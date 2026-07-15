Россияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраланди

·36·Дунё
Россияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраланди

Россиянинг Челябинск шаҳрида ёнилғи қуйиш шохобчасида навбат талаши қонли можарога айланди. Ҳодиса оқибатида бир киши ўқ еб, шифохонага олиб кетилди.

Маълум қилинишича, воқеа Луценко кўчасида жойлашган ёнилғи қуйиш шохобчасида содир бўлган. Дастлаб ҳайдовчилардан бири навбатни бузиб, автомобилга бензин қуйдиришга уринган. Бу эса бошқа мижозларнинг эътирозига сабаб бўлган.

Гувоҳларнинг айтишича, баҳс қисқа вақт ичида жанжалга айланиб, ҳайдовчилардан бири травматик қуролдан ўқ узган. Натижада навбатда турган эркак қорин қисмига жароҳат олган.

«Навбатга амал қилишини сўрадик, аммо у рози бўлмади. Машиналарда болалар ҳам бор эди. Ўқ бошқаларга ҳам тегиши мумкин эди», дея воқеа гувоҳларидан бири ҳолатга изоҳ берган.

Жабрланувчи зудлик билан шифохонага етказилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эса воқеа жойидан қочишга уринган 26 ёшли гумонланувчини қўлга олган. Унга нисбатан тан жароҳати етказиш моддаси бўйича жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Фон сифатида таъкидланишича, Россияда сўнгги ойларда ёнилғи таъминоти билан боғлиқ муаммолар кучайган. Украина дронлари ҳужумлари ортидан нефть инфратузилмасига етказилган зарар туфайли айрим ҳудудларда бензин тақчиллиги кузатилмоқда. Шу боис мамлакат бензин импортини ошириш ва ички бозордаги тақчилликни бартараф этиш чораларини кўрмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Бугун, 17:19Садир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиСадир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБугун, 05:4667 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилдиБугун, 02:24Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиОчликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиБугун, 02:15Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиҚуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиБугун, 01:44Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиТуркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди