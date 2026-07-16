Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқди

·0·Техно
Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқди

Хитой технология оламида муҳим қадам ташланди: мамлакатда ишлаб чиқарилган энг кучли ўйин видеокартаси ҳисобланган Лисуан ЛХ 7G100 модели расман чакана савдога чиқарилди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки нархининг сезиларли даражада пасайгани билан ҳам соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги видеокарта Хитойнинг йирик ЖД савдо платформасида ўз ўрнини эгаллади. Бундан аввал ишлаб чиқарувчи чекланган миқдордаги Фоундерс Эдитион версияларини сотувга чиқарган эди. Эндиликда эса стандарт модел кенг оммага тақдим этилмоқда ва унинг нархи аввалги махсус талқинларга нисбатан қарийб 20 фоизга арзонроқ қилиб белгиланган.

Техник имкониятлар ва архитектура

Лисуан ЛХ 7G100 модели тўлиқ Хитойда ишлаб чиқилган ТруеGPU архитектурасига асосланган. Қурилма 6 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган бўлиб, бу унинг энергия самарадорлиги ва юқори унумдорлигини таъминлайди. Хотира масаласида ҳам компания тежамкорлик қилмаган: карта 192 битли шина орқали ишловчи 12 GB ҳажмдаги GDDR6 хотираси билан жиҳозланган.

Ҳозирда янги видеокарта учун тахминан 400 АҚШ доллари атрофида нарх сўралмоқда. Бу нарх сегменти уни ўрта даражадаги ўйин компьютерлари учун ҳамёнбоп вариантга айлантиради. Гарчи жаҳон бозорида NVIDIA GeForce ва AMD Radeon каби гигантлар ҳукмронлик қилаётган бўлса-да, Хитойнинг ўз мустақил ечимини таклиф этиши глобал бозордаги рақобат муҳитини ўзгартириши мумкин.

Бозордаги ўрни ва истиқболлари

Мутахассисларнинг фикрича, Лисуан ЛХ 7G100 ҳозирча NVIDIA ёки Radeon моделларининг тўғридан-тўғри ўрнини боса олмаслиги мумкин, бироқ нархнинг пасайиши потенциал харидорлар учун катта плюсдир. Маҳаллий ишлаб чиқаришга таяниш Хитойнинг ташқи технологик қарамликни камайтириш стратегиясининг бир қисмидир.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. Агар ушбу қурилмалар халқаро бозорга, жумладан, Марказий Осиё минтақасига кириб келса, ўйин ишқибозлари учун арзонроқ ва муқобил вариантлар кўпаяди. Ҳозирча карта асосан ички бозорга йўналтирилган бўлса-да, унинг эркин савдога чиқиши ишлаб чиқариш ҳажми ошганидан далолат беради.

Хулоса қилиб айтганда, Лисуан ЛХ 7G100 нинг оммавий сотувга чиқиши Хитой яримўтказгичлар саноатининг ўсиш суръатларини кўрсатмоқда. Келажакда драйверлар ва дастурий таъминот янада такомиллаштирилса, ушбу бренд глобал миқёсда танилган номлар билан жиддий рақобатга киришиши кутилмоқда.

ЛисуанВидеокартаТехнологияХитойЎйин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиOpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиБугун, 00:55Spotify асосчиси Даниел Эк нинг Неко Ҳеалт стартапи яна 700 миллион доллар жалб қилдиSpotify асосчиси Даниел Эк нинг Неко Ҳеалт стартапи яна 700 миллион доллар жалб қилдиБугун, 00:50Мира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиМира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиБугун, 00:00Классика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКлассика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКеча, 23:54Microsoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиMicrosoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиКеча, 23:53SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди