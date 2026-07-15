Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олинди

·0·Спорт
Норвегия чорак финалда ютқазди, аммо Ослода ғолибдек кутиб олинди

ЖЧ-2026 чорак финалида тўхтаган Норвегия терма жамоаси ватанида қаҳрамонларча кутиб олинди. Осло кўчаларига ўн минглаб мухлислар чиқди, маросимда валиаҳд шаҳзода Хокон ҳам иштирок этди.

Чорак финал — мағлубият эмас, тарихий натижа

Норвегия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги юришини чорак финалда якунлади. Аммо мамлакатда бу натижа мағлубият сифатида эмас, миллий футбол тарихидаги катта қадам сифатида қабул қилинди.

Скандинавлар плей-оффда Бразилияни мағлуб этиб, бутун дунёни ҳайратда қолдирганди. Айнан шу ғалаба Норвегиянинг мундиалдаги иштирокини тарихий даражага олиб чиқди.

Чорак финалда Англияга қарши тўхташ оғриқли бўлса-да, мухлислар учун жамоа аллақачон ўз вазифасини бажариб бўлган эди.

Ослода ўн минглаб мухлислар тўпланди

Жамоа мамлакатга қайтганида Осло ҳақиқий футбол байрамига айланди. Манбаларга кўра, футболчиларни қарши олиш учун 90 мингдан 100 мингдан ортиқ мухлисгача тўпланган.

Бу аҳолиси унчалик катта бўлмаган мамлакат учун жуда катта кўрсаткич. Кўчалар, майдонлар ва сарой атрофи миллий ранглардаги мухлислар билан тўлди.

Ҳолат

Маълумот

Жамоа

Норвегия терма жамоаси

ЖЧ-2026 натижаси

чорак финал

Катта ғалаба

Бразилия устидан плей-оффдаги ғалаба

Қарши олган мухлислар

тахминан 90–100 мингдан ортиқ

Маросимда иштирок этган

валиаҳд шаҳзода Хокон

Тимсолга айланган ҳаракат

Viking Row

Шаҳзода Хокон ҳам мухлислар орасида

Қарши олиш маросимида Норвегия валиаҳд шаҳзодаси Хокон ҳам иштирок этди. У мухлислар ва футболчилар билан бирга байрам муҳитини яратди.

Энг эсда қолган лаҳзалардан бири эса “Viking Row” бўлди. Бу ҳаракат бутун турнир давомида Норвегия термаси ва мухлислари учун алоҳида тимсолга айланиб қолди.

Майдонда футболчилар жанг қилган бўлса, трибунада мухлислар “викингларча” руҳ берди. Ослодаги маросимда эса бу ҳаракат миллий ғурур рамзига айланди.

Бразилия устидан ғалаба ҳаммасини ўзгартирди

Норвегиянинг мундиалдаги энг катта лаҳзаси — Бразилия устидан қозонилган ғалаба бўлди. Беш карра жаҳон чемпионини плей-оффда енгиш ҳар қандай терма жамоа учун улкан воқеа.

Норвегия учун эса бу натижа янада катта маъно касб этди. Чунки мамлакат футболда узоқ йиллар давомида бундай даражадаги жаҳон эътиборини ҳис қилмаган эди.

Айнан шу ғалаба жамоани мухлислар кўзида “чорак финалда тўхтаган терма” эмас, “тарих ёзган авлод”га айлантирди.

Мухлислар нега бунча фахрланди?

Норвегиянинг мундиалдаги юриши фақат натижа билан ўлчанмайди. Жамоа бутун мамлакатни футбол атрофида бирлаштира олди.

Эрлинг Ҳоланд ва жамоадошлари майдонда ғалаба учун курашди, мухлислар эса ҳар бир ўйинни катта миллий ҳодиса сифатида қабул қилди.

Бу ерда асосий нарса шунда: Норвегия ўзини футбол дунёсидаги катта саҳнага қайтарди. Ва бу қайтиш шовқинсиз эмас, жуда баланд овоз билан бўлди.

Viking Row — турнир рамзига айланди

“Viking Row” ҳаракати ЖЧ-2026да Норвегия мухлисларининг энг танилган белгиларидан бирига айланди.

Бу ҳаракатда куч, бирлик ва скандинавча руҳ бор. Футболчилар қайтганида ҳам айнан шу саҳна такрорланди — мухлислар, терма жамоа ва шаҳзода Хокон бир хил ритмда Норвегиянинг тарихий юришини нишонлади.

Футболда баъзан кубок ютмасдан ҳам мамлакат хотирасида қолиш мумкин. Норвегия айнан шундай ҳикоя ёзди.

Жамоа учун янги босқич бошланадими?

Энди Норвегия учун асосий савол — бу муваффақият бир марталик портлаш бўлиб қоладими ёки янги авлоднинг бошланиш нуқтасига айланадими?

Мундиалдаги натижа жамоага катта ишонч берди. Мухлислар энди Норвегиядан фақат иштирок эмас, катта мақсадларни кута бошлайди.

Бу эса бир томондан босим, иккинчи томондан катта имконият.

Мағлубиятдан кейинги ғалаба

Норвегия ЖЧ-2026ни чорак финалда якунлади. Аммо Ослодаги кутиб олиш маросими бир нарсани аниқ кўрсатди: бу жамоа халқ учун мағлуб эмас.

Улар Бразилияни енгди, бутун мамлакатни бирлаштирди ва Жаҳон чемпионатида ўз номини қаттиқ овоз билан эслатди.

Сизнингча, Норвегия ушбу авлод билан кейинги йирик турнирларда финалгача бора оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Бугун, 12:34Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиРодри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиБугун, 12:25Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиМейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиБугун, 12:18Килиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлдиКилиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлдиБугун, 11:30Саммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиСаммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиБугун, 10:47Томас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирдиТомас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирдиБугун, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди