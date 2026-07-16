ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!

·25·Спорт
ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси футбол оламини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. ЖЧ-2026 яримфинали доирасида Англияга қарши кечган драматик баҳсда (2:1) Месси иккита голли узатмани амалга ошириб, жамоасини Испанияга қарши ўтадиган катта финалга олиб чиқди.

Ушбу ўйин орқали 39 ёшли афсона Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг буюк ва такрорланмас рекордларни расмийлаштирди.

Zamin.uz футбол тарихидаги ушбу тарихий воқелик ва икки буюк афсона — Месси ҳамда Роналдунинг мундиаллардаги кўрсаткичлари таҳлилини тақдим этади.

Ҳар бир ўйинда битта самарали ҳаракат!

Лионель Месси ЖЧ-2026 турнирида ҳозиргача ўтказилган 7 та баҳсда ўз ҳисобига 8 та гол ва 4 та ассист ёзиб қўйишга улгурди. Унинг мундиаллардаги умумий статистикаси эса шунчаки ақлбовар қилмас даражага етди:

  • Жаҳон чемпионатларидаги умумий ўйинлари: 33 та баҳс

  • Урилган голлари: 21 та гол

  • Голли узатмалари (ассистлари): 12 та голли узатма

  • «Гол+ассист» тизими бўйича умумий очколари: 33 очко

Тарихий рекорд: Месси Жаҳон чемпионатлари тарихида роппа-роса 33 та ўйинда иштирок этиб, 33 та гол ва ассист қайд этди. Бу ҳар бир ўйинда ўртача биттадан голли вазиятда бевосита иштирок этиш демакдир. Бундай барқарорлик мундиаллар тарихида ҳали ҳеч кимга насиб этмаган!

Месси ва Роналду: Жаҳон чемпионатларидаги фарқ қанча?

Замонамизнинг икки буюк футболчиси ўртасидаги рақобат Жаҳон чемпионатларида ҳам яққол кўзга ташланади. Беш карра «Олтин тўп» соҳиби Криштиану Роналду ҳам ушбу ЖЧ-2026 мусобақасида Португалия сафида 5 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 3 бор ишғол қилди. Бироқ умумий мундиаллар статистикаси борасида Месси ўз рақибидан анча илгарилаб кетган.

Қуйидаги жадвалда икки афсонанинг Жаҳон чемпионатларидаги умумий кўрсаткичлари таққосланган:

Кўрсаткичлар

Лионель Месси (Аргентина)

Криштиану Роналду (Португалия)

Жаҳон чемпионатларидаги ўйинлар

33 та

27 та

Урилган голлар сони

21 та

11 та

Амалга оширилган ассистлар

12 та

2 та

«Гол+пас» тизимидаги умумий очко

33 очко

13 очко

Ўртача самарадорлик (ҳар бир ўйинга)

1.00

0.48

Олдинда — Буюк финал!

Эндиликда Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоасини ЖЧ-2026нинг ҳал қилувчи финал баҳси кутмоқда. Инглизларни турнирдан чиқариб юборган «альбиселесте» финалда Испания терма жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Ушбу учрашув 39 ёшли Месси учун Жаҳон чемпионатидаги умумий рекордларини янада янгилаш ва фаолиятидаги энг ёрқин нуқталардан бирини қўйиш учун ажойиб имкониятдир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Бугун, 15:17Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиЧелси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиБугун, 14:39Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Бугун, 14:34Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиЖуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди