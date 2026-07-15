Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...
Франция терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналида Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, финал йўлланмасидан маҳрум бўлди. Учрашувдан кейин Дидье Дешам ҳакамлик бўйича саволлар борлигини яширмади, аммо мағлубиятни фақат ҳакам қарорлари билан боғлашдан тийилди.
“Ҳакам яримфинал даражасида ишладими?”
Дешам L'Équipe’га берган изоҳида мағлубиятдан кейин ҳакамликни танқид қилиш ноқулай кўринишини тан олди. Аммо у барибир ўйинни бошқарган ҳакамнинг савияси бўйича савол қўйди.
“Агарда бирор нима десам, нолиётган одамдек кўринаман, чунки биз ютқаздик. Аммо мен сўрайман: ҳакам жаҳон чемпионати яримфинали даражасида ишини уддалай олдими?” — деди Дешам.
Франция бош мураббийи пенальти эпизодини алоҳида тилга олди, бироқ муаммо фақат шу қарорда эмаслигини таъкидлади.
Пенальти ўйинни бурган лаҳза бўлди
Испания биринчи голни 11 метрлик жарима зарбасидан киритди. Бу гол Франция учун оғир психологик зарба бўлди, чунки Дидье Дешам жамоаси ҳисобда ортда қолганидан кейин кўпроқ очилишга мажбур бўлди.
Испания эса айнан шу сценарийни яхши кўради: ҳисобда олдинга чиқади, тўпни назорат қилади ва рақибни сабрсизликка мажбур қилади.
Ўйин
Натижа
Франция — Испания
0:2
Биринчи гол
пенальтидан
Иккинчи гол
Педро Порро
Натижа
Испания финалга чиқди
Дешам нимага урғу берди?
Франция мураббийи ҳакамга нисбатан шахсий хусумати йўқлигини айтди. Унинг фикрича, савол ҳакамнинг шахсида эмас, балки бундай даражадаги ўйинни бошқаришдаги умумий сифатда.
“Бугунги ўйинда ишлаган ҳакамга нисбатан ҳеч қандай хусуматим йўқ, аммо ўзингизга савол бериб кўринг”, — деди у.
Бу гаплар Франция лагерида алам кучли эканини кўрсатади. Яримфинал каби ўйинда ҳар бир қарор, ҳар бир фол ва ҳар бир контакт катта баҳсга айланади.
Аммо Франция ҳам ўзини оқлай олмади
Дешам аввалги изоҳларида Франция техник жиҳатдан Испаниядан қолишиб кетганини ҳам тан олганди. Шу боис ҳакамлик мавзуси қанчалик муҳокама қилинмасин, майдондаги ўйин сифати ҳақидаги саволлар ҳам қолаверади.
Франция ҳужумда Мбаппе, Дембеле ва Олисе каби футболчиларга эга бўлса-да, Испания ҳимоясини доимий босим остида ушлай олмади. Марказда эса Родри ва Фабиан Руис испанлар ўйинини хотиржам бошқарди.
Оддий қилиб айтганда, Франция ҳакамдан норози бўлиши мумкин. Аммо 90 дақиқа давомида Испания кўпроқ назорат ва аниқлик кўрсатди.
Испания нимани тўғри қилди?
Луис де ла Фуэнте жамоаси яримфиналда ўз услубига содиқ қолди. Испания тўпни назорат қилди, Франциянинг тезкор ҳужумларини чеклади ва ҳисобда олдинга чиққач, ўйинни совуққонлик билан бошқарди.
Испаниянинг асосий устунликлари:
• тўп назорати;
• марказда аниқ паслар;
• ҳимояда тартиб;
• Франция юлдузларига бўш ҳудуд бермаслик;
• голлардан кейин ўйин темпини туширмаслик.
Бу яримфиналда Испания фақат ғалаба қозонмади — у Францияни ўз ўйинидан чиқариб қўйди.
Франция учун оғриқли саволлар бошланди
Мағлубиятдан кейин Францияда бир нечта саволлар пайдо бўлди: ҳакамлик даражаси қандай эди? Пенальти қароридан кейин ўйин сценарийи қай даражада ўзгарди? Дешам тактикаси нега ишламади? Мбаппе ва Дембеле нега ўйинни қутқара олмади?
Бу саволларга тез жавоб топиш қийин. Аммо бир нарса аниқ: Франция учинчи марта кетма-кет Жаҳон чемпионати финалига чиқиш имкониятини қўлдан бой берди.
Энди бронза учун кураш
Франция учун турнир ҳали тўлиқ тугамади. Жамоа энди учинчи ўрин учун баҳсда майдонга тушади.
Аммо яримфиналдаги мағлубиятдан кейин жамоани руҳан қайта тиклаш осон бўлмайди. Чунки бу ўйинда алам ҳам бор, баҳслар ҳам бор, ўз хатоларини тан олиш зарурати ҳам бор.
Ҳакамлик баҳси ҳали давом этади
Дешамнинг сўзларидан кейин Франция — Испания яримфинали атрофидаги ҳакамлик баҳси ҳали бир муддат давом этиши аниқ. Лекин натижа ўзгармайди: Испания финалда, Франция эса бронза учун ўйнайди.
Энди асосий савол шу: Франция бу мағлубиятни фақат ҳакамлик билан изоҳлайдими ёки Испанияга қарши ўйиндаги тактик ва техник муаммолардан жиддий хулоса чиқарадими?
…