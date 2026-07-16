Лионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишди

·57·Спорт
Лионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишди

Жаҳон чемпионатининг ярим финал баҳсида Англия устидан қозонилган иродали ғалабадан сўнг, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ва унинг жамоадошлари рақиб дарвозабони Жордан Пиккфорднинг сув идишини кўздан кечиришди. Ушбу идиш шунчаки сув ичиш учун эмас, балки пеналтилар сериясига тайёргарлик кўриш учун махсус эслатмалар билан қопланган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув якунлангач, Аргентина мураббийлар штаби аъзоларидан бири майдондан ушбу идишни топиб олди ва уни Лионель Мессига топширди. Goal.com нашрининг хабар беришича, видео тасвирларда Месси идишдаги ёзувларни диққат билан ўрганаётгани ва жамоадошлари билан муҳокама қилаётгани акс этган. Идиш сиртида Аргентина терма жамоаси футболчиларининг пеналти тепиш услублари ва севимли нуқталари ҳақида батафсил маълумотлар ёзилган эди.

Аргентина юлдузларининг кулгиси ва Пиккфорднинг тайёргарлиги

Қизиқарли томони шундаки, идишдаги қайдлар Аргентина футболчилари орасида кулгу келтириб чиқарди. Хусусан, ярим ҳимоячи Энзо Фернандез ўз исми ва зарба бериш одатлари ҳақидаги маълумотларни кўриб, буни ҳазил билан қабул қилди. Англиялик посбон Жордан Пиккфорд ҳар бир рақибнинг зарба йўналишини олдиндан ўрганиб чиққан бўлса-да, ўйиннинг асосий вақтида содир бўлган воқеалар бу тайёргарликни фойдасиз қилиб қўйди.

Англия терма жамоаси учрашув давомида устунликка эга бўлиб турган эди, бироқ ўйин охиридаги кутилмаган бурилиш барчасини ўзгартириб юборди. Энзо Фернандез ҳисобни тенглаштирган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Лаутаро Мартинез ғалаба голини уриб, Аргентинани финалга олиб чиқди. Шу тариқа, Пиккфорднинг пеналтилар серияси учун мўлжалланган "шпаргалкалари" майдоннинг ўзида қолиб кетди.

Жордан Пиккфорд халқаро майдондаги фаолияти давомида пеналтиларга ўзгача ёндашиши билан танилган. Унинг сув идишига ёпиштирилган эслатмалари аввалги йирик турнирларда Англияга ғалаба келтирган эди. Бироқ бу сафар Аргентина ҳужумкорлиги ва ўйин охиридаги босими туфайли баҳс пеналтилар сериясигача етиб бормади. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, мухлислар орасида турли ҳазилларни келтириб чиқарди.

Эндиликда Лионель Скалони бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси кетма-кет иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун Испанияга қарши финал баҳсига тайёргарлик кўрмоқда. Англия эса мағлубиятдан сўнг учинчи ўрин учун Франция билан баҳс олиб боради. Месси ва унинг жамоаси учун ушбу ғалаба нафақат финал йўлланмаси, балки рақибнинг барча режалари барбод бўлганининг рамзий исботига ҳам айланди.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖаҳон ЧемпионатиЖордан Пиккфорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиЧелси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиБугун, 14:39Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Бугун, 14:34Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиЖуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди