Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқди
Хитой технология оламида муҳим қадам ташланди: мамлакатда ишлаб чиқарилган энг кучли ўйин видеокартаси ҳисобланган Лисуан ЛХ 7G100 модели расман чакана савдога чиқарилди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки нархининг сезиларли даражада пасайгани билан ҳам соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги видеокарта Хитойнинг йирик ЖД савдо платформасида ўз ўрнини эгаллади. Бундан аввал ишлаб чиқарувчи чекланган миқдордаги Фоундерс Эдитион версияларини сотувга чиқарган эди. Эндиликда эса стандарт модел кенг оммага тақдим этилмоқда ва унинг нархи аввалги махсус талқинларга нисбатан қарийб 20 фоизга арзонроқ қилиб белгиланган.
Техник имкониятлар ва архитектураЛисуан ЛХ 7G100 модели тўлиқ Хитойда ишлаб чиқилган ТруеGPU архитектурасига асосланган. Қурилма 6 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган бўлиб, бу унинг энергия самарадорлиги ва юқори унумдорлигини таъминлайди. Хотира масаласида ҳам компания тежамкорлик қилмаган: карта 192 битли шина орқали ишловчи 12 GB ҳажмдаги GDDR6 хотираси билан жиҳозланган.
Ҳозирда янги видеокарта учун тахминан 400 АҚШ доллари атрофида нарх сўралмоқда. Бу нарх сегменти уни ўрта даражадаги ўйин компьютерлари учун ҳамёнбоп вариантга айлантиради. Гарчи жаҳон бозорида NVIDIA GeForce ва AMD Radeon каби гигантлар ҳукмронлик қилаётган бўлса-да, Хитойнинг ўз мустақил ечимини таклиф этиши глобал бозордаги рақобат муҳитини ўзгартириши мумкин.
Бозордаги ўрни ва истиқболлариМутахассисларнинг фикрича, Лисуан ЛХ 7G100 ҳозирча NVIDIA ёки Radeon моделларининг тўғридан-тўғри ўрнини боса олмаслиги мумкин, бироқ нархнинг пасайиши потенциал харидорлар учун катта плюсдир. Маҳаллий ишлаб чиқаришга таяниш Хитойнинг ташқи технологик қарамликни камайтириш стратегиясининг бир қисмидир.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. Агар ушбу қурилмалар халқаро бозорга, жумладан, Марказий Осиё минтақасига кириб келса, ўйин ишқибозлари учун арзонроқ ва муқобил вариантлар кўпаяди. Ҳозирча карта асосан ички бозорга йўналтирилган бўлса-да, унинг эркин савдога чиқиши ишлаб чиқариш ҳажми ошганидан далолат беради.
Хулоса қилиб айтганда, Лисуан ЛХ 7G100 нинг оммавий сотувга чиқиши Хитой яримўтказгичлар саноатининг ўсиш суръатларини кўрсатмоқда. Келажакда драйверлар ва дастурий таъминот янада такомиллаштирилса, ушбу бренд глобал миқёсда танилган номлар билан жиддий рақобатга киришиши кутилмоқда.
…