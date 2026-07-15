Златан Ибрагимович Испания терма жамоаси ва Родри ҳақида: Бугун футбол ғалаба қозонди

·0·Спорт
Златан Ибрагимович Испания терма жамоаси ва Родри ҳақида: Бугун футбол ғалаба қозонди

Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Испания терма жамоаси Франция устидан ишончли ғалабага эришиб, финал йўлланмасини қўлга киритди. Далласдаги стадионда бўлиб ўтган ушбу учрашув нафақат натижаси, балки "қизил фурия" намойиш этган юксак савиядаги ўйин билан ҳам мухлислар эътиборини тортди. Футбол оламининг афсонавий вакилларидан бири Златан Ибрагимович ҳам ушбу баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Швециялик собиқ ҳужумчи Испаниянинг ўйин услубига юқори баҳо бериб, майдонда ҳақиқий футбол устунлик қилганини таъкидлади. Унинг фикрича, Луис де ла Фуенте шогирдлари учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан охиригача ташаббусни ўз қўлларида ушлаб туришган. Ибрагимович ФОХ Sportс телеканалига берган интервюсида Испаниянинг ғалабасини "футболнинг ғалабаси" деб атади.

Родри — Испания ўйинининг юраги

Златан Ибрагимович ўз нутқи давомида Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. У испаниялик таянч ярим ҳимоячисини "маҳоратли ва ақлбовар қилмас" ўйинчи деб таърифлади. Родри майдоннинг ҳар бир нуқтасида фаол бўлиб, французларнинг ҳужумларини кесишда ва ўз жамоасининг ҳужумларини ташкил қилишда беқиёс хизмат қилди.

"Мен Родри ҳақида гапирмасдан иложим йўқ, у бугун ҳамма жойда эди. Қандай ажойиб ўйин, қандай ажойиб футболчи! У одатда етарлича эътироф этилмайдиган ўйинчилар сирасига киради, лекин бу баҳсда у шунчаки маҳобатли ўйин кўрсатди. Бугун ҳақиқий футбол ғалаба қозонди", — дея таъкидлади Ибрагимович.

Испания терма жамоаси ўзининг анъанавий тўп назорати ва юқори прессинг услубига қайтганини намойиш этди. Франциялик юлдузлар Луис де ла Фуенте жамоасининг ритмик паслари ва тиниmsиз ҳаракатлари олдида ожиз қолишди. Goal.com маълумотига кўра, Испаниянинг ҳар бир ҳаракати аниқ режа ва ғалабага бўлган кучли иштиёқ асосида қурилган.

Финал сари дадил қадам

Ибрагимовичнинг таҳлилича, Испания футболчилари ҳар бир дуелда ғолиб чиқишни исташган ва қўшимча масофаларни босиб ўтишдан қочишмаган. Аксинча, Франция терма жамоаси ўзининг юлдузли таркибига қарамай, рақибнинг тактик интизомига қарши чора топа олмади. Испанияликларнинг ҳар бир узатмасида мақсад ва ишонч сезилиб турган бўлса, французларда бу етишмади.

Эндиликда Испания терма жамоаси ўз тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун асосий даъвогарга айланди. Улар 2010-йилдаги муваффақиятни такрорлашни мақсад қилишган. Финал учрашувида "қизил фурия" Англия ва Аргентина жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.

Ушбу ғалаба Испаниянинг дунё футболи чўққисига қайтиш йўлидаги муҳим қадами бўлди. Родри эса жамоанинг тактик схемасидаги энг муҳим бўғин бўлиб қолмоқда. Мухлислар ва экспертлар энди финалда Испаниянинг ушбу жозибали футболи қайси жамоага қарши қандай самара беришини кутишмоқда.

ИспанияРодриЗлатан ИбрагимовичЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффусФутбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффусБугун, 15:50Испания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот бердиИспания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 14:53Томас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиТомас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиБугун, 14:36Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиБугун, 14:36Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиРодри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиБугун, 13:51Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Бугун, 13:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди