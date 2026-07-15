Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкин
Габонлик тажрибали ҳужумчи Пер-Эмерик Обамеянг фаолиятида кутилмаган бурилиш юз бериши арафасида турибди. Бир пайтлар Арсенал ва Барселона каби гранд жамоалар шарафини ҳимоя қилган футболчи яна Испания футболига қайтишга яқин турибди. Бу гал унинг манзили барчани ҳайрон қолдириши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фоот Меркато нашри берган маълумотларга кўра, ҳозирда Марсеилле сафида ўз ўрнини йўқотиб қўйган ҳужумчи Депортиво Ла Коруня клуби билан музокаралар олиб бормоқда. Испаниянинг ушбу тарихий жамоаси Обамеянгни ўз сафига қўшиб олиш орқали ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтиришни мақсад қилган.
Франциядаги қийинчиликлар ва янги чорловМарсеилле таркибида сўнгги ойларда асосий таркибдан тушиб қолган Обамеянг учун бу трансфер фаолиятини қайта тиклаш учун айни муддао бўлиши мумкин. Француз клуби ўз таркибини ёшартириш ва қайта шакллантириш жараёнини бошлагани сабабли, 35 ёшли ҳужумчига деярли жой қолмаётган эди. Шунга қарамай, у майдонга тушган ўйинларида ўзининг юқори савиядаги ижрочилигини намойиш этишда давом этмоқда.
Депортиво Ла Коруня раҳбарияти Обамеянгнинг тажрибаси жамоанинг кийиниш хонасида етакчилик муҳитини яратишига ишонмоқда. Бир пайтлар Испания чемпиони бўган ва Чемпионлар лигасида шов-шув кўтарган ушбу клуб ҳозирда ўзининг аввалги мавқеини тиклашга интилмоқда. Обамеянг каби юлдузнинг трансфери клубнинг жиддий амбицияларидан далолат беради.
Статистик маълумотларга назар ташласак, ҳужумчи ўтган мавсумда Марсеилле сафида барча турнирларда 30 та ўйинда иштирок этиб, 10 та гол урди ва 5 та голли узатмани амалга оширди. Бу унинг ҳали ҳам юқори темпда ўйнашга қодир эканини кўрсатади. Айниқса, Европа майдонларидаги самарадорлиги таҳсинга лойиқ.
- Чемпионлар лигасида 8 та ўйин;
- 3 та урилган гол;
- 4 та самарали узатма.
…