Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?
Франция терма жамоасининг ЖЧ-2026 яримфиналида Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиши мамлакат футболида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Машҳур собиқ футболчи Патрик Виейра ҳам бу ўйиндан кейин ҳафсаласи пир бўлганини яширмади.
“Франциядан бундай ўйин кутмаган эдик”
Патрик Виейра BBC билан суҳбатда Франция терма жамоаси Испанияга қарши яримфиналда ўз даражасини кўрсата олмаганини айтди.
Унинг фикрича, Франциядан нафақат финал, балки ҳатто чемпионлик ҳам кутилганди. Аммо ҳал қилувчи ўйинда жамоа ўз мухлисларига керакли жавобни бера олмади.
“Франциядан жаҳон чемпионатида ғалаба кутилганди… Аммо энг аввало жамоанинг ўйинидан ҳафсаламиз пир бўлди”, — деди Виейра.
Бу танқид Франциядаги умумий кайфиятни ҳам очиб беради: мағлубият оғриқли, лекин ундан ҳам оғирроғи — ўйин сифати.
Етакчилар ҳал қилувчи кунда йўқолди
Виейра энг қаттиқ эътирозни Франция етакчиларига қаратди. Унинг фикрича, яримфинал айнан катта футболчилар ўз сўзини айтиши керак бўлган саҳна эди.
Аммо Испанияга қарши ўйинда бундай бўлмади.
“Яримфиналда етакчиларимиз ўзини яхши томондан кўрсатиши керак эди. Улар эса буни уддалай олишмади. Худди бир-икки эмас, етакчиларнинг бирортаси ҳам майдонга тушмагандек”, — деди собиқ футболчи.
Франция таркибида Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле, Майкл Олисе каби номлар бор эди. Аммо Испания ҳимояси уларни деярли тўлиқ зарарсизлантирди. AP ҳам Испания Франция ҳужумидаги асосий юлдузларни тўхтатганини қайд этган.
Испания нимада устун бўлди?
Испания бу яримфиналда шунчаки 2 та гол урмади. Луис де ла Фуэнте жамоаси Францияни ўзи хоҳлаган ўйиндан чиқариб қўйди.
Испания тўпни назорат қилди, марказда хотиржам ўйнади ва рақибнинг тезкор ҳужумларига жуда кам имконият берди. Guardian ҳам Испания техник жиҳатдан устун ва динамик ўйин кўрсатганини, Франция эса ритм топишда қийналганини ёзди.
Асосий жиҳат
Испания
Франция
Ўйин назорати
юқори
етарли эмас
Ҳужумдаги аниқлик
ҳал қилувчи вазиятлардан фойдаланди
юлдузлар очилмади
Руҳий ҳолат
совуққон
асабий ва суст
Натижа
финал
бронза учун баҳс
Виейрани нима ранжитди?
Виейранинг сўзларида оддий мағлубият алами эмас, катта имконият бой берилгани ҳис қилинади.
Франция бу турнирга фаворитлардан бири сифатида келганди. Жамоа учинчи марта кетма-кет Жаҳон чемпионати финалига чиқиши мумкин эди. Аммо Испанияга қарши ўйинда Дидье Дешам шогирдлари ўзларига ўхшамади.
Виейра шунинг учун ҳам “умумий оладиган бўлсак, бу баҳсда биз жуда ёмон ўйнадик”, деган кескин хулоса берди.
Бу танқид кимларга тегишли?
Виейра аниқ бир футболчини эмас, бутун жамоа етакчиларини назарда тутди. Бу ерда гап фақат Мбаппе ҳақида эмас.
Франциянинг майдондаги тажрибали футболчилари ўйинни ўз қўлига олиши, Испания босимига жавоб бериши ва жамоани руҳан кўтариши керак эди. Аммо бу вазифа бажарилмади.
Оддий қилиб айтганда, Францияда юлдузлар бор эди, лекин яримфиналда юлдузлик кўринмади.
Франция учун оғир сабоқ
Испания финалга чиқди, Франция эса энди учинчи ўрин учун баҳсга тайёрланади. Аммо бу мағлубиятдан кейин асосий савол бронза медали эмас, жамоанинг келажаги ҳақида бўлади.
Дешам режаси нима учун ишламади? Етакчилар нега ҳал қилувчи ўйинда кўринмади? Франциянинг катта авлоди яна бир имкониятни қўлдан бой бердими?
Бу саволлар яқин кунларда француз футболида катта баҳсга айланиши аниқ.
Виейра гапи Францияда акс-садо беради
Патрик Виейра Франция футболида оддий эксперт эмас. У жаҳон чемпиони бўлган авлод вакили, катта ўйинлар босимини яхши билган собиқ футболчи.
Шунинг учун унинг танқиди оғир эшитилади. У мағлубиятдан эмас, яримфиналда Франциянинг ўзини кўрсата олмаганидан ранжиди.
Франция учун энди энг муҳим вазифа — бу мағлубиятни фақат алам сифатида эмас, сабоқ сифатида қабул қилиш.
Сизнингча, Франциянинг Испанияга ютқазишида асосий айб кимда — етакчилардами, Дешам тактикасидами ёки Испаниянинг кучлими?
…