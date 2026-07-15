Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евро

·11·Спорт
Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евро

Бавария жамоасининг франциялик вингери Майкл Олисе фаолиятида кескин бурилиш ясашга тайёр. Ўзининг Германиядаги ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган футболчи ёзги трансфер ойнаси вақтида Испаниянинг Реал Мадрид клубига ўтиш истагини билдирди. Бу трансфер амалга ошса, у ўзининг миллий жамоадаги сафдоши Килиан Мбаппе билан клуб миқёсида ҳам бирга тўп суриш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фоот Меркато нашрининг хабар беришича, Майкл Олисе Мадрид клубини ўз фаолиятини ривожлантириш учун энг мақбул маскан деб ҳисобламоқда. Футболчи аллақачон Мюнхен клуби раҳбариятига ўз режаларини маълум қилган. Испания томони ҳам иқтидорли ҳужумчига бефарқ эмас — Marca журналисти Пабло Полонинг ёзишича, Реал Мадрид раҳбарияти Олисени қўлга киритиш учун барча чораларни кўришга тайёр.

Жозе Моуринью ва трансфер тафсилотлари

Қизиғи шундаки, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью (манбада келтирилганидек) футболчининг ҳаракатларини узоқ вақтдан бери кузатиб келмоқда. Мутахассис ҳатто 23-май куни Берлин шаҳрида бўлиб ўтган Германия кубоги (ДФБ-Покал) финалига ташриф буюриб, Олисенинг ўйинини бевосита ВИП-ложадан кузатган. Бу ташриф футболчининг Мадридга кўчиб ўтиши ҳақидаги миш-мишларни янада кучайтирган.

Бироқ Бавария раҳбарияти ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб фахрий президенти Ули Ҳоэнесс Sky Sport Германй каналига берган интервюсида кескин оҳангда гапирди. Унинг таъкидлашича, ҳаттоки Моуринью бешта кўз билан кузатган тақдирда ҳам, Бавария Олисени сотиш ниятида эмас. Шунга қарамай, ички муҳитда клуб раҳбарияти футболчининг кетиш эҳтимолига тайёргарлик кўришни бошлаган.

Маълумотларга кўра, Майкл Олисе учун Мюнхен клуби камида 200 миллион евро миқдорида товон пули талаб қилмоқда. Футболчининг амалдаги шартномаси 2029-йилнинг июнига қадар имзоланган бўлиб, бу Бавария учун музокараларда устунлик беради. Бундай улкан сумма трансферни жорий ёзнинг энг қиммат келишувига айлантириши мумкин.

Бавария скаутлари аллақачон Олисега ўринбосар қидиришни бошлаб юборган. Номзодлар орасида Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Брэдли Барколя асосий ўринни эгаллаб турибди. Мюнхенликлар ҳужум чизиғидаги бўшлиқни тўлдириш учун франциялик ёш иқтидор эгасини муносиб кўрмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида Килиан Мбаппе билан биргаликда ажойиб тандем ҳосил қилган эди. Гарчи Франция терма жамоаси сўнгги йирик турнир ярим финалида Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Олисенинг шахсий кўрсаткичлари мутахассислар томонидан юқори баҳоланган.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:23Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинПер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинБугун, 23:17Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиИнтер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 22:58АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 21:21Эмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиЭмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиБугун, 21:17Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Бугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди