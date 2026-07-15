Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкин

·11·Спорт
Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкин

Габонлик тажрибали ҳужумчи Пер-Эмерик Обамеянг фаолиятида кутилмаган бурилиш юз бериши арафасида турибди. Бир пайтлар Арсенал ва Барселона каби гранд жамоалар шарафини ҳимоя қилган футболчи яна Испания футболига қайтишга яқин турибди. Бу гал унинг манзили барчани ҳайрон қолдириши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фоот Меркато нашри берган маълумотларга кўра, ҳозирда Марсеилле сафида ўз ўрнини йўқотиб қўйган ҳужумчи Депортиво Ла Коруня клуби билан музокаралар олиб бормоқда. Испаниянинг ушбу тарихий жамоаси Обамеянгни ўз сафига қўшиб олиш орқали ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтиришни мақсад қилган.

Франциядаги қийинчиликлар ва янги чорлов

Марсеилле таркибида сўнгги ойларда асосий таркибдан тушиб қолган Обамеянг учун бу трансфер фаолиятини қайта тиклаш учун айни муддао бўлиши мумкин. Француз клуби ўз таркибини ёшартириш ва қайта шакллантириш жараёнини бошлагани сабабли, 35 ёшли ҳужумчига деярли жой қолмаётган эди. Шунга қарамай, у майдонга тушган ўйинларида ўзининг юқори савиядаги ижрочилигини намойиш этишда давом этмоқда.

Депортиво Ла Коруня раҳбарияти Обамеянгнинг тажрибаси жамоанинг кийиниш хонасида етакчилик муҳитини яратишига ишонмоқда. Бир пайтлар Испания чемпиони бўган ва Чемпионлар лигасида шов-шув кўтарган ушбу клуб ҳозирда ўзининг аввалги мавқеини тиклашга интилмоқда. Обамеянг каби юлдузнинг трансфери клубнинг жиддий амбицияларидан далолат беради.

Статистик маълумотларга назар ташласак, ҳужумчи ўтган мавсумда Марсеилле сафида барча турнирларда 30 та ўйинда иштирок этиб, 10 та гол урди ва 5 та голли узатмани амалга оширди. Бу унинг ҳали ҳам юқори темпда ўйнашга қодир эканини кўрсатади. Айниқса, Европа майдонларидаги самарадорлиги таҳсинга лойиқ.

  • Чемпионлар лигасида 8 та ўйин;
  • 3 та урилган гол;
  • 4 та самарали узатма.
Ушбу рақамлар Обамеянгнинг тезлиги ва совуққонлик билан якунловчи зарба бериш маҳорати ҳали ҳам жойида эканини тасдиқлайди. Депортиво айнан шу сифатлар эвазига Испания чемпионатидаги рақиблар ҳимоясини ёриб ўтишни режалаштирмоқда. Агар келишув амалга ошса, бу Испания футболи учун мавсумнинг энг шов-шувли трансферларидан бирига айланади.

ОбамеянгДепортивоТрансферИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Бугун, 23:34ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:23Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроМайкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроБугун, 23:14Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиИнтер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 22:58АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 21:21Эмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиЭмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди