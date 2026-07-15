Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашди
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ва жамоа етакчиси Жуд Беллингем ўртасидаги муносабатлар сўнгги кунларда жаҳон спорт матбуотининг диққат марказида бўлиб турибди. Норвегияга қарши кечган драматик чорак финал баҳсидан сўнг юзага келган тушунмовчиликлар ортидан мураббий вазиятга ойдинлик киритишга қарор қилди. Тухелнинг таъкидлашича, футболчи билан ўртасида ҳеч қандай низо йўқ ва улар ҳар қачонгидан ҳам яқинроқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеалар ривожи Англиянинг Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг бошланди. Гарчи жамоа ярим финал йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, Томас Тухел ўйин сифатидан кўнгли тўлмаганини яширмади. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем эса мураббийнинг танқидий руҳдаги фикрларига жавобан жамоага кўпроқ ижобий энергия ва қўллаб-қувватлаш кераклигини айтиб, ўз норозилигини билдирган эди.
Матбуотнинг роли ва нотўғри талқинларТомас Тухел талкСПОРТ нашрига берган интервюсида ушбу вазиятни ОАВ вакиллари бўрттириб кўрсатганини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, журналистлар унинг сўзларини контекстдан юлиб олиб, Беллингэмга етказишган. "Мен футболчининг ўйинини дунё даражасида деб баҳоладим, аммо савол берувчи барча мақтовларни олиб ташлаб, фақат танқидий қисмини Жудега етказган. Албатта, 120 дақиқа майдонда борини берган футболчи бундай вазиятда ҳиссиётга берилиши табиий", — дея тушунтирди германиялик мутахассис.
Эслатиб ўтамиз, мураббий ва футболчи ўртасидаги муносабатлар ўтган йили Тухелнинг онаси Беллингэмнинг майдондаги хатти-ҳаракатларини танқид қилганидан сўнг бироз совуқлашган эди. Ўшанда узр сўралган бўлса-да, Норвегия билан ўйиндан кейинги ҳолат яна "эски яралар"ни янгилагандек кўринди. Бироқ Тухел жамоа ичида муҳит аъло даражада эканини ва ҳеч қандай "ёриқлар" мавжуд эмаслигини қатъий таъкидламоқда.
Ярим финал олдидан ҳолатБеллингэм ўзининг қисқа интервюсида Тухелнинг юқори даражадаги футболчи бўлмаганига ишора қилиб, у Эрлинг Холанд каби ҳужумчиларга қарши ўйнаш қанчалик қийинлигини тушунмаслиги мумкинлигини айтган эди. Тухел бу гапларга хотиржам муносабат билдириб, ўзининг мураббийлик тажрибаси ва обрўси футболчилик ўтмиши билан чекланиб қолмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, эртаси куни ўтказилган умумий йиғилишда барча масалалар ҳал қилинган.
Англия терма жамоаси ҳозирда Аргентина билан бўладиган ярим финал баҳсига жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Тухел ва Беллингэм ўртасидаги бу мулоқот жамоанинг ички бирлигини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда. Мураббийнинг айтишича, бундай рақобатбардош муҳитда фикрлар хилма-хиллиги нормал ҳолат бўлиб, бу жамоани фақат ғалаба сари ундайди.
Ҳозирда "уч шерлар" лагерида энергия ва руҳият юқори даражада. Жуд Беллингем жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолмоқда ва Томас Тухел унинг майдондаги ҳар бир ҳаракатини юқори баҳолашда давом этмоқда. Англиялик мухлислар эса бу кичик тушунмовчилик жамоанинг жаҳон чемпионлиги йўлидаги интилишларига халақит бермаслигига умид қилишмоқда.
…