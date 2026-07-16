Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолди
Лондоннинг Челси клуби Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги мағлубияти фонида ўз футболчиси Энзо Фернандез билан боғлиқ постни ўчириб ташлашга мажбур бўлди. Аргентиналик ярим ҳимоячининг инглизлар дарвозасига урган голи клуб ижтимоий тармоқларида нишонланиши мухлисларнинг кескин норозилигига сабаб бўлди. Бу воқеа клубнинг ўз мамлакати мухлислари ҳиссиётларига беписандлиги сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати ярим финали доирасида кечган баҳсда Аргентина терма жамоаси Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритди. Энзо Фернандез учрашувда ҳисобни тенглаштирувчи голга муаллифлик қилди. Челси расмий саҳифаларида ушбу голни олқишловчи хабар пайдо бўлиши билан инглиз мухлислари ўртасида ҳақиқий ғалаён кўтарилди. Кўплаб ишқибозлар маҳаллий клубнинг ўз терма жамоаси мағлубиятига сабабчи бўлган голни байрам қилишини "шармандалик" деб атади.
Мухлисларнинг кескин муносабатиИжтимоий тармоқ фойдаланувчилари Челси маъмуриятини клубнинг ички мухлислар базаси ва инглиз футболи қадриятларини ҳурмат қилмасликда айблади. Х (собиқ Twitter) тармоғида қолдирилган изоҳларда мухлислар клубнинг бу ҳаракатини мутлақо асоссиз ва ноўрин деб ҳисоблашган. Вазият кескинлашгач, Лондон клуби раҳбарияти постни барча расмий каналлардан ўчириб ташлади, бироқ ҳозирча ҳолат юзасидан расмий изоҳ берилмади.
Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат Энзо Фернандез атрофидаги биринчи можаро эмас. Аввалроқ, 2024-йилги Копа Америка турниридаги ғалабадан сўнг, футболчи ирқчилик мазмунидаги қўшиқлар куйлангани билан боғлиқ можарога аралашиб қолган эди. Ўшанда Фернандез очиқчасига узр сўраган ва Челси клуби унга нисбатан ички интизомий чоралар қўллаган эди.
Клуб ва футболчи ўртасидаги мураккаб вазиятЭнзо Фернандез 2023-йилда Бенфика клубидан Британия рекорди даражасидаги маблағ эвазига Челси сафига келиб қўшилган эди. У жамоанинг асосий таркиб ўйинчиси ҳисобланса-да, унинг халқаро майдондаги муваффақиятлари ва уларнинг клуб томонидан ёритилиши инглиз жамоатчилиги орасида доимий равишда турли баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда.
Ушбу воқеа замонавий футбол клублари учун ижтимоий тармоқларни бошқаришда нақадар эҳтиёткор бўлиш лозимлигини яна бир бор кўрсатди. Глобал брендга айланган клублар ўз легионерларини қўллаб-қувватлаш ва маҳаллий мухлислар ватанпарварлик туйғулари ўртасидаги мувозанатни сақлаши ўта муҳим ҳисобланади. Ҳозирда Челси маъмурлари ушбу хатодан сўнг мухлислар ишончини қайтариш устида бош қотирмоқда.
…