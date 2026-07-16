VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилди

·21·Техно
VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилди

Россиянинг энг йирик технологик холдингларидан бири бўлган VK компанияси ўзининг энг муҳим лойиҳаларидан бири — РуСторе иловалар дўконини сотиш бўйича келишувга эришганини расман эълон қилди. Ушбу қарор Россия технология бозорида кутилмаган ўзгаришлардан бири сифатида баҳоланмоқда, чунки мазкур платформа мамлакатда хорижий сервислар чекланган бир пайтда асосий муқобил сифатида яратилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания матбуот хизмати берган маълумотга кўра, платформанинг 100 фоиз улуши РуСторе ишлаб чиқувчиси бўлган компания раҳбариятига ўтади. Хусусан, харидор сифатида платформа бош директори Дмитрий Панкрушев кўрсатилган. Мазкур келишув натижасида дўкон тўлиқ мустақил бошқарувга ўтиши кутилмоқда.

Мустақил ривожланиш ва янги режалар

РуСторе жамоаси ушбу ўзгаришдан сўнг ҳам платформани ривожлантиришда давом этишини билдирди. Асосий мақсад — фойдаланувчилар, дастурчилар ва ҳамкорлар учун сервиснинг барқарор ишлашини таъминлаш, янги функцияларни жорий этиш ва иловалар каталогини кенгайтиришдир. Бу эса платформанинг бозор сегментидаги ўрнини сақлаб қолишга хизмат қилади.

Ҳозирча битимнинг молиявий шартлари, харид суммаси ва уни якунлашнинг аниқ муддатлари очиқланмаган. Экспертларнинг фикрича, бундай йирик лойиҳанинг бошқарувга сотилиши VK учун стратегик ресурсларни бошқа йўналишларга, хусусан, ижтимоий тармоқлар ва контент хизматларига йўналтириш имконини беради.

Эслатиб ўтамиз, РуСторе лойиҳаси 2022-йилнинг май ойида Россия Рақамли ривожланиш вазирлиги ҳомийлигида VK (собиқ Mail.ru Груп) томонидан ишга туширилган эди. Ўша пайтда ушбу қадам Google Play ва App Store каби глобал платформаларга нисбатан санкциялар кучайган бир шароитда маҳаллий дастурчиларни қўллаб-қувватлаш чораси сифатида кўрилган.

2023-йилнинг феврал ойида платформа бета-тест синовларидан муваффақиятли ўтиб, тўлиқ режимда ишлай бошлаган эди. Бугунги кунга келиб, РуСторе минглаб иловаларни ўз ичига олган ва Россия бозорида Android қурилмалари учун энг оммабоп маҳаллий дўконлардан бирига айланган. Эндиликда платформанинг келажаги янги эгалари томонидан белгиланади.

VKРуСтореРоссияТехнологияИловалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариБугун, 14:58SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиБугун, 14:58Xiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатдиXiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатдиБугун, 13:53.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқдаБугун, 13:28Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаStarlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаБугун, 12:56Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорStarlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди