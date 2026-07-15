Нокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратди
Телекоммуникация оламида улкан бурилиш юз берди: Финляндиянинг Нокиа компанияси NVIDIA билан ҳамкорликда сунъий интеллект (AI) технологияларига асосланган дунёдаги биринчи тижорий радиоалоқа платформасини тақдим этди. Ушбу инновация операторларга мавжуд инфратузилма ёрдамида узатиладиган маълумотлар ҳажмини кескин ошириш имконини беради, бу эса глобал миқёсда рақамли алоқа сифатини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа икки гигант ўртасида ҳамкорлик эълон қилинганидан атиги ўн ой ўтиб ҳаётга татбиқ этилди. Эътиборлиси, ушбу келишув доирасида NVIDIA компанияси Нокиа акцияларининг бир қисмини ҳам сотиб олган эди. Янги технология телекоммуникация операторларига бир хил частота диапазонида узатиладиган маълумотлар оқимини 2028-йилга бориб икки бараварга кўпайтириш имконини беради.
Тармоқ самарадорлиги ва 6G сари қадамixbt.com маълумотига кўра, янги ускуналар келаси йилдан бошлаб операторлар учун очиқ бўлади. Ҳозирги вақтда спектрдан фойдаланиш самарадорлиги 20 фоизга ошган бўлса, 2025-йилда бу кўрсаткич 50 фоизга етиши кутилмоқда. Бу эса мобил алоқа ва интернет тезлигининг сезиларли даражада барқарорлашишига хизмат қилади.
Янги технология учта аппарат ечими ва махсус дастурий таъминотдан иборат бўлиб, у "сунъий интеллектнинг жисмоний дунёдаги иштирокини кенгайтириш"га ёрдам беради. Энг муҳим жиҳати шундаки, тизим Опен РАН стандартига мос келади. Бу эса операторларга келажакда ҳали тўлиқ шаклланмаган 6G стандартига фақат дастурий таъминотни янгилаш орқали ўтиш имконини беради.
Нокиа бош директори Жустин Ҳотарднинг таъкидлашича, қимматбаҳо частота диапазонларидан самарали фойдаланиш операторлар учун инвестицияларнинг тезроқ қайтишини таъминлайди. Бу, айниқса, Ўзбекистон каби мобил интернет истеъмоли жадал ўсиб бораётган бозорлар учун жуда муҳим, чунки мавжуд ресурслардан максимал фойдаланиш харажатларни камайтиради.
Фақат аппарат воситаларини сотиш билан чекланиб қолмасдан, Нокиа ўз бизнес моделини ҳам ўзгартирмоқда. Компания кенгайтирилган дастурий таъминот имкониятларини обуна (субскриптион) модели асосида тақдим этишни режалаштирган. Бу эса тармоқларни доимий равишда энг сўнгги AI алгоритмлари билан янгилаб туриш имконини беради.
Ушбу ҳамкорлик натижасида юзага келган технологик ютуқ нафақат алоқа сифатини яхшилайди, балки NVIDIA чипларининг телекоммуникация соҳасидаги ўрнини янада мустаҳкамлайди. Келажакда смартфонлар ва бошқа гаджетлар орқали катта ҳажмдаги маълумотларни узатиш янада арзонроқ ва тезроқ амалга оширилиши кутилмоқда.
…