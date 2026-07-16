Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб берди

·82·Спорт
Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб берди

Жаҳон чемпионати ярим финалидан ўрин олган Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги учрашувдан сўнг юзага келган можаро футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ва аргентиналик Валентин Барко ўртасидаги тўқнашув акс этган янги кадрлар инглиз ярим ҳимоячисининг тажовузкор ҳаракатларига нима сабаб бўлганига ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дастлабки трансляцияда Беллингэмнинг рақибига зарба бергани кўринган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда тарқалган мухлислар томонидан олинган видеолар воқеалар ривожи анча мураккаб бўлганини кўрсатмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Англиянинг 1:2 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг, Беллингэм Аргентина захира дарвозабони билан қўл бериб кўришаётган вақтда Барко унга қарата ҳақоратли сўзлар айтган. Испан тилини яхши биладиган Беллингэм бу гапларга чидаб тура олмади ва рақибининг бош қисмига зарба берди.

Майдондаги провокациялар ва ҳиссиётлар портлаши

Ушбу ҳолат тезда кескинлашиб, Барко инглиз футболчисини туртиб юборди. Вазиятга тажрибали ҳимоячи Николас Отаменди ҳам аралашди. Англия терма жамоаси дарвозабонлари Джеймс Траффорд ва Деан Ҳендерсон жанжални тўхтатишга уринишган бўлса, ҳужумчи Оллие Ваткинс ғазаб отига минган Беллингэмни воқеа жойидан узоқлаштирди.

Маълум бўлишича, Валентин Барко ўйин давомида майдонга тушмаган бўлса-да, учрашув давомида ва ундан кейин инглиз футболчиларининг асабига тегиш билан банд бўлган. Хусусан, Энзо Фернандез ҳисобни тенглаштирганидан сўнг, ёш футболчи майдон бўйлаб югуриб, Англия вакилларининг кўз ўнгида провокацион тарзда байрам қилгани видеоларда акс этган.

Беллингэм бутун ўйин давомида Аргентина вакилларининг жисмоний босими остида қолди. Леандро Паредес ва Кристиан Ромеро каби футболчилар ҳам ўйин давомида Жуд Беллингемга нисбатан қўпол ва провокацион ҳаракатларни амалга оширишган. Бу эса финал ҳуштаги чалингач, футболчининг ҳиссиётларини жиловлай олмаслигига олиб келди.

Томас Тухелнинг тактик хатоси ва мағлубият сабаблари

Англия терма жамоасининг мағлубияти нафақат майдондаги жанжаллар, балки тактик хатолар билан ҳам боғлиқ. Антонй Гордон томонидан урилган голдан сўнг, жамоа бош мураббийи Томас Тухел ҳимоявий ўйинга ўтишга қарор қилди. Бироқ, бу қарор ўзини оқламади ва Аргентина босимни ошириб, Лаутаро Мартинезнинг голи эвазига ғалабани илиб кетди.

Тухел ўйиндан сўнг мағлубият учун масъулиятни ўз зиммасига олди ва жамоасининг ўта пассив ўйнаб юборганини тан олди. Беллингэм эса 60 йилдан бери чемпионликни кутаётган мухлислардан узр сўраб, ушбу мағлубият унинг фаолиятидаги энг оғриқли лаҳзалардан бири бўлиб қолишини таъкидлади.

  • Англия 1:2 ҳисобида Аргентинага имкониятни бой берди;
  • Жуд Беллингем Барко билан жанжаллашгани учун жазоланиши мумкин;
  • Томас Тухел тактик ўзгаришлар хато бўлганини тан олди.

Жуде БеллингэмАнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиЧелси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиБугун, 14:39Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Бугун, 14:34Лионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиЛионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди