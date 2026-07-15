Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди

·48·Ўзбекистон
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди

15 июль куни Қирғиз Республикаси ҳудудида содир бўлган зилзила Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ҳам сезилди. Ер силкиниши Фарғона вилоятида 2–3 балл атрофида қайд этилди.

Маълумотларга кўра, зилзила маҳаллий вақт билан соат 11:16 да Қирғизистоннинг Боткен вилоятида рўй берган. Ер силкинишининг магнитудаси 3,0 баллни, ўчоқ чуқурлиги эса 5 километрни ташкил этган.

Мутахассислар қайд этишича, зилзила эпицентри Тошкент шаҳридан тахминан 265 километр жануби-шарқда жойлашган.

Ер силкиниши Ўзбекистон ҳудудига ҳам таъсир кўрсатиб, Фарғона туманида 2–3 балл куч билан ҳис қилинган.

ҚирғизистонЎзбекистонФарғонаБаткенТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиЎзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиБугун, 12:13Мирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиМирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиБугун, 12:11Ёқилғи қуйиш шохобчаларида иссиқ кунлар учун янги тартиб белгиландиЁқилғи қуйиш шохобчаларида иссиқ кунлар учун янги тартиб белгиландиБугун, 10:37Жазирама таъсири: Тошкент метросида поездлар 14 дақиқагача кечикадиЖазирама таъсири: Тошкент метросида поездлар 14 дақиқагача кечикадиКеча, 19:09Сергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгардиСергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгардиКеча, 16:53Декрет пули ва касаллик нафақасини тўлаш тартиби ўзгардиДекрет пули ва касаллик нафақасини тўлаш тартиби ўзгардиКеча, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди