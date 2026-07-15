Ламине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеа
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал катта спортдаги муваффақиятлари билан бир қаторда, шахсий хавфсизлик борасида жиддий муаммога дуч келди. Испания терма жамоаси Жаҳон чемпионати ярим финалида Францияни мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритганидан бир неча соат ўтиб, футболчининг Барселонадаги хонадонига ўғрилар бостириб киришга уринди. Ушбу воқеа ёш иқтидор эгасининг оиласи ва яқинлари орасида катта хавотир уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеа чоршанба куни тонг саҳарда, Барселонанинг нуфузли Эсплугуес де Ллобрегат туманида жойлашган Ямалнинг қароргоҳида содир бўлган. Ўша вақтда футболчининг ўзи минглаб километр узоқликда, АҚШнинг Техас штатида терма жамоа сафида тарихий ғалабани нишонлаётган эди. Бироқ, унинг уйида қолдирилган шахсий қўриқлаш хизмати ҳушёрликни йўқотмагани сабабли йирик ўғриликнинг олди олинди.
Эуро Невс нашри берган маълумотларга кўра, видеокузатув камералари ёрдамида юзига ниқоб таққан икки шахснинг ҳовли деворидан ошиб ўтишга уринаётгани аниқланган. Қўриқчиларнинг тезкор ҳаракати ва сигнализация тизимининг ишга тушиши жиноятчиларни қўрқитиб юборган. Натижада, ўғрилар уй ичкарисига киришга ёки бирор қимматбаҳо буюмни ўғирлашга улгурмасдан воқеа жойидан қочиб кетишган.
Полиция суриштируви ва хавфсизлик чоралариМазкур ҳолат юзасидан маҳаллий ҳуқуқ-тартибот органлари, хусусан, Моссос дъЭсқуадра полицияси дарҳол хабардор қилинди. Гарчи гумонланувчилар полиция етиб келгунга қадар ғойиб бўлишган бўлса-да, ҳозирда уларни аниқлаш ва қўлга олиш бўйича кенг кўламли қидирув ишлари олиб борилмоқда. Криминалистлар ва терговчилар уйдаги барча видеокузатув ёзувларини синчиклаб ўрганиб чиқмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, рақамли далиллар жиноятчиларнинг шахсини аниқлашда муҳим рол ўйнаши мумкин. Ушбу туман сўнгги ойларда бир неча бор ўғрилар нишонига айлангани полицияни янада ҳушёр торттирган. Бу каби ҳолатлар Европада профессионал футболчиларнинг уйларига уюшган жиноий гуруҳлар томонидан ҳужум қилиш тенденцияси кучайиб бораётганидан далолат беради.
Goal.com нашрининг ёзишича, жиноятчилар одатда футболчиларнинг йирик турнирларда иштирок этаётганидан фойдаланиб, уларнинг уйларида сақланадиган қимматбаҳо заргарлик буюмлари, ҳашаматли соатлар ва нақд пулларни қўлга киритишни кўзлашади. Ламине Ямалнинг ижтимоий тармоқларда ўз ҳаёти ва қимматбаҳо буюмларини вақти-вақти билан намойиш этиб бориши ҳам жиноий гуруҳларнинг эътиборини тортган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.
Ҳозирда Ламине Ямал бор эътиборини бўлажак финал ўйинига қаратган бўлса-да, унинг яқинлари ва клуби хавфсизлик чораларини максимал даражага кўтарган. Европа футболида юлдуз ўйинчиларнинг уйлари ўйин вақтида таланиши одатий ҳолга айланиб бораётгани, клублар ва футбол ассоциациялари учун янги хавфсизлик протоколларини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда.
…