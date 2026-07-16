Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб берди
Жаҳон чемпионати ярим финалидан ўрин олган Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги учрашувдан сўнг юзага келган можаро футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ва аргентиналик Валентин Барко ўртасидаги тўқнашув акс этган янги кадрлар инглиз ярим ҳимоячисининг тажовузкор ҳаракатларига нима сабаб бўлганига ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дастлабки трансляцияда Беллингэмнинг рақибига зарба бергани кўринган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда тарқалган мухлислар томонидан олинган видеолар воқеалар ривожи анча мураккаб бўлганини кўрсатмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Англиянинг 1:2 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг, Беллингэм Аргентина захира дарвозабони билан қўл бериб кўришаётган вақтда Барко унга қарата ҳақоратли сўзлар айтган. Испан тилини яхши биладиган Беллингэм бу гапларга чидаб тура олмади ва рақибининг бош қисмига зарба берди.
Майдондаги провокациялар ва ҳиссиётлар портлашиУшбу ҳолат тезда кескинлашиб, Барко инглиз футболчисини туртиб юборди. Вазиятга тажрибали ҳимоячи Николас Отаменди ҳам аралашди. Англия терма жамоаси дарвозабонлари Джеймс Траффорд ва Деан Ҳендерсон жанжални тўхтатишга уринишган бўлса, ҳужумчи Оллие Ваткинс ғазаб отига минган Беллингэмни воқеа жойидан узоқлаштирди.
Маълум бўлишича, Валентин Барко ўйин давомида майдонга тушмаган бўлса-да, учрашув давомида ва ундан кейин инглиз футболчиларининг асабига тегиш билан банд бўлган. Хусусан, Энзо Фернандез ҳисобни тенглаштирганидан сўнг, ёш футболчи майдон бўйлаб югуриб, Англия вакилларининг кўз ўнгида провокацион тарзда байрам қилгани видеоларда акс этган.
Беллингэм бутун ўйин давомида Аргентина вакилларининг жисмоний босими остида қолди. Леандро Паредес ва Кристиан Ромеро каби футболчилар ҳам ўйин давомида Жуд Беллингемга нисбатан қўпол ва провокацион ҳаракатларни амалга оширишган. Бу эса финал ҳуштаги чалингач, футболчининг ҳиссиётларини жиловлай олмаслигига олиб келди.
Томас Тухелнинг тактик хатоси ва мағлубият сабаблариАнглия терма жамоасининг мағлубияти нафақат майдондаги жанжаллар, балки тактик хатолар билан ҳам боғлиқ. Антонй Гордон томонидан урилган голдан сўнг, жамоа бош мураббийи Томас Тухел ҳимоявий ўйинга ўтишга қарор қилди. Бироқ, бу қарор ўзини оқламади ва Аргентина босимни ошириб, Лаутаро Мартинезнинг голи эвазига ғалабани илиб кетди.
Тухел ўйиндан сўнг мағлубият учун масъулиятни ўз зиммасига олди ва жамоасининг ўта пассив ўйнаб юборганини тан олди. Беллингэм эса 60 йилдан бери чемпионликни кутаётган мухлислардан узр сўраб, ушбу мағлубият унинг фаолиятидаги энг оғриқли лаҳзалардан бири бўлиб қолишини таъкидлади.
- Англия 1:2 ҳисобида Аргентинага имкониятни бой берди;
- Жуд Беллингем Барко билан жанжаллашгани учун жазоланиши мумкин;
- Томас Тухел тактик ўзгаришлар хато бўлганини тан олди.
…