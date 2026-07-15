Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евро
Бавария жамоасининг франциялик вингери Майкл Олисе фаолиятида кескин бурилиш ясашга тайёр. Ўзининг Германиядаги ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган футболчи ёзги трансфер ойнаси вақтида Испаниянинг Реал Мадрид клубига ўтиш истагини билдирди. Бу трансфер амалга ошса, у ўзининг миллий жамоадаги сафдоши Килиан Мбаппе билан клуб миқёсида ҳам бирга тўп суриш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фоот Меркато нашрининг хабар беришича, Майкл Олисе Мадрид клубини ўз фаолиятини ривожлантириш учун энг мақбул маскан деб ҳисобламоқда. Футболчи аллақачон Мюнхен клуби раҳбариятига ўз режаларини маълум қилган. Испания томони ҳам иқтидорли ҳужумчига бефарқ эмас — Marca журналисти Пабло Полонинг ёзишича, Реал Мадрид раҳбарияти Олисени қўлга киритиш учун барча чораларни кўришга тайёр.
Жозе Моуринью ва трансфер тафсилотлариҚизиғи шундаки, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью (манбада келтирилганидек) футболчининг ҳаракатларини узоқ вақтдан бери кузатиб келмоқда. Мутахассис ҳатто 23-май куни Берлин шаҳрида бўлиб ўтган Германия кубоги (ДФБ-Покал) финалига ташриф буюриб, Олисенинг ўйинини бевосита ВИП-ложадан кузатган. Бу ташриф футболчининг Мадридга кўчиб ўтиши ҳақидаги миш-мишларни янада кучайтирган.
Бироқ Бавария раҳбарияти ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб фахрий президенти Ули Ҳоэнесс Sky Sport Германй каналига берган интервюсида кескин оҳангда гапирди. Унинг таъкидлашича, ҳаттоки Моуринью бешта кўз билан кузатган тақдирда ҳам, Бавария Олисени сотиш ниятида эмас. Шунга қарамай, ички муҳитда клуб раҳбарияти футболчининг кетиш эҳтимолига тайёргарлик кўришни бошлаган.
Маълумотларга кўра, Майкл Олисе учун Мюнхен клуби камида 200 миллион евро миқдорида товон пули талаб қилмоқда. Футболчининг амалдаги шартномаси 2029-йилнинг июнига қадар имзоланган бўлиб, бу Бавария учун музокараларда устунлик беради. Бундай улкан сумма трансферни жорий ёзнинг энг қиммат келишувига айлантириши мумкин.
Бавария скаутлари аллақачон Олисега ўринбосар қидиришни бошлаб юборган. Номзодлар орасида Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Брэдли Барколя асосий ўринни эгаллаб турибди. Мюнхенликлар ҳужум чизиғидаги бўшлиқни тўлдириш учун франциялик ёш иқтидор эгасини муносиб кўрмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида Килиан Мбаппе билан биргаликда ажойиб тандем ҳосил қилган эди. Гарчи Франция терма жамоаси сўнгги йирик турнир ярим финалида Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Олисенинг шахсий кўрсаткичлари мутахассислар томонидан юқори баҳоланган.
…