Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди

·0·Дунё
Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди

Беларусдаги тергов ҳибсхонасида сақланаётган Ўзбекистон фуқароси бўлган аёлнинг фарзанди дунёга келди. Кейинчалик чақалоқ барча зарур ҳуқуқий ва консуллик тартиб-таомиллари бажарилганидан сўнг Ўзбекистонга олиб келиниб, яқин қариндошлари қарамоғига топширилди. Бу ҳақда Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) маълум қилди.

Қайд этилишича, жорий йилнинг 15 май куни Омбудсман ташаббуси билан Ўзбекистон делегацияси аъзолари Минск шаҳридаги тергов ҳибсхонасида сақланаётган Ўзбекистон фуқаролари билан учрашув ўтказган.

Учрашув чоғида муассасада сақланаётган Ўзбекистон фуқароси ҳомиладор эканини, фарзанди тергов ҳибсхонаси шароитида дунёга келгач, уни зарур даражада парвариш қилиш имкониятлари чекланганини маълум қилган. Шу боис у чақалоқнинг Ўзбекистонда яшовчи яқин қариндошлари қарамоғида бўлишини исташини билдириб, фарзанди туғилганидан кейин уни белгиланган тартибда Ўзбекистонга қайтариш ва оиласи бағрига етказишда амалий ёрдам сўраган.

Мурожаат Омбудсман томонидан назоратга олинган. Фарзанд туғилганидан сўнг тегишли давлат идоралари, Ўзбекистоннинг Беларусь Республикасидаги дипломатик ваколатхонаси ҳамда МДҲ Инсон ҳуқуқлари бўйича комиссияси билан ҳамкорликда барча зарур ҳуқуқий ва консуллик жараёнлари амалга оширилган.

Натижада чақалоқни Ўзбекистонга қайтариш учун керакли ҳужжатлар расмийлаштирилди. Жорий йил июль ойида эса бола яқин қариндошлари қарамоғига топширилиб, Ўзбекистонга олиб келинди.

Омбудсман ушбу жараён хорижда турли сабабларга кўра оғир вазиятга тушиб қолган Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, айниқса, болаларнинг манфаатларини таъминлаш бўйича тегишли ташкилотлар ҳамкорлигида амалга оширилганини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиРоссияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиБугун, 17:15Садир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиСадир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБугун, 05:4667 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилдиБугун, 02:24Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиОчликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиБугун, 02:15Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиҚуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиБугун, 01:44Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиТуркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди