Златан Ибрагимович Испания терма жамоаси ва Родри ҳақида: Бугун футбол ғалаба қозонди
Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Испания терма жамоаси Франция устидан ишончли ғалабага эришиб, финал йўлланмасини қўлга киритди. Далласдаги стадионда бўлиб ўтган ушбу учрашув нафақат натижаси, балки "қизил фурия" намойиш этган юксак савиядаги ўйин билан ҳам мухлислар эътиборини тортди. Футбол оламининг афсонавий вакилларидан бири Златан Ибрагимович ҳам ушбу баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Швециялик собиқ ҳужумчи Испаниянинг ўйин услубига юқори баҳо бериб, майдонда ҳақиқий футбол устунлик қилганини таъкидлади. Унинг фикрича, Луис де ла Фуенте шогирдлари учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан охиригача ташаббусни ўз қўлларида ушлаб туришган. Ибрагимович ФОХ Sportс телеканалига берган интервюсида Испаниянинг ғалабасини "футболнинг ғалабаси" деб атади.
Родри — Испания ўйинининг юрагиЗлатан Ибрагимович ўз нутқи давомида Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. У испаниялик таянч ярим ҳимоячисини "маҳоратли ва ақлбовар қилмас" ўйинчи деб таърифлади. Родри майдоннинг ҳар бир нуқтасида фаол бўлиб, французларнинг ҳужумларини кесишда ва ўз жамоасининг ҳужумларини ташкил қилишда беқиёс хизмат қилди.
"Мен Родри ҳақида гапирмасдан иложим йўқ, у бугун ҳамма жойда эди. Қандай ажойиб ўйин, қандай ажойиб футболчи! У одатда етарлича эътироф этилмайдиган ўйинчилар сирасига киради, лекин бу баҳсда у шунчаки маҳобатли ўйин кўрсатди. Бугун ҳақиқий футбол ғалаба қозонди", — дея таъкидлади Ибрагимович.
Испания терма жамоаси ўзининг анъанавий тўп назорати ва юқори прессинг услубига қайтганини намойиш этди. Франциялик юлдузлар Луис де ла Фуенте жамоасининг ритмик паслари ва тиниmsиз ҳаракатлари олдида ожиз қолишди. Goal.com маълумотига кўра, Испаниянинг ҳар бир ҳаракати аниқ режа ва ғалабага бўлган кучли иштиёқ асосида қурилган.
Финал сари дадил қадамИбрагимовичнинг таҳлилича, Испания футболчилари ҳар бир дуелда ғолиб чиқишни исташган ва қўшимча масофаларни босиб ўтишдан қочишмаган. Аксинча, Франция терма жамоаси ўзининг юлдузли таркибига қарамай, рақибнинг тактик интизомига қарши чора топа олмади. Испанияликларнинг ҳар бир узатмасида мақсад ва ишонч сезилиб турган бўлса, французларда бу етишмади.
Эндиликда Испания терма жамоаси ўз тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун асосий даъвогарга айланди. Улар 2010-йилдаги муваффақиятни такрорлашни мақсад қилишган. Финал учрашувида "қизил фурия" Англия ва Аргентина жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.
Ушбу ғалаба Испаниянинг дунё футболи чўққисига қайтиш йўлидаги муҳим қадами бўлди. Родри эса жамоанинг тактик схемасидаги энг муҳим бўғин бўлиб қолмоқда. Мухлислар ва экспертлар энди финалда Испаниянинг ушбу жозибали футболи қайси жамоага қарши қандай самара беришини кутишмоқда.
…