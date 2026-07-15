Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашди

·0·Спорт
Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашди

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ва жамоа етакчиси Жуд Беллингем ўртасидаги муносабатлар сўнгги кунларда жаҳон спорт матбуотининг диққат марказида бўлиб турибди. Норвегияга қарши кечган драматик чорак финал баҳсидан сўнг юзага келган тушунмовчиликлар ортидан мураббий вазиятга ойдинлик киритишга қарор қилди. Тухелнинг таъкидлашича, футболчи билан ўртасида ҳеч қандай низо йўқ ва улар ҳар қачонгидан ҳам яқинроқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеалар ривожи Англиянинг Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг бошланди. Гарчи жамоа ярим финал йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, Томас Тухел ўйин сифатидан кўнгли тўлмаганини яширмади. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем эса мураббийнинг танқидий руҳдаги фикрларига жавобан жамоага кўпроқ ижобий энергия ва қўллаб-қувватлаш кераклигини айтиб, ўз норозилигини билдирган эди.

Матбуотнинг роли ва нотўғри талқинлар

Томас Тухел талкСПОРТ нашрига берган интервюсида ушбу вазиятни ОАВ вакиллари бўрттириб кўрсатганини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, журналистлар унинг сўзларини контекстдан юлиб олиб, Беллингэмга етказишган. "Мен футболчининг ўйинини дунё даражасида деб баҳоладим, аммо савол берувчи барча мақтовларни олиб ташлаб, фақат танқидий қисмини Жудега етказган. Албатта, 120 дақиқа майдонда борини берган футболчи бундай вазиятда ҳиссиётга берилиши табиий", — дея тушунтирди германиялик мутахассис.

Эслатиб ўтамиз, мураббий ва футболчи ўртасидаги муносабатлар ўтган йили Тухелнинг онаси Беллингэмнинг майдондаги хатти-ҳаракатларини танқид қилганидан сўнг бироз совуқлашган эди. Ўшанда узр сўралган бўлса-да, Норвегия билан ўйиндан кейинги ҳолат яна "эски яралар"ни янгилагандек кўринди. Бироқ Тухел жамоа ичида муҳит аъло даражада эканини ва ҳеч қандай "ёриқлар" мавжуд эмаслигини қатъий таъкидламоқда.

Ярим финал олдидан ҳолат

Беллингэм ўзининг қисқа интервюсида Тухелнинг юқори даражадаги футболчи бўлмаганига ишора қилиб, у Эрлинг Холанд каби ҳужумчиларга қарши ўйнаш қанчалик қийинлигини тушунмаслиги мумкинлигини айтган эди. Тухел бу гапларга хотиржам муносабат билдириб, ўзининг мураббийлик тажрибаси ва обрўси футболчилик ўтмиши билан чекланиб қолмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, эртаси куни ўтказилган умумий йиғилишда барча масалалар ҳал қилинган.

Англия терма жамоаси ҳозирда Аргентина билан бўладиган ярим финал баҳсига жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Тухел ва Беллингэм ўртасидаги бу мулоқот жамоанинг ички бирлигини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда. Мураббийнинг айтишича, бундай рақобатбардош муҳитда фикрлар хилма-хиллиги нормал ҳолат бўлиб, бу жамоани фақат ғалаба сари ундайди.

Ҳозирда "уч шерлар" лагерида энергия ва руҳият юқори даражада. Жуд Беллингем жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолмоқда ва Томас Тухел унинг майдондаги ҳар бир ҳаракатини юқори баҳолашда давом этмоқда. Англиялик мухлислар эса бу кичик тушунмовчилик жамоанинг жаҳон чемпионлиги йўлидаги интилишларига халақит бермаслигига умид қилишмоқда.

АнглияТомас ТухелЖуде БеллингэмЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиБугун, 12:58Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиНорвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиБугун, 12:51Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Бугун, 12:34Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиРодри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиБугун, 12:25Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиМейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиБугун, 12:18Килиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлдиКилиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлдиБугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди