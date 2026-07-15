Ламине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеа

·0·Спорт
Ламине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеа

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал катта спортдаги муваффақиятлари билан бир қаторда, шахсий хавфсизлик борасида жиддий муаммога дуч келди. Испания терма жамоаси Жаҳон чемпионати ярим финалида Францияни мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритганидан бир неча соат ўтиб, футболчининг Барселонадаги хонадонига ўғрилар бостириб киришга уринди. Ушбу воқеа ёш иқтидор эгасининг оиласи ва яқинлари орасида катта хавотир уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеа чоршанба куни тонг саҳарда, Барселонанинг нуфузли Эсплугуес де Ллобрегат туманида жойлашган Ямалнинг қароргоҳида содир бўлган. Ўша вақтда футболчининг ўзи минглаб километр узоқликда, АҚШнинг Техас штатида терма жамоа сафида тарихий ғалабани нишонлаётган эди. Бироқ, унинг уйида қолдирилган шахсий қўриқлаш хизмати ҳушёрликни йўқотмагани сабабли йирик ўғриликнинг олди олинди.

Эуро Невс нашри берган маълумотларга кўра, видеокузатув камералари ёрдамида юзига ниқоб таққан икки шахснинг ҳовли деворидан ошиб ўтишга уринаётгани аниқланган. Қўриқчиларнинг тезкор ҳаракати ва сигнализация тизимининг ишга тушиши жиноятчиларни қўрқитиб юборган. Натижада, ўғрилар уй ичкарисига киришга ёки бирор қимматбаҳо буюмни ўғирлашга улгурмасдан воқеа жойидан қочиб кетишган.

Полиция суриштируви ва хавфсизлик чоралари

Мазкур ҳолат юзасидан маҳаллий ҳуқуқ-тартибот органлари, хусусан, Моссос дъЭсқуадра полицияси дарҳол хабардор қилинди. Гарчи гумонланувчилар полиция етиб келгунга қадар ғойиб бўлишган бўлса-да, ҳозирда уларни аниқлаш ва қўлга олиш бўйича кенг кўламли қидирув ишлари олиб борилмоқда. Криминалистлар ва терговчилар уйдаги барча видеокузатув ёзувларини синчиклаб ўрганиб чиқмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, рақамли далиллар жиноятчиларнинг шахсини аниқлашда муҳим рол ўйнаши мумкин. Ушбу туман сўнгги ойларда бир неча бор ўғрилар нишонига айлангани полицияни янада ҳушёр торттирган. Бу каби ҳолатлар Европада профессионал футболчиларнинг уйларига уюшган жиноий гуруҳлар томонидан ҳужум қилиш тенденцияси кучайиб бораётганидан далолат беради.

Goal.com нашрининг ёзишича, жиноятчилар одатда футболчиларнинг йирик турнирларда иштирок этаётганидан фойдаланиб, уларнинг уйларида сақланадиган қимматбаҳо заргарлик буюмлари, ҳашаматли соатлар ва нақд пулларни қўлга киритишни кўзлашади. Ламине Ямалнинг ижтимоий тармоқларда ўз ҳаёти ва қимматбаҳо буюмларини вақти-вақти билан намойиш этиб бориши ҳам жиноий гуруҳларнинг эътиборини тортган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Ҳозирда Ламине Ямал бор эътиборини бўлажак финал ўйинига қаратган бўлса-да, унинг яқинлари ва клуби хавфсизлик чораларини максимал даражага кўтарган. Европа футболида юлдуз ўйинчиларнинг уйлари ўйин вақтида таланиши одатий ҳолга айланиб бораётгани, клублар ва футбол ассоциациялари учун янги хавфсизлик протоколларини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Ламине ЯмалИспанияБарселонаФутболЖиноят
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолдиБугун, 18:05Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Бугун, 16:59Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришЛионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришБугун, 16:56Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Бугун, 16:56Майкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяптиМайкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяптиБугун, 16:55Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...Бугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди