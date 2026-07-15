Нокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратди

·30·Техно
Нокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратди

Телекоммуникация оламида улкан бурилиш юз берди: Финляндиянинг Нокиа компанияси NVIDIA билан ҳамкорликда сунъий интеллект (AI) технологияларига асосланган дунёдаги биринчи тижорий радиоалоқа платформасини тақдим этди. Ушбу инновация операторларга мавжуд инфратузилма ёрдамида узатиладиган маълумотлар ҳажмини кескин ошириш имконини беради, бу эса глобал миқёсда рақамли алоқа сифатини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа икки гигант ўртасида ҳамкорлик эълон қилинганидан атиги ўн ой ўтиб ҳаётга татбиқ этилди. Эътиборлиси, ушбу келишув доирасида NVIDIA компанияси Нокиа акцияларининг бир қисмини ҳам сотиб олган эди. Янги технология телекоммуникация операторларига бир хил частота диапазонида узатиладиган маълумотлар оқимини 2028-йилга бориб икки бараварга кўпайтириш имконини беради.

Тармоқ самарадорлиги ва 6G сари қадам

ixbt.com маълумотига кўра, янги ускуналар келаси йилдан бошлаб операторлар учун очиқ бўлади. Ҳозирги вақтда спектрдан фойдаланиш самарадорлиги 20 фоизга ошган бўлса, 2025-йилда бу кўрсаткич 50 фоизга етиши кутилмоқда. Бу эса мобил алоқа ва интернет тезлигининг сезиларли даражада барқарорлашишига хизмат қилади.

Янги технология учта аппарат ечими ва махсус дастурий таъминотдан иборат бўлиб, у "сунъий интеллектнинг жисмоний дунёдаги иштирокини кенгайтириш"га ёрдам беради. Энг муҳим жиҳати шундаки, тизим Опен РАН стандартига мос келади. Бу эса операторларга келажакда ҳали тўлиқ шаклланмаган 6G стандартига фақат дастурий таъминотни янгилаш орқали ўтиш имконини беради.

Нокиа бош директори Жустин Ҳотарднинг таъкидлашича, қимматбаҳо частота диапазонларидан самарали фойдаланиш операторлар учун инвестицияларнинг тезроқ қайтишини таъминлайди. Бу, айниқса, Ўзбекистон каби мобил интернет истеъмоли жадал ўсиб бораётган бозорлар учун жуда муҳим, чунки мавжуд ресурслардан максимал фойдаланиш харажатларни камайтиради.

Фақат аппарат воситаларини сотиш билан чекланиб қолмасдан, Нокиа ўз бизнес моделини ҳам ўзгартирмоқда. Компания кенгайтирилган дастурий таъминот имкониятларини обуна (субскриптион) модели асосида тақдим этишни режалаштирган. Бу эса тармоқларни доимий равишда энг сўнгги AI алгоритмлари билан янгилаб туриш имконини беради.

Ушбу ҳамкорлик натижасида юзага келган технологик ютуқ нафақат алоқа сифатини яхшилайди, балки NVIDIA чипларининг телекоммуникация соҳасидаги ўрнини янада мустаҳкамлайди. Келажакда смартфонлар ва бошқа гаджетлар орқали катта ҳажмдаги маълумотларни узатиш янада арзонроқ ва тезроқ амалга оширилиши кутилмоқда.

НокиаNVIDIAСунъий Интеллект6GТелекоммуникация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилдиXiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилдиБугун, 13:26Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиБугун, 12:52Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБуюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБугун, 12:29Россияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиРоссияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиБугун, 11:59SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиSpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиБугун, 11:26SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди