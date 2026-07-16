Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...
Англия устидан қозонилган драматик ғалабадан кейин Аргентина терма жамоаси атрофида янги можаро авж олди. Футболчилар намойиш этган Малвин ороллари ҳақидаги сиёсий баннер сабаб Аргентина футбол ассоциацияси FIFA томонидан интизомий чорага тортилиши мумкин.
Ғалаба байрамида баҳсли баннер пайдо бўлди
Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи марта финалга чиқди.
Финал ҳуштагидан кейин Лисандро Мартинес ва Жовани Ло Челсо «Малвин ороллари Аргентинага тегишли» мазмунидаги баннерни кўтариб, трибунадаги мухлисларга намойиш этган. Баннер қаердан олиб келингани ҳозирча аниқ эмас.
Ушбу ҳаракат Англия ва Аргентина ўртасидаги ҳудудий низони яна футбол майдонига олиб чиқди.
FIFA қоидалари нимани тақиқлайди?
FIFA стадионларда сиёсий мазмундаги байроқ, баннер, кийим ва бошқа материалларни намойиш этишни тақиқлайди. Футбол қоидаларида ўйинчилар либосида сиёсий, диний ёки шахсий шиорлар ва тасвирлар бўлмаслиги ҳам белгиланган.
Қоидабузарлик тасдиқланса, жазо қуйидаги кўринишларда бўлиши мумкин:
Аргентина футбол ассоциациясига жарима;
федерацияга расмий огоҳлантириш;
алоҳида футболчиларга нисбатан интизомий чора;
келгуси учрашувлар учун қўшимча чекловлар.
Бироқ жазо тури ва миқдори фақат FIFA ишни расман кўриб чиқиб, қарор қабул қилганидан кейин маълум бўлади.
Британия текширув ўтказишни сўради
Британия бизнес вазири Питер Кайл FIFAни воқеани расман текширишга чақирди. У сиёсий масалалар Жаҳон чемпионатидан алоҳида сақланиши кераклигини таъкидлаган.
Reuters хабари эълон қилинган вақтда FIFA мазкур воқеа бўйича расмий муносабат билдирмаган. Демак, Аргентинага жазо берилгани ҳақидаги хабарлар ҳозирча тасдиқланмаган — гап эҳтимолий интизомий иш ҳақида кетмоқда.
Нега бу ёзув шунчалик баҳсли?
Фолкленд ороллари Буюк Британия назоратидаги денгизорти ҳудуди ҳисобланади. Аргентина эса уларни Малвин ороллари деб атайди ва ҳудудга нисбатан суверенитет даъвосини сақлаб келади.
1982 йил 2 апрелда икки давлат ўртасида қуролли можаро бошланган. Аргентина кучлари 14 июнда таслим бўлганидан кейин Буюк Британия ороллар устидан назоратни сақлаб қолган.
74 кунлик урушда 649 нафар аргентиналик, 255 нафар британиялик ҳарбий ва оролларнинг уч нафар фуқароси ҳалок бўлган. Ҳудудга эгалик масаласидаги сиёсий баҳс ҳануз ҳал этилмаган.
Финал олдидан ортиқча босим
Аргентина 19 июль куни ЖЧ-2026 финалида Испанияга қарши майдонга тушади. Лионел Скалони жамоаси тарихий иккинчи кетма-кет чемпионликка бир қадам қолган пайтда, майдон ташқарисидаги ушбу можаро футболчиларга қўшимча босим келтириши мумкин.
Спорт нуқтайи назаридан Аргентина катта ғалабани нишонлади. Аммо сиёсий шиор туширилган баннер байрамни эҳтимолий интизомий ишга айлантирди.
Энди асосий савол — FIFA воқеани оддий огоҳлантириш билан якунлайдими ёки финал олдидан Аргентинага жиддий жазо қўллайдими?
…