Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...

·0·Спорт
Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...

Франция терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналида Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, финал йўлланмасидан маҳрум бўлди. Учрашувдан кейин Дидье Дешам ҳакамлик бўйича саволлар борлигини яширмади, аммо мағлубиятни фақат ҳакам қарорлари билан боғлашдан тийилди.

“Ҳакам яримфинал даражасида ишладими?”

Дешам L'Équipe’га берган изоҳида мағлубиятдан кейин ҳакамликни танқид қилиш ноқулай кўринишини тан олди. Аммо у барибир ўйинни бошқарган ҳакамнинг савияси бўйича савол қўйди.

“Агарда бирор нима десам, нолиётган одамдек кўринаман, чунки биз ютқаздик. Аммо мен сўрайман: ҳакам жаҳон чемпионати яримфинали даражасида ишини уддалай олдими?” — деди Дешам.

Франция бош мураббийи пенальти эпизодини алоҳида тилга олди, бироқ муаммо фақат шу қарорда эмаслигини таъкидлади.

Пенальти ўйинни бурган лаҳза бўлди

Испания биринчи голни 11 метрлик жарима зарбасидан киритди. Бу гол Франция учун оғир психологик зарба бўлди, чунки Дидье Дешам жамоаси ҳисобда ортда қолганидан кейин кўпроқ очилишга мажбур бўлди.

Испания эса айнан шу сценарийни яхши кўради: ҳисобда олдинга чиқади, тўпни назорат қилади ва рақибни сабрсизликка мажбур қилади.

Ўйин

Натижа

Франция — Испания

0:2

Биринчи гол

пенальтидан

Иккинчи гол

Педро Порро

Натижа

Испания финалга чиқди

Дешам нимага урғу берди?

Франция мураббийи ҳакамга нисбатан шахсий хусумати йўқлигини айтди. Унинг фикрича, савол ҳакамнинг шахсида эмас, балки бундай даражадаги ўйинни бошқаришдаги умумий сифатда.

“Бугунги ўйинда ишлаган ҳакамга нисбатан ҳеч қандай хусуматим йўқ, аммо ўзингизга савол бериб кўринг”, — деди у.

Бу гаплар Франция лагерида алам кучли эканини кўрсатади. Яримфинал каби ўйинда ҳар бир қарор, ҳар бир фол ва ҳар бир контакт катта баҳсга айланади.

Аммо Франция ҳам ўзини оқлай олмади

Дешам аввалги изоҳларида Франция техник жиҳатдан Испаниядан қолишиб кетганини ҳам тан олганди. Шу боис ҳакамлик мавзуси қанчалик муҳокама қилинмасин, майдондаги ўйин сифати ҳақидаги саволлар ҳам қолаверади.

Франция ҳужумда Мбаппе, Дембеле ва Олисе каби футболчиларга эга бўлса-да, Испания ҳимоясини доимий босим остида ушлай олмади. Марказда эса Родри ва Фабиан Руис испанлар ўйинини хотиржам бошқарди.

Оддий қилиб айтганда, Франция ҳакамдан норози бўлиши мумкин. Аммо 90 дақиқа давомида Испания кўпроқ назорат ва аниқлик кўрсатди.

Испания нимани тўғри қилди?

Луис де ла Фуэнте жамоаси яримфиналда ўз услубига содиқ қолди. Испания тўпни назорат қилди, Франциянинг тезкор ҳужумларини чеклади ва ҳисобда олдинга чиққач, ўйинни совуққонлик билан бошқарди.

Испаниянинг асосий устунликлари:

• тўп назорати;
• марказда аниқ паслар;
• ҳимояда тартиб;
• Франция юлдузларига бўш ҳудуд бермаслик;
• голлардан кейин ўйин темпини туширмаслик.

Бу яримфиналда Испания фақат ғалаба қозонмади — у Францияни ўз ўйинидан чиқариб қўйди.

Франция учун оғриқли саволлар бошланди

Мағлубиятдан кейин Францияда бир нечта саволлар пайдо бўлди: ҳакамлик даражаси қандай эди? Пенальти қароридан кейин ўйин сценарийи қай даражада ўзгарди? Дешам тактикаси нега ишламади? Мбаппе ва Дембеле нега ўйинни қутқара олмади?

Бу саволларга тез жавоб топиш қийин. Аммо бир нарса аниқ: Франция учинчи марта кетма-кет Жаҳон чемпионати финалига чиқиш имкониятини қўлдан бой берди.

Энди бронза учун кураш

Франция учун турнир ҳали тўлиқ тугамади. Жамоа энди учинчи ўрин учун баҳсда майдонга тушади.

Аммо яримфиналдаги мағлубиятдан кейин жамоани руҳан қайта тиклаш осон бўлмайди. Чунки бу ўйинда алам ҳам бор, баҳслар ҳам бор, ўз хатоларини тан олиш зарурати ҳам бор.

Ҳакамлик баҳси ҳали давом этади

Дешамнинг сўзларидан кейин Франция — Испания яримфинали атрофидаги ҳакамлик баҳси ҳали бир муддат давом этиши аниқ. Лекин натижа ўзгармайди: Испания финалда, Франция эса бронза учун ўйнайди.

Энди асосий савол шу: Франция бу мағлубиятни фақат ҳакамлик билан изоҳлайдими ёки Испанияга қарши ўйиндаги тактик ва техник муаммолардан жиддий хулоса чиқарадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиБугун, 12:58Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиТомас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиБугун, 12:51Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиНорвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олиндиБугун, 12:51Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Бугун, 12:34Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиРодри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиБугун, 12:25Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиМейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиБугун, 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди