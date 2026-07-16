Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолди

·32·Спорт
Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолди

Лондоннинг Челси клуби Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги мағлубияти фонида ўз футболчиси Энзо Фернандез билан боғлиқ постни ўчириб ташлашга мажбур бўлди. Аргентиналик ярим ҳимоячининг инглизлар дарвозасига урган голи клуб ижтимоий тармоқларида нишонланиши мухлисларнинг кескин норозилигига сабаб бўлди. Бу воқеа клубнинг ўз мамлакати мухлислари ҳиссиётларига беписандлиги сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати ярим финали доирасида кечган баҳсда Аргентина терма жамоаси Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритди. Энзо Фернандез учрашувда ҳисобни тенглаштирувчи голга муаллифлик қилди. Челси расмий саҳифаларида ушбу голни олқишловчи хабар пайдо бўлиши билан инглиз мухлислари ўртасида ҳақиқий ғалаён кўтарилди. Кўплаб ишқибозлар маҳаллий клубнинг ўз терма жамоаси мағлубиятига сабабчи бўлган голни байрам қилишини "шармандалик" деб атади.

Мухлисларнинг кескин муносабати

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Челси маъмуриятини клубнинг ички мухлислар базаси ва инглиз футболи қадриятларини ҳурмат қилмасликда айблади. Х (собиқ Twitter) тармоғида қолдирилган изоҳларда мухлислар клубнинг бу ҳаракатини мутлақо асоссиз ва ноўрин деб ҳисоблашган. Вазият кескинлашгач, Лондон клуби раҳбарияти постни барча расмий каналлардан ўчириб ташлади, бироқ ҳозирча ҳолат юзасидан расмий изоҳ берилмади.

Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат Энзо Фернандез атрофидаги биринчи можаро эмас. Аввалроқ, 2024-йилги Копа Америка турниридаги ғалабадан сўнг, футболчи ирқчилик мазмунидаги қўшиқлар куйлангани билан боғлиқ можарога аралашиб қолган эди. Ўшанда Фернандез очиқчасига узр сўраган ва Челси клуби унга нисбатан ички интизомий чоралар қўллаган эди.

Клуб ва футболчи ўртасидаги мураккаб вазият

Энзо Фернандез 2023-йилда Бенфика клубидан Британия рекорди даражасидаги маблағ эвазига Челси сафига келиб қўшилган эди. У жамоанинг асосий таркиб ўйинчиси ҳисобланса-да, унинг халқаро майдондаги муваффақиятлари ва уларнинг клуб томонидан ёритилиши инглиз жамоатчилиги орасида доимий равишда турли баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда.

Ушбу воқеа замонавий футбол клублари учун ижтимоий тармоқларни бошқаришда нақадар эҳтиёткор бўлиш лозимлигини яна бир бор кўрсатди. Глобал брендга айланган клублар ўз легионерларини қўллаб-қувватлаш ва маҳаллий мухлислар ватанпарварлик туйғулари ўртасидаги мувозанатни сақлаши ўта муҳим ҳисобланади. Ҳозирда Челси маъмурлари ушбу хатодан сўнг мухлислар ишончини қайтариш устида бош қотирмоқда.

ЧелсиЭнзо ФернандезАнглияАргентинаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Бугун, 14:34Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиЖуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиБугун, 14:31Лионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиЛионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди