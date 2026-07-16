Spotify асосчиси Даниел Эк нинг Неко Ҳеалт стартапи яна 700 миллион доллар жалб қилди

·0·Техно
Spotify асосчиси Даниел Эк нинг Неко Ҳеалт стартапи яна 700 миллион доллар жалб қилди

Spotify асосчиси Даниел Эк ва Ҳжалмар Нилсонне томонидан ташкил этилган Неко Ҳеалт стартапи навбатдаги инвестиция раундида 700 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Инсон саломатлигини тана сканерлаш технологияси орқали таҳлил қилувчи ушбу лойиҳа тиббиёт ва технология чорраҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур Сериес К босқичидаги молиялаштириш Lightsпеед Вентуре Партнерс ва О.Г. Вентуре Партнерс каби йирик фондлар томонидан қўллаб-қувватланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Неко Ҳеалт ўзининг махсус сканерлаш технологиясини ишлаб чиққан бўлиб, у қон таҳлиллари билан биргаликда инсон саломатлигининг тўлиқ манзарасини чизиб беради. Мазкур жараён нафақат касалликларни эрта аниқлаш, балки спорт ихлосмандлари учун тана таркиби ҳақида батафсил маълумот олиш имконини ҳам яратади. Ҳозирда компания ушбу маълумотларни Apple Ҳеалт иловаси билан интеграция қилиш устида ишламоқда, бу эса шифокорларга реал вақтдаги кўрсаткичлар асосида аниқроқ хулоса чиқаришга ёрдам беради.

Соғлиқни сақлашда янги стандартлар

Компания асосчиларидан бири Ҳжалмар Нилсонне таъкидлашича, Неко Ҳеалт тизими орқали олинган маълумотлар тиббий ходимлар учун беқиёс манба бўлиб хизмат қилади. Бугунги кунга қадар 100 мингдан ортиқ киши ушбу сканерлаш хизматидан фойдаланган, яна 350 мингдан зиёд одам навбатда турибди. Ҳозирда стартапнинг Швеция ва Буюк Британияда марказлари мавжуд бўлиб, яқин орада АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида илк филиалини очишни режалаштирмоқда.

Технологиянинг самарадорлигини оддий мисолларда ҳам кўриш мумкин. Масалан, машҳур Кальм иловаси асосчиси Алекс Тев ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Неко Ҳеалт сканери унинг орқасидаги хавфли ўсимтани (малигнант моле) аниқлашга ёрдам берганини ёзди. Ўз вақтида ўтказилган жарроҳлик амалиёти туфайли у жиддий хавфдан қутулиб қолган. Бу каби ҳолатлар технологиянинг ҳаётий аҳамиятини яна бир бор исботламоқда.

Рақобат ва келажак режалари

Неко Ҳеалт бозорда ягона эмас. Сунъий интеллект ёрдамида тасвирлар яратувчи Midjourney лабораторияси ҳам ўзининг тана сканерини ишлаб чиқишини эълон қилган. Бироқ Midjourney бу технологияни 2027-йилда Сан-Францискода очиладиган курорт ва спа марказлари таркибига киритишни мақсад қилган. Даниел Эк нинг лойиҳаси эса кўпроқ тиббий диагностика ва профилактикага эътибор қаратгани билан ажралиб туради.

Инвестиция раундида Атомико, Генерал Каталйст, Лакестар ва Либертй Ситй Вентурес каби нуфузли компаниялар ҳам иштирок этди. Ушбу йирик сармоя Неко Ҳеалт компаниясига ўз технологияларини такомиллаштириш ва глобал миқёсда кенгайиш имконини беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай технологияларнинг ривожланиши муҳим, чунки келажакда масофавий диагностика ва Apple Ҳеалт каби экотизимлар орқали тиббий хизматлар сифати ошиши кутилмоқда.

Неко ҲеалтДаниел ЭкSpotifyТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиOpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиБугун, 00:55Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиХитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиБугун, 00:53Мира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиМира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиБугун, 00:00Классика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКлассика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКеча, 23:54Microsoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиMicrosoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиКеча, 23:53SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди