Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайди

·0·Спорт
Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайди

Испания терма жамоаси ЖЧ-2026 финалига чиққанидан кейин Франция лагерида ҳакамлик бўйича баҳслар бошланди. Аммо Луис де ла Фуэнте Дидье Дешамнинг эътирозларига қўшилмаслигини билдириб, асосий эътиборни бошқа нарсага — Испаниянинг ўсишида давом этишига қаратишини айтди.

Дешам ҳакамликдан норози бўлганди

Франция яримфиналда Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувдан кейин Дидье Дешам ҳакамлик даражасига савол қўйди ва яримфинал каби катта ўйинда қарорлар янада аниқ бўлиши кераклигини ишора қилди.

Айниқса, ўйиндаги баҳсли эпизодлар ва биринчи голга олиб келган пенальти атрофида муҳокамалар кучайди. Франция лагерида бу қарорлар ўйин сценарийига таъсир қилгани ҳақида фикрлар пайдо бўлди.

Де ла Фуэнте: “Бу фикрга қўшилмайман”

Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте эса франциялик ҳамкасбининг ҳакамлик борасидаги фикрларига қўшилмаслигини айтди.

“Бу фикрга қўшилмайман. Баҳсли офсайдлар ва бир нечта шубҳали эпизодлар бўлди, аммо ҳакамликни муҳокама қилиш ниятида эмасман. Мен учун Испания миллий жамоаси кучайишда давом этиши муҳимроқ”, — деди де ла Фуэнте.

Бу жавоб Испания лагерининг кайфиятини яхши кўрсатади: улар баҳсларга киришишни эмас, финалга тайёргарликни биринчи ўринга қўймоқда.

Испания ўз йўлини танлади

Де ла Фуэнте учун асосий масала — ҳакамлик эмас, жамоа ўйини. Испания Францияга қарши яримфиналда тўп назорати, марказдаги устунлик ва ҳимоядаги интизом орқали финалга чиқди.

Микель Оярсабаль ҳисобни пенальтидан очди, Педро Порро эса иккинчи голни киритиб, Испаниянинг ғалабасини мустаҳкамлади.

Ўйин

Натижа

Испания — Франция

2:0

Биринчи гол

Микель Оярсабаль

Иккинчи гол

Педро Порро

Натижа

Испания финалга чиқди

Нега де ла Фуэнте баҳсга киришмади?

Бундай вазиятда ғолиб жамоа мураббийи учун ҳакамлик мавзусида узоқ гапириш хавфли. Чунки ҳар қандай жавоб янги можарога сабаб бўлиши мумкин.

Де ла Фуэнте шуни тушунган ҳолда, диққатни Испаниянинг ўйин сифатига бурди. Унинг фикрича, жамоа ҳали ҳам ўсишда давом этиши керак.

Бу финал олдидан муҳим сигнал. Испания ўзини аллақачон мақсадга етган жамоа сифатида эмас, ҳали бажарадиган иши бор жамоа сифатида кўрмоқда.

Франциянинг алами тушунарли

Франция учун бу мағлубият оғир бўлди. Дешам жамоаси турнир давомида фаворитлардан бири сифатида кўрилган, кўпчилик уларни яна финалда тасаввур қилганди.

Аммо Испанияга қарши ўйинда Франция ўзининг энг яхши футболини кўрсата олмади. Мбаппе, Дембеле ва Олисе каби ҳужумчилар кутилган даражада таъсир ўтказа олмади.

Шунинг учун ҳакамлик баҳси бўлса-да, Франция мағлубиятини фақат шу омил билан изоҳлаш қийин.

Финалда ким рақиб бўлади?

Испания ЖЧ-2026 финалида Аргентина — Англия яримфинали ғолиби билан тўқнашади.

Агар Аргентина финалга чиқса, “Ла Роха” Лионель Месси етакчилигидаги амалдаги чемпионга қарши майдонга тушади. Агар Англия ғалаба қозонса, финалда Европа футболидаги икки катта мактаб юзма-юз келади.

Франция эса 3-ўрин учун ўйинда иккинчи яримфиналда мағлуб бўлган жамоа билан куч синашади.

Испания учун энг катта синов олдинда

Де ла Фуэнтенинг жавоби қисқа, аммо маъноли бўлди: ҳакамлик баҳсини четга суриш ва финалга тайёргарлик кўриш.

Испания Францияни мағлуб этди, аммо ҳали чемпион бўлгани йўқ. Энди жамоа учун асосий вазифа — яримфиналдаги совуққонлик, тўп назорати ва ҳимоядаги тартибни ҳал қилувчи ўйинга ҳам олиб чиқиш.

Сизнингча, Испания финалда ҳам Францияга қарши кўрсатган даражасини сақлаб қола оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Бугун, 13:03Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиБугун, 12:58Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиТомас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиБугун, 12:51Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиНорвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиБугун, 12:51Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Бугун, 12:34Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиРодри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди