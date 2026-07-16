SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирди

·0·Техно
SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни тадқиқ қилиш тарихидаги энг қудратли ракета тизими — Starship'нинг навбатдаги парвозига сўнгги тайёргарликни якунлади. Техас штатидаги Starbase космодромида Шип 40 кемаси ва Боостер 20 кучайтиргичи бирлаштирилиб, парвоз олди ҳолатига келтирилди. Ушбу 13-парвоз коинот технологиялари ривожида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASAСпасефlight маълумотларига кўра, улкан ракетани йиғиш жараёни Мечазилла деб номланувчи махсус миноранинг механик “қўллари” ёрдамида амалга оширилди. Бу технология ракетани нафақат йиғиш, балки келажакда уни ҳавонинг ўзида тутиб олиш учун мўлжалланган бўлиб, SpaceX'нинг қайта фойдаланилувчи тизимлар борасидаги етакчилигини намойиш этади.

Техник янгиланишлар ва синовлар

Мазкур миссия учун тайёрланган Super Heavy Booster 20 кучайтиргичи жорий йилнинг 10-июль куни 33 та Raptor двигателининг барчасини қамраб олган статик синовдан муваффақиятли ўтган эди. Ўз навбатида, Шип 40 кемаси ҳам 6 та двигателнинг 60 сониялик ишчи ҳолатини текшириш босқичини якунлади. Бу сафарги кема V3 модификациясининг иккинчи намунаси бўлиб, у аввалгиларидан каттароқ ёнилғи баклари ва такомиллаштирилган двигателлари билан ажралиб туради.

Парвоз жадвалига кўра, 90 дақиқалик старт ойнаси маҳаллий вақт билан 16-июль куни соат 17:45 да очилади. Ўзбекистон вақти билан бу ҳодиса 17-июль тонгига тўғри келади. Мутахассислар ушбу парвоз давомида бир нечта мураккаб вазифаларни бажаришни мақсад қилган:

  • Ракета поғоналарининг муваффақиятли ажралиши;
  • Очиқ коинотда Шип 40 двигателларини қайта ишга тушириш;
  • Фойдали юкни (Starlink сунъий йўлдошлари) чиқариш;
  • Кема ва кучайтиргични белгиланган ҳудудга юmsҳоқ қўндириш.
Маълум қилинишича, кема бортида Starlink V3 русумидаги янги авлод сунъий йўлдошлари бўлади. Бироқ, ушбу қурилмалар орбитада қолмайди. Улар Starship билан бирга суборбитал траектория бўйлаб ҳаракатланади ва миссия якунида атмосфера қатламларида ёниб кетиши режалаштирилган. Бу усул янги тизимларни реал юклама билан синаб кўриш имконини беради.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу воқеа катта аҳамиятга эга, чунки Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда сунъий йўлдош алоқаси нархининг пасайишига ва глобал интернет қамровининг кенгайишига бевосита таъсир кўрсатади. SpaceX ушбу парвоз орқали Марс ва Ой миссиялари учун пойдевор яратишда давом этмоқда.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариБугун, 14:58VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиVK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиБугун, 14:29Xiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатдиXiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатдиБугун, 13:53.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқдаБугун, 13:28Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаStarlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаБугун, 12:56Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорStarlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди