Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
15 июль куни Қирғиз Республикаси ҳудудида содир бўлган зилзила Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ҳам сезилди. Ер силкиниши Фарғона вилоятида 2–3 балл атрофида қайд этилди.
Маълумотларга кўра, зилзила маҳаллий вақт билан соат 11:16 да Қирғизистоннинг Боткен вилоятида рўй берган. Ер силкинишининг магнитудаси 3,0 баллни, ўчоқ чуқурлиги эса 5 километрни ташкил этган.
Мутахассислар қайд этишича, зилзила эпицентри Тошкент шаҳридан тахминан 265 километр жануби-шарқда жойлашган.
Ер силкиниши Ўзбекистон ҳудудига ҳам таъсир кўрсатиб, Фарғона туманида 2–3 балл куч билан ҳис қилинган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…