэнте жамоаси Францияни ўзи хоҳлаган ўйиндан чиқариб қўйди.

Испания тўпни назорат қилди, марказда хотиржам ўйнади ва рақибнинг тезкор ҳужумларига жуда кам имконият берди. Guardian ҳам Испания техник жиҳатдан устун ва динамик ўйин кўрсатганини, Франция эса ритм топишда қийналганини ёзди.

Асосий жиҳат

Испания

Франция

Ўйин назорати

юқори

етарли эмас

Ҳужумдаги аниқлик

ҳал қилувчи вазиятлардан фойдаланди

юлдузлар очилмади

Руҳий ҳолат

совуққон

асабий ва суст

Натижа

финал

бронза учун баҳс

Виейрани нима ранжитди?

Виейранинг сўзларида оддий мағлубият алами эмас, катта имконият бой берилгани ҳис қилинади.

Франция бу турнирга фаворитлардан бири сифатида келганди. Жамоа учинчи марта кетма-кет Жаҳон чемпионати финалига чиқиши мумкин эди. Аммо Испанияга қарши ўйинда Дидье Дешам шогирдлари ўзларига ўхшамади.

Виейра шунинг учун ҳам “умумий оладиган бўлсак, бу баҳсда биз жуда ёмон ўйнадик”, деган кескин хулоса берди.

Бу танқид кимларга тегишли?

Виейра аниқ бир футболчини эмас, бутун жамоа етакчиларини назарда тутди. Бу ерда гап фақат Мбаппе ҳақида эмас.

Франциянинг майдондаги тажрибали футболчилари ўйинни ўз қўлига олиши, Испания босимига жавоб бериши ва жамоани руҳан кўтариши керак эди. Аммо бу вазифа бажарилмади.

Оддий қилиб айтганда, Францияда юлдузлар бор эди, лекин яримфиналда юлдузлик кўринмади.

Франция учун оғир сабоқ

Испания финалга чиқди, Франция эса энди учинчи ўрин учун баҳсга тайёрланади. Аммо бу мағлубиятдан кейин асосий савол бронза медали эмас, жамоанинг келажаги ҳақида бўлади.

Дешам режаси нима учун ишламади? Етакчилар нега ҳал қилувчи ўйинда кўринмади? Франциянинг катта авлоди яна бир имкониятни қўлдан бой бердими?

Бу саволлар яқин кунларда француз футболида катта баҳсга айланиши аниқ.

Виейра гапи Францияда акс-садо беради

Патрик Виейра Франция футболида оддий эксперт эмас. У жаҳон чемпиони бўлган авлод вакили, катта ўйинлар босимини яхши билган собиқ футболчи.

Шунинг учун унинг танқиди оғир эшитилади. У мағлубиятдан эмас, яримфиналда Франциянинг ўзини кўрсата олмаганидан ранжиди.

Франция учун энди энг муҳим вазифа — бу мағлубиятни фақат алам сифатида эмас, сабоқ сифатида қабул қилиш.

Сизнингча, Франциянинг Испанияга ютқазишида асосий айб кимда — етакчилардами, Дешам тактикасидами ёки Испаниянинг кучлими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиРодри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиБугун, 13:51Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиДе ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиБугун, 13:05Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Бугун, 13:03Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиБугун, 12:58Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиТомас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиБугун, 12:51Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиНорвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди