Spotify асосчиси Даниел Эк нинг Неко Ҳеалт стартапи яна 700 миллион доллар жалб қилди
Spotify асосчиси Даниел Эк ва Ҳжалмар Нилсонне томонидан ташкил этилган Неко Ҳеалт стартапи навбатдаги инвестиция раундида 700 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Инсон саломатлигини тана сканерлаш технологияси орқали таҳлил қилувчи ушбу лойиҳа тиббиёт ва технология чорраҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур Сериес К босқичидаги молиялаштириш Lightsпеед Вентуре Партнерс ва О.Г. Вентуре Партнерс каби йирик фондлар томонидан қўллаб-қувватланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Неко Ҳеалт ўзининг махсус сканерлаш технологиясини ишлаб чиққан бўлиб, у қон таҳлиллари билан биргаликда инсон саломатлигининг тўлиқ манзарасини чизиб беради. Мазкур жараён нафақат касалликларни эрта аниқлаш, балки спорт ихлосмандлари учун тана таркиби ҳақида батафсил маълумот олиш имконини ҳам яратади. Ҳозирда компания ушбу маълумотларни Apple Ҳеалт иловаси билан интеграция қилиш устида ишламоқда, бу эса шифокорларга реал вақтдаги кўрсаткичлар асосида аниқроқ хулоса чиқаришга ёрдам беради.
Соғлиқни сақлашда янги стандартларКомпания асосчиларидан бири Ҳжалмар Нилсонне таъкидлашича, Неко Ҳеалт тизими орқали олинган маълумотлар тиббий ходимлар учун беқиёс манба бўлиб хизмат қилади. Бугунги кунга қадар 100 мингдан ортиқ киши ушбу сканерлаш хизматидан фойдаланган, яна 350 мингдан зиёд одам навбатда турибди. Ҳозирда стартапнинг Швеция ва Буюк Британияда марказлари мавжуд бўлиб, яқин орада АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида илк филиалини очишни режалаштирмоқда.
Технологиянинг самарадорлигини оддий мисолларда ҳам кўриш мумкин. Масалан, машҳур Кальм иловаси асосчиси Алекс Тев ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Неко Ҳеалт сканери унинг орқасидаги хавфли ўсимтани (малигнант моле) аниқлашга ёрдам берганини ёзди. Ўз вақтида ўтказилган жарроҳлик амалиёти туфайли у жиддий хавфдан қутулиб қолган. Бу каби ҳолатлар технологиянинг ҳаётий аҳамиятини яна бир бор исботламоқда.
Рақобат ва келажак режалариНеко Ҳеалт бозорда ягона эмас. Сунъий интеллект ёрдамида тасвирлар яратувчи Midjourney лабораторияси ҳам ўзининг тана сканерини ишлаб чиқишини эълон қилган. Бироқ Midjourney бу технологияни 2027-йилда Сан-Францискода очиладиган курорт ва спа марказлари таркибига киритишни мақсад қилган. Даниел Эк нинг лойиҳаси эса кўпроқ тиббий диагностика ва профилактикага эътибор қаратгани билан ажралиб туради.
Инвестиция раундида Атомико, Генерал Каталйст, Лакестар ва Либертй Ситй Вентурес каби нуфузли компаниялар ҳам иштирок этди. Ушбу йирик сармоя Неко Ҳеалт компаниясига ўз технологияларини такомиллаштириш ва глобал миқёсда кенгайиш имконини беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай технологияларнинг ривожланиши муҳим, чунки келажакда масофавий диагностика ва Apple Ҳеалт каби экотизимлар орқали тиббий хизматлар сифати ошиши кутилмоқда.
…