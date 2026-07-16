Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...

·48·Спорт
Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...

Англия устидан қозонилган драматик ғалабадан кейин Аргентина терма жамоаси атрофида янги можаро авж олди. Футболчилар намойиш этган Малвин ороллари ҳақидаги сиёсий баннер сабаб Аргентина футбол ассоциацияси FIFA томонидан интизомий чорага тортилиши мумкин.

Ғалаба байрамида баҳсли баннер пайдо бўлди

Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи марта финалга чиқди.

Финал ҳуштагидан кейин Лисандро Мартинес ва Жовани Ло Челсо «Малвин ороллари Аргентинага тегишли» мазмунидаги баннерни кўтариб, трибунадаги мухлисларга намойиш этган. Баннер қаердан олиб келингани ҳозирча аниқ эмас.

Ушбу ҳаракат Англия ва Аргентина ўртасидаги ҳудудий низони яна футбол майдонига олиб чиқди.

FIFA қоидалари нимани тақиқлайди?

FIFA стадионларда сиёсий мазмундаги байроқ, баннер, кийим ва бошқа материалларни намойиш этишни тақиқлайди. Футбол қоидаларида ўйинчилар либосида сиёсий, диний ёки шахсий шиорлар ва тасвирлар бўлмаслиги ҳам белгиланган.

Қоидабузарлик тасдиқланса, жазо қуйидаги кўринишларда бўлиши мумкин:

  • Аргентина футбол ассоциациясига жарима;

  • федерацияга расмий огоҳлантириш;

  • алоҳида футболчиларга нисбатан интизомий чора;

  • келгуси учрашувлар учун қўшимча чекловлар.

Бироқ жазо тури ва миқдори фақат FIFA ишни расман кўриб чиқиб, қарор қабул қилганидан кейин маълум бўлади.

Британия текширув ўтказишни сўради

Британия бизнес вазири Питер Кайл FIFAни воқеани расман текширишга чақирди. У сиёсий масалалар Жаҳон чемпионатидан алоҳида сақланиши кераклигини таъкидлаган.

Reuters хабари эълон қилинган вақтда FIFA мазкур воқеа бўйича расмий муносабат билдирмаган. Демак, Аргентинага жазо берилгани ҳақидаги хабарлар ҳозирча тасдиқланмаган — гап эҳтимолий интизомий иш ҳақида кетмоқда.

Нега бу ёзув шунчалик баҳсли?

Фолкленд ороллари Буюк Британия назоратидаги денгизорти ҳудуди ҳисобланади. Аргентина эса уларни Малвин ороллари деб атайди ва ҳудудга нисбатан суверенитет даъвосини сақлаб келади.

1982 йил 2 апрелда икки давлат ўртасида қуролли можаро бошланган. Аргентина кучлари 14 июнда таслим бўлганидан кейин Буюк Британия ороллар устидан назоратни сақлаб қолган.

74 кунлик урушда 649 нафар аргентиналик, 255 нафар британиялик ҳарбий ва оролларнинг уч нафар фуқароси ҳалок бўлган. Ҳудудга эгалик масаласидаги сиёсий баҳс ҳануз ҳал этилмаган.

Финал олдидан ортиқча босим

Аргентина 19 июль куни ЖЧ-2026 финалида Испанияга қарши майдонга тушади. Лионел Скалони жамоаси тарихий иккинчи кетма-кет чемпионликка бир қадам қолган пайтда, майдон ташқарисидаги ушбу можаро футболчиларга қўшимча босим келтириши мумкин.

Спорт нуқтайи назаридан Аргентина катта ғалабани нишонлади. Аммо сиёсий шиор туширилган баннер байрамни эҳтимолий интизомий ишга айлантирди.

Энди асосий савол — FIFA воқеани оддий огоҳлантириш билан якунлайдими ёки финал олдидан Аргентинага жиддий жазо қўллайдими?

АргентинаАнглияФИФАЛисандро МартинесПитер Кайл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиЧелси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиБугун, 14:39Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиЖуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиБугун, 14:31Лионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиЛионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди