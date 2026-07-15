Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайди
Испания терма жамоаси ЖЧ-2026 финалига чиққанидан кейин Франция лагерида ҳакамлик бўйича баҳслар бошланди. Аммо Луис де ла Фуэнте Дидье Дешамнинг эътирозларига қўшилмаслигини билдириб, асосий эътиборни бошқа нарсага — Испаниянинг ўсишида давом этишига қаратишини айтди.
Дешам ҳакамликдан норози бўлганди
Франция яримфиналда Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувдан кейин Дидье Дешам ҳакамлик даражасига савол қўйди ва яримфинал каби катта ўйинда қарорлар янада аниқ бўлиши кераклигини ишора қилди.
Айниқса, ўйиндаги баҳсли эпизодлар ва биринчи голга олиб келган пенальти атрофида муҳокамалар кучайди. Франция лагерида бу қарорлар ўйин сценарийига таъсир қилгани ҳақида фикрлар пайдо бўлди.
Де ла Фуэнте: “Бу фикрга қўшилмайман”
Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте эса франциялик ҳамкасбининг ҳакамлик борасидаги фикрларига қўшилмаслигини айтди.
“Бу фикрга қўшилмайман. Баҳсли офсайдлар ва бир нечта шубҳали эпизодлар бўлди, аммо ҳакамликни муҳокама қилиш ниятида эмасман. Мен учун Испания миллий жамоаси кучайишда давом этиши муҳимроқ”, — деди де ла Фуэнте.
Бу жавоб Испания лагерининг кайфиятини яхши кўрсатади: улар баҳсларга киришишни эмас, финалга тайёргарликни биринчи ўринга қўймоқда.
Испания ўз йўлини танлади
Де ла Фуэнте учун асосий масала — ҳакамлик эмас, жамоа ўйини. Испания Францияга қарши яримфиналда тўп назорати, марказдаги устунлик ва ҳимоядаги интизом орқали финалга чиқди.
Микель Оярсабаль ҳисобни пенальтидан очди, Педро Порро эса иккинчи голни киритиб, Испаниянинг ғалабасини мустаҳкамлади.
Ўйин
Натижа
Испания — Франция
2:0
Биринчи гол
Микель Оярсабаль
Иккинчи гол
Педро Порро
Натижа
Испания финалга чиқди
Нега де ла Фуэнте баҳсга киришмади?
Бундай вазиятда ғолиб жамоа мураббийи учун ҳакамлик мавзусида узоқ гапириш хавфли. Чунки ҳар қандай жавоб янги можарога сабаб бўлиши мумкин.
Де ла Фуэнте шуни тушунган ҳолда, диққатни Испаниянинг ўйин сифатига бурди. Унинг фикрича, жамоа ҳали ҳам ўсишда давом этиши керак.
Бу финал олдидан муҳим сигнал. Испания ўзини аллақачон мақсадга етган жамоа сифатида эмас, ҳали бажарадиган иши бор жамоа сифатида кўрмоқда.
Франциянинг алами тушунарли
Франция учун бу мағлубият оғир бўлди. Дешам жамоаси турнир давомида фаворитлардан бири сифатида кўрилган, кўпчилик уларни яна финалда тасаввур қилганди.
Аммо Испанияга қарши ўйинда Франция ўзининг энг яхши футболини кўрсата олмади. Мбаппе, Дембеле ва Олисе каби ҳужумчилар кутилган даражада таъсир ўтказа олмади.
Шунинг учун ҳакамлик баҳси бўлса-да, Франция мағлубиятини фақат шу омил билан изоҳлаш қийин.
Финалда ким рақиб бўлади?
Испания ЖЧ-2026 финалида Аргентина — Англия яримфинали ғолиби билан тўқнашади.
Агар Аргентина финалга чиқса, “Ла Роха” Лионель Месси етакчилигидаги амалдаги чемпионга қарши майдонга тушади. Агар Англия ғалаба қозонса, финалда Европа футболидаги икки катта мактаб юзма-юз келади.
Франция эса 3-ўрин учун ўйинда иккинчи яримфиналда мағлуб бўлган жамоа билан куч синашади.
Испания учун энг катта синов олдинда
Де ла Фуэнтенинг жавоби қисқа, аммо маъноли бўлди: ҳакамлик баҳсини четга суриш ва финалга тайёргарлик кўриш.
Испания Францияни мағлуб этди, аммо ҳали чемпион бўлгани йўқ. Энди жамоа учун асосий вазифа — яримфиналдаги совуққонлик, тўп назорати ва ҳимоядаги тартибни ҳал қилувчи ўйинга ҳам олиб чиқиш.
Сизнингча, Испания финалда ҳам Францияга қарши кўрсатган даражасини сақлаб қола оладими?
…