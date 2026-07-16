VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилди
Россиянинг энг йирик технологик холдингларидан бири бўлган VK компанияси ўзининг энг муҳим лойиҳаларидан бири — РуСторе иловалар дўконини сотиш бўйича келишувга эришганини расман эълон қилди. Ушбу қарор Россия технология бозорида кутилмаган ўзгаришлардан бири сифатида баҳоланмоқда, чунки мазкур платформа мамлакатда хорижий сервислар чекланган бир пайтда асосий муқобил сифатида яратилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания матбуот хизмати берган маълумотга кўра, платформанинг 100 фоиз улуши РуСторе ишлаб чиқувчиси бўлган компания раҳбариятига ўтади. Хусусан, харидор сифатида платформа бош директори Дмитрий Панкрушев кўрсатилган. Мазкур келишув натижасида дўкон тўлиқ мустақил бошқарувга ўтиши кутилмоқда.
Мустақил ривожланиш ва янги режаларРуСторе жамоаси ушбу ўзгаришдан сўнг ҳам платформани ривожлантиришда давом этишини билдирди. Асосий мақсад — фойдаланувчилар, дастурчилар ва ҳамкорлар учун сервиснинг барқарор ишлашини таъминлаш, янги функцияларни жорий этиш ва иловалар каталогини кенгайтиришдир. Бу эса платформанинг бозор сегментидаги ўрнини сақлаб қолишга хизмат қилади.
Ҳозирча битимнинг молиявий шартлари, харид суммаси ва уни якунлашнинг аниқ муддатлари очиқланмаган. Экспертларнинг фикрича, бундай йирик лойиҳанинг бошқарувга сотилиши VK учун стратегик ресурсларни бошқа йўналишларга, хусусан, ижтимоий тармоқлар ва контент хизматларига йўналтириш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, РуСторе лойиҳаси 2022-йилнинг май ойида Россия Рақамли ривожланиш вазирлиги ҳомийлигида VK (собиқ Mail.ru Груп) томонидан ишга туширилган эди. Ўша пайтда ушбу қадам Google Play ва App Store каби глобал платформаларга нисбатан санкциялар кучайган бир шароитда маҳаллий дастурчиларни қўллаб-қувватлаш чораси сифатида кўрилган.
2023-йилнинг феврал ойида платформа бета-тест синовларидан муваффақиятли ўтиб, тўлиқ режимда ишлай бошлаган эди. Бугунги кунга келиб, РуСторе минглаб иловаларни ўз ичига олган ва Россия бозорида Android қурилмалари учун энг оммабоп маҳаллий дўконлардан бирига айланган. Эндиликда платформанинг келажаги янги эгалари томонидан белгиланади.
…