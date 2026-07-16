ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси футбол оламини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. ЖЧ-2026 яримфинали доирасида Англияга қарши кечган драматик баҳсда (2:1) Месси иккита голли узатмани амалга ошириб, жамоасини Испанияга қарши ўтадиган катта финалга олиб чиқди.
Ушбу ўйин орқали 39 ёшли афсона Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг буюк ва такрорланмас рекордларни расмийлаштирди.
Zamin.uz футбол тарихидаги ушбу тарихий воқелик ва икки буюк афсона — Месси ҳамда Роналдунинг мундиаллардаги кўрсаткичлари таҳлилини тақдим этади.
Ҳар бир ўйинда битта самарали ҳаракат!
Лионель Месси ЖЧ-2026 турнирида ҳозиргача ўтказилган 7 та баҳсда ўз ҳисобига 8 та гол ва 4 та ассист ёзиб қўйишга улгурди. Унинг мундиаллардаги умумий статистикаси эса шунчаки ақлбовар қилмас даражага етди:
Жаҳон чемпионатларидаги умумий ўйинлари: 33 та баҳс
Урилган голлари: 21 та гол
Голли узатмалари (ассистлари): 12 та голли узатма
«Гол+ассист» тизими бўйича умумий очколари: 33 очко
Тарихий рекорд: Месси Жаҳон чемпионатлари тарихида роппа-роса 33 та ўйинда иштирок этиб, 33 та гол ва ассист қайд этди. Бу ҳар бир ўйинда ўртача биттадан голли вазиятда бевосита иштирок этиш демакдир. Бундай барқарорлик мундиаллар тарихида ҳали ҳеч кимга насиб этмаган!
Месси ва Роналду: Жаҳон чемпионатларидаги фарқ қанча?
Замонамизнинг икки буюк футболчиси ўртасидаги рақобат Жаҳон чемпионатларида ҳам яққол кўзга ташланади. Беш карра «Олтин тўп» соҳиби Криштиану Роналду ҳам ушбу ЖЧ-2026 мусобақасида Португалия сафида 5 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 3 бор ишғол қилди. Бироқ умумий мундиаллар статистикаси борасида Месси ўз рақибидан анча илгарилаб кетган.
Қуйидаги жадвалда икки афсонанинг Жаҳон чемпионатларидаги умумий кўрсаткичлари таққосланган:
Кўрсаткичлар
Лионель Месси (Аргентина)
Криштиану Роналду (Португалия)
Жаҳон чемпионатларидаги ўйинлар
33 та
27 та
Урилган голлар сони
21 та
11 та
Амалга оширилган ассистлар
12 та
2 та
«Гол+пас» тизимидаги умумий очко
33 очко
13 очко
Ўртача самарадорлик (ҳар бир ўйинга)
1.00
0.48
Олдинда — Буюк финал!
Эндиликда Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоасини ЖЧ-2026нинг ҳал қилувчи финал баҳси кутмоқда. Инглизларни турнирдан чиқариб юборган «альбиселесте» финалда Испания терма жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Ушбу учрашув 39 ёшли Месси учун Жаҳон чемпионатидаги умумий рекордларини янада янгилаш ва фаолиятидаги энг ёрқин нуқталардан бирини қўйиш учун ажойиб имкониятдир.
…