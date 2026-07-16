18 ёшдан катталар учун имконият: эконазоратчи бўлинг

·32·Жамият
18 ёшдан катталар учун имконият: эконазоратчи бўлинг

Ўзбекистонда жамоатчилик экология назоратчиси бўлишни истаган фуқаролардан аризалар қабул қилинмоқда. Табиатни муҳофаза қилишга бефарқ бўлмаганлар махсус ўқув ва имтиҳондан сўнг экологик ҳуқуқбузарликларни аниқлашда ваколатли идораларга ёрдам бериши мумкин.

Кимлар ариза бера олади?

Жамоатчилик экология назоратчиси мақомини Ўзбекистон фуқаролигига эга ва 18 ёшга тўлган шахслар олиши мумкин.

Қабул ҳақидаги маълумотга кўра, номзодлар Миллий экология қўмитасининг ҳудудий бошқармасига мурожаат қилиши ёки ҳужжатларни info@eco.gov.uz электрон почта манзилига юбориши мумкин. Мазкур электрон манзил қўмитанинг расмий алоқа манзили сифатида ҳам кўрсатилган.

Аризага қуйидаги ҳужжатлар илова қилинади:

Керакли ҳужжат

Талаб

Паспорт ёки ID-карта

нусхаси

Фотосурат

3×4 сантиметр

Ариза

ёзма ёки электрон шаклда

Амалдаги низомда ҳам номзод паспорт ёки ID-карта нусхаси ва рангли 3×4 фотосурат тақдим этиши белгиланган. Аризалар ҳудудий органлар томонидан ўн иш куни ичида кўриб чиқилади.

Номзодлар 72 соат бепул ўқитилади

Ҳужжатлари маъқулланган номзодлар махсус тайёргарликдан ўтказилади. Ўқувнинг умумий давомийлиги 72 соат бўлиб, машғулотлар бепул ташкил этилади. Зарур ҳолларда таълим масофавий шаклда ҳам ўтказилиши мумкин.

Ўқув якунида номзодлар имтиҳон топширади. Муваффақиятли натижа кўрсатганларга сертификат ва QR-код билан тасдиқланган жамоатчилик экология назоратчиси гувоҳномаси берилади.

Гувоҳнома уч йил давомида амал қилади. Муддат тугагач, назоратчи қайта тайёргарликдан ўтиши керак бўлади.

Эконазоратчи нима билан шуғулланади?

Жамоатчилик экология назоратчилари атроф-муҳит ҳолатини кузатиш, табиий ресурслардан нооқилона фойдаланиш ҳолатларини аниқлаш ва ваколатли органларга хабар бериш билан шуғулланади.

Улар қуйидаги ҳолатларга эътибор қаратиши мумкин:

  • чиқиндиларни белгиланмаган жойга ташлаш;

  • чиқиндиларни ёқиш ва ҳавони ифлослантириш;

  • оқова сувларни ариқ, канал ёки бошқа сув ҳавзаларига оқизиш;

  • дарахтларни ноқонуний кесиш;

  • ноқонуний ов ва балиқ овлаш;

  • ер ва сув ресурсларини ифлослантириш.

Ҳуқуқбузарлик аниқланса, назоратчи далолатнома расмийлаштириши, фото ва видео далилларни илова қилиб, маълумотни «Эконазорат» электрон тизими орқали ваколатли идораларга юбориши мумкин.

Бу давлат инспектори лавозими эмас

Муҳим жиҳат: жамоатчилик экология назоратчиси давлат инспектори ҳисобланмайди. У давлат экологик назорат органларига ихтиёрий ва жамоатчилик асосида ёрдам беради.

Назоратчи мустақил равишда жарима тайинламайди. У ҳуқуқбузарликни қайд этади, далилларни расмийлаштиради ва тегишли органга тақдим этади. Якуний ҳуқуқий чора ваколатли идоралар томонидан кўрилади.

Шу сабабли гувоҳнома фуқарога чекланмаган ваколат эмас, балки қонун доирасида жамоатчилик назоратида иштирок этиш ҳуқуқини беради.

Фаол назоратчилар рағбатлантирилади

Экологик ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва табиатни муҳофаза қилишда самарали иштирок этган назоратчилар белгиланган тартибда пул мукофоти олиши мумкин.

Табиатни асраш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишда алоҳида ташаббус кўрсатган иштирокчилар эса «Табиат ҳимоячиси» кўкрак нишони билан тақдирланиши мумкин.

Табиатни ҳимоя қилишга амалий имконият

Янги қабул фуқароларга экологик муаммоларни фақат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилиш эмас, балки уларни қонуний тартибда қайд этиб, ҳал қилинишига кўмаклашиш имконини беради.

Бироқ бу мақом катта масъулият ҳам юклайди. Назоратчи холис бўлиши, тасдиқланмаган маълумот тарқатмаслиги ва шахсий келишмовчиликларни экологик ҳуқуқбузарлик сифатида кўрсатмаслиги лозим.

Сизнингча, ҳар бир маҳаллада камида битта жамоатчилик экология назоратчиси бўлиши керакми?

ЎзбекистонМиллий экология қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиМаҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиБугун, 14:12Тошкентда аҳоли учун бепул чўмилиш жойлари ташкил этиладиТошкентда аҳоли учун бепул чўмилиш жойлари ташкил этиладиБугун, 12:51Гулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетдиГулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетдиБугун, 12:39Тошкент вилоятида барча боғчалар вақтинча ёпилдиТошкент вилоятида барча боғчалар вақтинча ёпилдиБугун, 11:49Тошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилдиТошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилдиБугун, 10:11Тунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиТунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиКеча, 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда