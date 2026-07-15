Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»

·88·Жамият
Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»

Беларусь Республикасига ишлаш учун борган бир гуруҳ ўзбекистонликлар меҳнат шароитлари ва ойлик маошдан норози эканини билдириб, Андижон вилояти ҳокимига видеомурожаат йўллади. Ижтимоий тармоқларда тарқалган мурожаат жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлди.

Фуқароларнинг айтишича, иш берувчи томонидан ваъда қилинган ойлик иш ҳақи 500 АҚШ долларини ташкил этади. Бироқ ушбу маблағнинг катта қисми кундалик харажатларга сарфланади.

Уларнинг ҳисоб-китобига кўра, тахминан 200 доллар овқатланиш учун кетади. Яна 100 доллар шахсий эҳтиёжлар, гигиена воситалари ва бошқа майда харажатларга сарфланади. Шунингдек, ётоқхона учун ҳам ишчиларнинг ўзлари тўлов қилиши талаб этилмоқда. Натижада қўлда ўртача 200 доллар атрофида маблағ қолиши айтилган.

Мурожаатчиларнинг таъкидлашича, бундай даромад учун хорижда ишлаб, оиласидан узоқда яшаш ва турли қийинчиликларга дуч келиш ўзини оқламайди. Улар Ўзбекистоннинг ўзида ҳам шундан кўпроқ даромад топиш мумкинлигини билдирган.

Шу муносабат билан Беларусьда меҳнат қилаётган фуқаролар Андижон вилояти ҳокимидан вазиятни ўрганиш, иш берувчи билан музокара ўтказиш ёки уларни Ўзбекистонга қайтариш масаласида амалий ёрдам кўрсатишни сўраган.

Ҳозирча мазкур мурожаат юзасидан расмий идоралар томонидан баёнот берилмаган.

ЎзбекистонБеларусАндижон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугун, 13:25Самарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиСамарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиБугун, 13:04Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиҚашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиБугун, 11:2135 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилди35 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилдиБугун, 05:30Қарздорлик олдиндан тўлаб берилдиҚарздорлик олдиндан тўлаб берилдиКеча, 20:09БМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаБМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаКеча, 19:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди