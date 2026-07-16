Лионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишди
Жаҳон чемпионатининг ярим финал баҳсида Англия устидан қозонилган иродали ғалабадан сўнг, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ва унинг жамоадошлари рақиб дарвозабони Жордан Пиккфорднинг сув идишини кўздан кечиришди. Ушбу идиш шунчаки сув ичиш учун эмас, балки пеналтилар сериясига тайёргарлик кўриш учун махсус эслатмалар билан қопланган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув якунлангач, Аргентина мураббийлар штаби аъзоларидан бири майдондан ушбу идишни топиб олди ва уни Лионель Мессига топширди. Goal.com нашрининг хабар беришича, видео тасвирларда Месси идишдаги ёзувларни диққат билан ўрганаётгани ва жамоадошлари билан муҳокама қилаётгани акс этган. Идиш сиртида Аргентина терма жамоаси футболчиларининг пеналти тепиш услублари ва севимли нуқталари ҳақида батафсил маълумотлар ёзилган эди.
Аргентина юлдузларининг кулгиси ва Пиккфорднинг тайёргарлигиҚизиқарли томони шундаки, идишдаги қайдлар Аргентина футболчилари орасида кулгу келтириб чиқарди. Хусусан, ярим ҳимоячи Энзо Фернандез ўз исми ва зарба бериш одатлари ҳақидаги маълумотларни кўриб, буни ҳазил билан қабул қилди. Англиялик посбон Жордан Пиккфорд ҳар бир рақибнинг зарба йўналишини олдиндан ўрганиб чиққан бўлса-да, ўйиннинг асосий вақтида содир бўлган воқеалар бу тайёргарликни фойдасиз қилиб қўйди.
Англия терма жамоаси учрашув давомида устунликка эга бўлиб турган эди, бироқ ўйин охиридаги кутилмаган бурилиш барчасини ўзгартириб юборди. Энзо Фернандез ҳисобни тенглаштирган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Лаутаро Мартинез ғалаба голини уриб, Аргентинани финалга олиб чиқди. Шу тариқа, Пиккфорднинг пеналтилар серияси учун мўлжалланган "шпаргалкалари" майдоннинг ўзида қолиб кетди.
Жордан Пиккфорд халқаро майдондаги фаолияти давомида пеналтиларга ўзгача ёндашиши билан танилган. Унинг сув идишига ёпиштирилган эслатмалари аввалги йирик турнирларда Англияга ғалаба келтирган эди. Бироқ бу сафар Аргентина ҳужумкорлиги ва ўйин охиридаги босими туфайли баҳс пеналтилар сериясигача етиб бормади. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, мухлислар орасида турли ҳазилларни келтириб чиқарди.
Эндиликда Лионель Скалони бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси кетма-кет иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун Испанияга қарши финал баҳсига тайёргарлик кўрмоқда. Англия эса мағлубиятдан сўнг учинчи ўрин учун Франция билан баҳс олиб боради. Месси ва унинг жамоаси учун ушбу ғалаба нафақат финал йўлланмаси, балки рақибнинг барча режалари барбод бўлганининг рамзий исботига ҳам айланди.
…