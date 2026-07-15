Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...

·29·Саломатлик
Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...

Ўзбекистонда кузатилаётган аномал иссиқ об-ҳаво фонида Давлат меҳнат инспекцияси иш берувчиларга ходимлар саломатлиги ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича муҳим эслатма берди. Айниқса, очиқ ҳавода ва оғир жисмоний меҳнатда ишлаётган ходимлар учун иш тартибини қайта кўриб чиқиш тавсия этилмоқда.

Энг хавфли вақт — 11:00 дан 16:00 гача

Инспекция маълум қилишича, ҳаво ҳарорати юқори бўлган кунларда иш жараёни меҳнатни муҳофаза қилиш талаблари асосида ташкил этилиши шарт.

Хусусан, куннинг энг иссиқ қисми — соат 11:00 дан 16:00 гача бўлган вақтда ташқи ишларни қисқартириш ёки вақтинча тўхтатиш тавсия қилинди.

Бу, айниқса, қурилиш, йўл, қишлоқ хўжалиги, бозор, юк ортиш-тушириш ва очиқ майдонда бажариладиган бошқа ишлар учун муҳим.

Оғир жисмоний меҳнат чекланиши керак

Аномал иссиқда организм одатдагидан тезроқ чарчайди. Айниқса, оғир жисмоний меҳнат билан банд ходимларда иссиқ уриши, сувсизланиш, қон босими ўзгариши ва ҳушдан кетиш хавфи ортади.

Шу сабабли иш берувчилар энг иссиқ соатларда оғир ишларни чеклаши, иш вақтини эрталабки ёки кечки салқинроқ пайтларга суриши мақсадга мувофиқ.

Чора

Нима учун керак?

11:00–16:00 оралиғида ташқи ишларни қисқартириш

иссиқ уриши хавфини камайтиради

Оғир жисмоний меҳнатни чеклаш

организмга тушадиган юкни пасайтиради

Иш вақтини қайта тақсимлаш

иш унумдорлиги ва хавфсизликни сақлайди

Мунтазам дам олиш бериш

ходимнинг тикланишига ёрдам беради

Сув, соя ва дам олиш жойи мажбурий аҳамиятга эга

Иш жойларида ходимлар учун етарли миқдорда тоза ва салқин ичимлик суви бўлиши керак.

Бундан ташқари, иш берувчи салқин ёки сояли дам олиш жойларини ташкил этиши, ходимларга мунтазам дам олиш имкониятини яратиши лозим.

Бу майда қулайлик эмас. Иссиқ кунларда сув ва соя ходим саломатлигини сақлаб қоладиган асосий омиллардан бирига айланади.

Махсус кийим ва тиббий назорат ҳам муҳим

Давлат меҳнат инспекцияси иш берувчиларга тиббий кўрикдан ўтмаган ходимларни ишга жалб қилмаслик зарурлигини ҳам эслатди.

Шунингдек, ишчилар енгил, ҳаво ўтказувчи ва иссиқдан ҳимоя қилувчи махсус кийимлар билан таъминланиши керак.

Айниқса, очиқ майдонда ишлайдиган ходимлар учун бош кийим, енгил махсус форма, қуёшдан ҳимоя воситалари ва етарли сув таъминоти жуда муҳим.

Ходимлар иссиқ уриши белгиларини билиши керак

Инспекция иш берувчиларга ходимлар ўртасида тушунтириш ишларини олиб боришни тавсия қилди.

Ходимлар иссиқ уриши ва сувсизланишнинг асосий белгиларини билиши керак:

• бош айланиши;
• кучли ҳолсизлик;
• кўнгил айниши;
• юрак уриши тезлашиши;
• терлашнинг кескин кучайиши ёки тўхташи;
• кўз олди қоронғилашиши;
• ҳушдан кетиш ҳолати.

Бундай белгилар кузатилса, ходимни дарҳол салқин жойга олиб ўтиш, сув бериш ва зарур ҳолларда тиббий ёрдам чақириш керак.

Соғлиқ ёмонлашса, биринчи ёрдам шарт

Давлат меҳнат инспекциясига кўра, агар ходимнинг соғлиғи ёмонлашса, унга зудлик билан биринчи тиббий ёрдам кўрсатилиши лозим.

Зарур ҳолларда эса ходим тиббиёт муассасасига юборилиши шарт.

Бу ерда “бироз дам олса ўтиб кетади” деган ёндашув хавфли бўлиши мумкин. Аномал иссиқда вақтни бой бериш оғир оқибатларга олиб келади.

Иш берувчилар учун асосий вазифа

Аномал иссиқ кунларда иш берувчи учун асосий вазифа — иш режасини шунчаки давом эттириш эмас, уни хавфсиз ташкил этиш.

Бунинг учун:

Иш берувчи нима қилиши керак?

Амалий натижа

Иш графигини қайта кўриб чиқиш

энг иссиқ вақтда юкламани камайтиради

Сув ва сояли жой таъминлаш

сувсизланиш хавфини пасайтиради

Дам олиш танаффусларини кўпайтириш

ходим ҳолатини барқарор сақлайди

Тиббий кўрикка эътибор бериш

хавф гуруҳидаги ходимларни ҳимоя қилади

Биринчи ёрдам бўйича тушунтириш бериш

фавқулодда ҳолатда тез ҳаракат қилишга ёрдам беради

Иссиқда ишлаш — “чидаб бериш” эмас

Аномал иссиқ шароитида меҳнат қилиш оддий ёзги ноқулайлик эмас. Бу ходим саломатлиги, иш жойидаги хавфсизлик ва иш берувчининг масъулияти билан боғлиқ масала.

Шунинг учун очиқ ҳавода ишлаётганлар, оғир жисмоний меҳнат қилувчилар ва совитиш шароити етарли бўлмаган жойлардаги ходимлар учун иш тартибини қайта кўриб чиқиш зарур.

Энг муҳим қоида оддий: иссиқда иш бор, лекин саломатликдан қиммат иш йўқ.

ЎзбекистонДавлат меҳнат инспекцияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?13.07, 14:58Ҳис-туйғуларимиз жисмоний танамизни қандай қайта қуриши мумкин?Ҳис-туйғуларимиз жисмоний танамизни қандай қайта қуриши мумкин?11.07, 18:44Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олганДориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган11.07, 11:58Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хатоКондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато10.07, 11:56Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг 05.07, 22:1515 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин05.07, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато