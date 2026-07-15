Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олинди
ЖЧ-2026 чорак финалида тўхтаган Норвегия терма жамоаси ватанида қаҳрамонларча кутиб олинди. Осло кўчаларига ўн минглаб мухлислар чиқди, маросимда валиаҳд шаҳзода Хокон ҳам иштирок этди.
Чорак финал — мағлубият эмас, тарихий натижа
Норвегия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги юришини чорак финалда якунлади. Аммо мамлакатда бу натижа мағлубият сифатида эмас, миллий футбол тарихидаги катта қадам сифатида қабул қилинди.
Скандинавлар плей-оффда Бразилияни мағлуб этиб, бутун дунёни ҳайратда қолдирганди. Айнан шу ғалаба Норвегиянинг мундиалдаги иштирокини тарихий даражага олиб чиқди.
Чорак финалда Англияга қарши тўхташ оғриқли бўлса-да, мухлислар учун жамоа аллақачон ўз вазифасини бажариб бўлган эди.
Ослода ўн минглаб мухлислар тўпланди
Жамоа мамлакатга қайтганида Осло ҳақиқий футбол байрамига айланди. Манбаларга кўра, футболчиларни қарши олиш учун 90 мингдан 100 мингдан ортиқ мухлисгача тўпланган.
Бу аҳолиси унчалик катта бўлмаган мамлакат учун жуда катта кўрсаткич. Кўчалар, майдонлар ва сарой атрофи миллий ранглардаги мухлислар билан тўлди.
Ҳолат
Маълумот
Жамоа
Норвегия терма жамоаси
ЖЧ-2026 натижаси
чорак финал
Катта ғалаба
Бразилия устидан плей-оффдаги ғалаба
Қарши олган мухлислар
тахминан 90–100 мингдан ортиқ
Маросимда иштирок этган
валиаҳд шаҳзода Хокон
Тимсолга айланган ҳаракат
Viking Row
Шаҳзода Хокон ҳам мухлислар орасида
Қарши олиш маросимида Норвегия валиаҳд шаҳзодаси Хокон ҳам иштирок этди. У мухлислар ва футболчилар билан бирга байрам муҳитини яратди.
Энг эсда қолган лаҳзалардан бири эса “Viking Row” бўлди. Бу ҳаракат бутун турнир давомида Норвегия термаси ва мухлислари учун алоҳида тимсолга айланиб қолди.
Майдонда футболчилар жанг қилган бўлса, трибунада мухлислар “викингларча” руҳ берди. Ослодаги маросимда эса бу ҳаракат миллий ғурур рамзига айланди.
Бразилия устидан ғалаба ҳаммасини ўзгартирди
Норвегиянинг мундиалдаги энг катта лаҳзаси — Бразилия устидан қозонилган ғалаба бўлди. Беш карра жаҳон чемпионини плей-оффда енгиш ҳар қандай терма жамоа учун улкан воқеа.
Норвегия учун эса бу натижа янада катта маъно касб этди. Чунки мамлакат футболда узоқ йиллар давомида бундай даражадаги жаҳон эътиборини ҳис қилмаган эди.
Айнан шу ғалаба жамоани мухлислар кўзида “чорак финалда тўхтаган терма” эмас, “тарих ёзган авлод”га айлантирди.
Мухлислар нега бунча фахрланди?
Норвегиянинг мундиалдаги юриши фақат натижа билан ўлчанмайди. Жамоа бутун мамлакатни футбол атрофида бирлаштира олди.
Эрлинг Ҳоланд ва жамоадошлари майдонда ғалаба учун курашди, мухлислар эса ҳар бир ўйинни катта миллий ҳодиса сифатида қабул қилди.
Бу ерда асосий нарса шунда: Норвегия ўзини футбол дунёсидаги катта саҳнага қайтарди. Ва бу қайтиш шовқинсиз эмас, жуда баланд овоз билан бўлди.
Viking Row — турнир рамзига айланди
“Viking Row” ҳаракати ЖЧ-2026да Норвегия мухлисларининг энг танилган белгиларидан бирига айланди.
Бу ҳаракатда куч, бирлик ва скандинавча руҳ бор. Футболчилар қайтганида ҳам айнан шу саҳна такрорланди — мухлислар, терма жамоа ва шаҳзода Хокон бир хил ритмда Норвегиянинг тарихий юришини нишонлади.
Футболда баъзан кубок ютмасдан ҳам мамлакат хотирасида қолиш мумкин. Норвегия айнан шундай ҳикоя ёзди.
Жамоа учун янги босқич бошланадими?
Энди Норвегия учун асосий савол — бу муваффақият бир марталик портлаш бўлиб қоладими ёки янги авлоднинг бошланиш нуқтасига айланадими?
Мундиалдаги натижа жамоага катта ишонч берди. Мухлислар энди Норвегиядан фақат иштирок эмас, катта мақсадларни кута бошлайди.
Бу эса бир томондан босим, иккинчи томондан катта имконият.
Мағлубиятдан кейинги ғалаба
Норвегия ЖЧ-2026ни чорак финалда якунлади. Аммо Ослодаги кутиб олиш маросими бир нарсани аниқ кўрсатди: бу жамоа халқ учун мағлуб эмас.
Улар Бразилияни енгди, бутун мамлакатни бирлаштирди ва Жаҳон чемпионатида ўз номини қаттиқ овоз билан эслатди.
Сизнингча, Норвегия ушбу авлод билан кейинги йирик турнирларда финалгача бора оладими?
…